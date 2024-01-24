Последствия ракетного удара по Харькову, среди пострадавших - дети (обновлено). ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером, 23 января, армия РФ третий раз за сутки нанесла ракетный удар по центральным районам Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.
"По состоянию на 00:00 за медицинской помощью обратились 9 гражданских лиц. Среди пострадавших - 4-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 23 января, около 22:00, россияне в третий раз за сутки обстреляли Киевский район города. Также обнаружено попадание в Холодногорском районе. Предварительно ударили ракетами С-300 с территории Белгородской области.
Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение.
Утром, 24 января, в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия вечерних вражеских ракетных ударов. Были эвакуированы 16 человек, среди них - 2 ребенка.
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