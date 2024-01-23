РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6590 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
19 673 81
армия РФ (15452) Беларусь (7524) наемники рф (2003)

Старший лейтенант Лазарев из Беларуси ликвидирован во время штурма плацдарма в Крынках в составе армии РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На левобережье Днепра ликвидирован гражданин Беларуси Денис Лазарев, который в составе российской армии штурмовал плацдарм в Крынках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

білорус окупант

Судя по документам, был убит старший лейтенант Лазарев Денис Александрович, 1976 года рождения.

білорус окупант

Он штурмовал Крынки в составе 328-го полка 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.

окупант білорус

Читайте также: Белорусских военных отправили на военные учения в РФ: будут перенимать опыт оккупантов в войне против Украины

Военный билет белорусу выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения.

окупант білорус
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Булбаши лізли з самого початку.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:55
+31
Бульбособака ....
показать весь комментарий
23.01.2024 21:49
+27
Підтримав вбивць - пішов у пекло тварина.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спокусився -- старшои
показать весь комментарий
23.01.2024 21:46 Ответить
Скажуть, що ПІДорк не воював за орків, а був спостерігачем, або вивчав досвід ведення бойових дій.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:14 Ответить
Старший лейтенант, мальчик не молодой, только три звездьі упали на его погон.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:47 Ответить
Шо упало - то пропало
показать весь комментарий
23.01.2024 21:52 Ответить
Тільки хотів написати - щось 48 років - а тільки старшой.....
показать весь комментарий
23.01.2024 22:02 Ответить
так він з комроти понизився до комзводу, алкаш може кончений
показать весь комментарий
23.01.2024 22:07 Ответить
Мож не тот ВУС?
показать весь комментарий
23.01.2024 22:29 Ответить
Билет афицера запаса у этого 3.14дора. Т.е. военная кафедра какого нибудь заборостроительного института, и одна ходка в 'партизаны' на три недели - имеете страшного литинана.
показать весь комментарий
23.01.2024 23:46 Ответить
Читайте з увагою. Там є курсант,потім комвзода та замкомроти. Людина закінчувала військове училище. Просто не довго служив.
показать весь комментарий
24.01.2024 00:57 Ответить
Не так! Прочитай записи у військовому квитку ! "Курсант" - початкове військове звання та посада Значить - поступив у військове училище - після школи "Курсантом" у інституті він буть не міг - бо в інституті не приймають присяги (у мене первинне звання було "рядовий" Бо я в училище поступав з армії І присягу складав задовго до поступання в училище) Після закінчення училища був "у розпорядженні" Такі записи робляться, коли не мають для нього вакансії чи не знають - на яку посаду за спеціальністю призначить В даному випадку могло буть, що вирішувалося питання - у якій армії він служитиме - російській чи в білоруській?
Служив у білоруській армії так, що або звільнився за власним бажанням чи "за скороченням штату"- або "по дискредитації" Саме про останнє може говорить пониження в посаді
показать весь комментарий
24.01.2024 05:30 Ответить
За військовим білетом видно що в бульбашії на початку нуль0вих був комроти. Потім з пониженням був комвзводу. Тоді й нагнали бульбаші з війська геть, мабуть за дискредитацію, скоріш за все лигар чи злодюга. Кацапотварюки в свою орду всякий непотріб збирають без розбору. Скільки лугандонів вже у кабздохаб можна привести для прикладу.
показать весь комментарий
24.01.2024 09:34 Ответить
Земля медведкой
показать весь комментарий
23.01.2024 21:47 Ответить
Підтримав вбивць - пішов у пекло тварина.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:48 Ответить
Бульбособака ....
показать весь комментарий
23.01.2024 21:49 Ответить
Не обижайте преданных и ласковых собак то просто ватный идёт,авто бульба он был очень не прав таким выражением пытаются заменить слово на букву п
показать весь комментарий
23.01.2024 22:25 Ответить
Бувають скажені собаки, не забувайте про це.
Можна побудувати такий ланцюжок: кацапи за анатомо-фізіологічними особливостями є людьми, а за особливостями поведінки - божевільні маніяки. Чи означає це, що всі, в кого таки ж самі анатомо-фізіологічні особливості, є божевільні маніяки? Ні! Тому собак також не треба ідеалізувати
показать весь комментарий
