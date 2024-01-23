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Старший лейтенант Лазарев из Беларуси ликвидирован во время штурма плацдарма в Крынках в составе армии РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На левобережье Днепра ликвидирован гражданин Беларуси Денис Лазарев, который в составе российской армии штурмовал плацдарм в Крынках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Судя по документам, был убит старший лейтенант Лазарев Денис Александрович, 1976 года рождения.
Он штурмовал Крынки в составе 328-го полка 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.
Военный билет белорусу выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения.
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Служив у білоруській армії так, що або звільнився за власним бажанням чи "за скороченням штату"- або "по дискредитації" Саме про останнє може говорить пониження в посаді
Можна побудувати такий ланцюжок: кацапи за анатомо-фізіологічними особливостями є людьми, а за особливостями поведінки - божевільні маніяки. Чи означає це, що всі, в кого таки ж самі анатомо-фізіологічні особливості, є божевільні маніяки? Ні! Тому собак також не треба ідеалізувати
2003 ком взводу
Якийсь бовдур
"Белорусы в очередной раз продемонстрировали свое мужество. В частности, благодаря им провалилось наступление на Киев. Российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле"
- Незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".
Українці:
- МУЖНІСТЬ білорусів була в тому, що вони, бачачи, як ми пи..димо рашистів, вчасно ОБІСРАЛИСЬ.
Як вам спалося, білоруси,
В цю спекотно-********* ніч?
Як летіли зміїні укуси -
цей ракетно-російський клич?
Що ви діткам своїм казали,
Як будив їх гул літаків?
Спи, не бійся, моя дитино,
Про нас дбає дядя в кремлі?
Не до тебе летить ракета -
смерть, призначена не тобі.
Це на Київ, Львів і Одесу.
Це до дівчинки у Десні.
25 червня 2022 року 16:00
Если кто спросит, почему я тут на русском пишу, так ответ простой, и все знают какой
"Надпоручник Лукаш був типовим кадровим офіцером струхлілої австрійської монархії. Кадетський корпус виховав з нього гібрида. В товаристві говорив по-німецькому, писав по-німецькому, але книжки читав чеські, а коли викладав у школі однорічників, що складалася з самих чехів, говорив їм на вухо: "Будьмо чехами, але щоб про це ніхто не знав. Я - теж чех".
Він дивився на чеську національність, ніби на якусь таємну організацію, яку найкраще обходити десятою дорогою."
Майже те саме і у білорусів А гірше в тому - що вони (на відміну від надпоручника Лукаша) - навіть мови рідної не знають і книжок білоруських не читають!
Как минимум 84 человек обыскали или задержали сегодня по всей Беларуси, сообщает правозащитный проект «Вясна». В некоторых случаях людей задерживали целыми семьями.
Среди задержанных - жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Марина Адамович, а также 76-летний активист Борис Хамайда.
В постановлениях об обысках упоминались уголовные статьи о «финансировании экстремистской деятельности» и «участии в экстремистских формированиях». Некоторым задержанным силовики заявили, что обыски связаны с проектом INeedHelpBY - он помогает продуктами тем, кто пострадал от политических репрессий и оказался в тяжелой финансовой ситуации. Недавно проект объявили «экстремистским формированием».
Він прийшов вбивати українців.
І документи у нього не як у найманця, а як у військового білорусі.
Отже це офіційна позиція країни.
І він там точно не один.
Якби не полк Кастуся Калиновського, всі білоруси мали б бути прокляті Холуї кремлівського упиря 🤬
Настоящие белорусы в полку Калиновского!
То наскількі потрібно бути тупорилим... У 2002 -замкомроти (замполіт).