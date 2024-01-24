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Последствия ракетного удара по Харькову, среди пострадавших - дети (обновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером, 23 января, армия РФ третий раз за сутки нанесла ракетный удар по центральным районам Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

"По состоянию на 00:00 за медицинской помощью обратились 9 гражданских лиц. Среди пострадавших - 4-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Обстріл Харкова 23 січня

Отмечается, что 23 января, около 22:00, россияне в третий раз за сутки обстреляли Киевский район города. Также обнаружено попадание в Холодногорском районе. Предварительно ударили ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение.

Также читайте: Харьков обстреливают третий раз за день. Пострадали 7 человек, - Терехов (обновлено)

Утром, 24 января, в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия вечерних вражеских ракетных ударов. Были эвакуированы 16 человек, среди них - 2 ребенка.

Обстріл Харкова Третій обстріл Харкова
Обстріл Харкова Третій обстріл Харкова
Обстріл Харкова Третій обстріл Харкова
Обстріл Харкова Третій обстріл Харкова
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Харків обстрілюють кацапи кожного дня. Але до цього дня харків'янам подобається руZZкоє нарєчіє. Як приклад, на цензорі під цією новиною, оголошення "ПРАЧЕЧНАЯ В ХАРЬКОВЕ"
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24.01.2024 07:34 Ответить
Потом московиты что-либо придумают
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24.01.2024 07:47 Ответить
Це якесь ІПСО, або голлівудські зйомки. Не може такого бути. Я сам читав, як радник цілого Охфису *********** Сірожа Лєщенко (ну той, у якого дружина в мацковскіх клубах орків розважає) сказав, щоб українці повертались з-за кордону, бо в Україні безпечно. Ну не можуть же ж представники влади брехати, як цинічні мразі і останні ******? Не могла ж більшість мудрого українського нарІду обрати мразот, через яких самі тепер і гинуть?
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24.01.2024 08:55 Ответить
 
 