23.01.2024 23:56 Ответить
Фігня. Орки не люди. Вони, між іншим, самі це про себе кажуть - зайва хромосома.
показать весь комментарий
25.01.2024 09:46 Ответить
Бульбаши уже полезли. А Бульюфюрер потом будет визжать что его правацируют
показать весь комментарий
23.01.2024 21:50 Ответить
Булбаши лізли з самого початку.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:55 Ответить
Бульбаши дома по хатах сидят, а этот бл.дорус.
показать весь комментарий
23.01.2024 23:48 Ответить
То перекинути його бульбафюреру назад через паркан! Може вусате чмо замислиться про свою долю?…
показать весь комментарий
24.01.2024 05:48 Ответить
47 років - старлєй? Піджак, чи що?
показать весь комментарий
23.01.2024 21:52 Ответить
Можливо. Хотів до 50 капітана заробить.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:55 Ответить
Рожа пропита. Не доріс. Тай уже не доросте.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:58 Ответить
А шо, "ачєрєдноє вонскоє званіє пасмєртно - нє?"
показать весь комментарий
23.01.2024 22:15 Ответить
Звільнився в 2003 році з армії, а оце на старості літ підзаробити схотів.
показать весь комментарий
24.01.2024 00:03 Ответить
Спёкся бульбаш )))
показать весь комментарий
23.01.2024 21:56 Ответить
Цікава примітка в білеті на потяг: "разрєшон провоз животних"
показать весь комментарий
23.01.2024 21:57 Ответить
І "рузкую пєнзію"...
показать весь комментарий
23.01.2024 21:58 Ответить
дзяніс лазараув - ненавиджу бульбашів, воно гидке та огидне. Огидніше кацапа, хоча здавалося б куди далі, але таки, так
показать весь комментарий
23.01.2024 21:58 Ответить
праффєсар шапкокрад ялинкович йайцомкантаженний - бульбаш тіпічний. Я їх в армії надивився. Як всі ненавиділи масквічєй, но ці прєвзошли всі красні та чорні лінії
показать весь комментарий
23.01.2024 22:01 Ответить
згоден,гнилі,боягузливі,совкові пожирачі бульби,хатаскрайнікі.такі ще гірші за русню
показать весь комментарий
23.01.2024 22:04 Ответить
воно якесь бридке та.. підле.. навіть слів не можу підібрати для цього явища, бо такого в життя ще не бачив.. ну, нема у нас такого, хоч всяке потороча трапляється
показать весь комментарий
23.01.2024 22:16 Ответить
пюрешку зробили з бульбаша
показать весь комментарий
23.01.2024 22:02 Ответить
2002 ком роти
2003 ком взводу
Якийсь бовдур
показать весь комментарий
23.01.2024 22:04 Ответить
як співав Сємьонович - "вот твой білєт, вот твой вагон..."
показать весь комментарий
23.01.2024 22:04 Ответить
В Макарові під Києвом були білоруські підрозділи ще в лютому 2022. Наші чомусь мовчать про це. Вдають що білорусь не приймала участь у вторгненні.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:06 Ответить
бо це - канонічна Світова війна. Третя
показать весь комментарий
23.01.2024 22:09 Ответить
певно то - полунаші (напівнаші правильно, але для отих саме полу...)
показать весь комментарий
23.01.2024 22:09 Ответить
Не хочуть бацьку абіжать. Бо в нього ще бітум і електрику купляти...
показать весь комментарий
23.01.2024 22:13 Ответить
"В Макарові під Києвом були білоруські підрозділи ще в лютому 2022."! Сміяться у якому місці? Під Михайло-Коцюбинським (Чернігівщина) ціла бригада білоруська була! Теж мовчать І про її бунт - тим більше! Там же солдати збунтувалися та відмовилися іти воювать Покинули техніку та пішли назад у Білорусь! Пішки! А всю техніку покинуту потім білоруські літаки розбомбили на об"їздній дорозі - "чтоб хахлам не дасталась!"
показать весь комментарий
24.01.2024 05:36 Ответить
Той випадок коли «картошку» будуть закапувати...
показать весь комментарий
23.01.2024 22:09 Ответить
Несколько дней тому 2 самолета бульбовояк полетело в рашку якобы для обучения. Верите? 😡
показать весь комментарий
23.01.2024 22:12 Ответить
Так бульбаши отправили пару тысяч мяса в рашку, якобы для перенятия опыта. Перед новым годом.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:18 Ответить
Бульбы обожрался и сдох.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:25 Ответить
Звяздой накрився!
показать весь комментарий
23.01.2024 22:25 Ответить
Не забывайте о белорусских со сроком которые испортили пути когда шли на Киев и сидят и о полке Калиновского из за этого очень не правого дурака
показать весь комментарий
23.01.2024 22:27 Ответить
і Ціхановскую? яка говорила,що спасла Київ?
"Белорусы в очередной раз продемонстрировали свое мужество. В частности, благодаря им провалилось наступление на Киев. Российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле"
показать весь комментарий
23.01.2024 23:16 Ответить
Тихановська:

- Незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".

Українці:

- МУЖНІСТЬ білорусів була в тому, що вони, бачачи, як ми пи..димо рашистів, вчасно ОБІСРАЛИСЬ.
показать весь комментарий
24.01.2024 05:40 Ответить
Ви мабуть забули,звідки і з якої землі почалась війна,звідки ринула орда? і звідки летіли ракети.хто надав рашистам пристанеще житла...їжу...обслуговував їх,переправляв награбоване в рашку. Напевно один Лукашенка,це все робив,аж ніяк не білоруси?
показать весь комментарий
23.01.2024 23:21 Ответить
Ярослава Бондар

Як вам спалося, білоруси,

В цю спекотно-********* ніч?

Як летіли зміїні укуси -

цей ракетно-російський клич?

Що ви діткам своїм казали,

Як будив їх гул літаків?

Спи, не бійся, моя дитино,

Про нас дбає дядя в кремлі?

Не до тебе летить ракета -

смерть, призначена не тобі.

Це на Київ, Львів і Одесу.

Це до дівчинки у Десні.

25 червня 2022 року 16:00
показать весь комментарий
24.01.2024 05:41 Ответить
Тупой бульбаш відвоювався та пішов до пекла 😠
показать весь комментарий
23.01.2024 22:30 Ответить
Він не один "досвід" переймає, вже і чорношкірих бачили і вузькооких, прямо вже збірна армія покидьків зі всього світу.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:30 Ответить
Вот вам и драныкоеды.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:30 Ответить
Интересно , у бульбофюрерных коржики полагаются , чи тока картопляныкы?
показать весь комментарий
23.01.2024 22:32 Ответить
cтранные эти белорусы. Все надписи в военнике на русском языке.
Если кто спросит, почему я тут на русском пишу, так ответ простой, и все знают какой
показать весь комментарий
23.01.2024 22:40 Ответить
Білоруси не тільки вже забули білоруську мову! Вони її не знають вже з народження І соромляться своєї національності Це ще гірше ніж у Гашека (У "Походеньках бравого солдата Швейка"

"Надпоручник Лукаш був типовим кадровим офіцером струхлілої австрійської монархії. Кадетський корпус виховав з нього гібрида. В товаристві говорив по-німецькому, писав по-німецькому, але книжки читав чеські, а коли викладав у школі однорічників, що складалася з самих чехів, говорив їм на вухо: "Будьмо чехами, але щоб про це ніхто не знав. Я - теж чех".

Він дивився на чеську національність, ніби на якусь таємну організацію, яку найкраще обходити десятою дорогою."
Майже те саме і у білорусів А гірше в тому - що вони (на відміну від надпоручника Лукаша) - навіть мови рідної не знають і книжок білоруських не читають!
показать весь комментарий
24.01.2024 06:00 Ответить
💯 😡 👍
показать весь комментарий
24.01.2024 07:55 Ответить
Колись бачив паспорт ще радянського зразка мешканця Нальчика. Доречі це столиця Кабардино-Балкарської АРСР. Але тоді коли паспорт в УРСР все таки заповнювали російською та українською мовами, цей "документ" був заповнений тільки російською, а решта сторінок були пустими. Виходить, що "гордим мешканцям Кавказу" було пофіг.
показать весь комментарий
24.01.2024 09:40 Ответить
Маю екземпляр водійських прав 3кл виданих ще в Кірово в 1938р!!(з 1939р.Кіровоград)Там записи на Український і російській мові...Отже, ще тоді українцям було не "пофіг" щодо рідної мови
показать весь комментарий
25.01.2024 09:53 Ответить
Таа і йух з ним!
показать весь комментарий
23.01.2024 22:42 Ответить
Массовые обыски у родственников политзаключенных прошли в Беларуси

Как минимум 84 человек обыскали или задержали сегодня по всей Беларуси, сообщает правозащитный проект «Вясна». В некоторых случаях людей задерживали целыми семьями.

Среди задержанных - жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Марина Адамович, а также 76-летний активист Борис Хамайда.

В постановлениях об обысках упоминались уголовные статьи о «финансировании экстремистской деятельности» и «участии в экстремистских формированиях». Некоторым задержанным силовики заявили, что обыски связаны с проектом INeedHelpBY - он помогает продуктами тем, кто пострадал от политических репрессий и оказался в тяжелой финансовой ситуации. Недавно проект объявили «экстремистским формированием».
показать весь комментарий
23.01.2024 22:51 Ответить
Тре через прокладки направить оппозиции побольше квiточок, най тихановцы продовжують ними бавитись... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показать весь комментарий
24.01.2024 10:40 Ответить
Трішки штучного інтелекту і отримуємо з цих поганеньких фото ось такі:

показать весь комментарий
23.01.2024 22:53 Ответить
Алкач кончений, судячи з першого фото!
показать весь комментарий
23.01.2024 23:15 Ответить
Ну і славненько...
показать весь комментарий
23.01.2024 23:31 Ответить
Що робив білорус дениска лазарєв в Кринках?

Він прийшов вбивати українців.

І документи у нього не як у найманця, а як у військового білорусі.

Отже це офіційна позиція країни.
І він там точно не один.

Якби не полк Кастуся Калиновського, всі білоруси мали б бути прокляті Холуї кремлівського упиря 🤬
показать весь комментарий
23.01.2024 23:37 Ответить
Это не белорус, а кацапская ************.

Настоящие белорусы в полку Калиновского!
показать весь комментарий
24.01.2024 00:03 Ответить
Та ну , нах, Тихановская со своими букетиками не даст соврать.
показать весь комментарий
24.01.2024 08:33 Ответить
Какое отношение Тихановская имеет к полку? Ответ - никакого.
показать весь комментарий
24.01.2024 18:35 Ответить
От тільки мало їх
показать весь комментарий
24.01.2024 15:26 Ответить
Учєнія прошол успєшно.
показать весь комментарий
24.01.2024 00:21 Ответить
таких чортів з бульборейху набили декілька сотень,на початку 22 року на Чернігівщині,але тоді про них не можна було говорити,бо Єрмак з ФСБшною мавпою Арахамією мутили з Фрі-Дуче контрабандні поставки нафтопродуктів з Мозирського НПЗ в Україну.Доречі,з бульборейхом досі не розірвані ні дипломатичні,ні економічні відносини.
показать весь комментарий
24.01.2024 02:36 Ответить
Dzianis Lazarau. Грек чи що?
показать весь комментарий
24.01.2024 04:37 Ответить
Це на білоруській мові,тільки латиницею...
показать весь комментарий
24.01.2024 18:32 Ответить
Кар"єрист однако. Я капітана отримав у 1998 р. (випуск з ВУ 1993 р.), майор 2001 р, ну і далі за порядком.
То наскількі потрібно бути тупорилим... У 2002 -замкомроти (замполіт).
показать весь комментарий
24.01.2024 05:40 Ответить
Замполітом він буть не міг - бо первинна посада - командир взводу Хіба що "зампотєхом"
показать весь комментарий
24.01.2024 05:45 Ответить
Заступник командира роти з виховної роботи. Заступник по технічому забезпеченню, на ротному рівні мені ні разу не зустрічався.
показать весь комментарий
24.01.2024 07:16 Ответить
ТИ служив у авіагарнізонах В ОБАТО в двох підрозділах були зампотєхи - у автороті та аеродромній Все вирішувала кількість техніки в підрозділі А от замполіта в аеродромній не було - штат не дозволяв Бо мінімум повинен буть 75 осіб А в аеродромній був штат 57
показать весь комментарий
24.01.2024 07:22 Ответить
короче ******** нашел свою смерть в Украине . погиб за ********* и ***** с гундяем --- он или больной на голову или хотел денег заработать . наверно и то и другое
показать весь комментарий
24.01.2024 06:38 Ответить
Мощний воїтєль - спочатку поставили на взвод, потім на роту, потім понизили знову до взводу. Мабуть шнапсом з бульби зловживав.
показать весь комментарий
24.01.2024 09:29 Ответить
 
 