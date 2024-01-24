1 201 0
Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Харькову и обстрел Купянска. На Казачью Лопань враг сбросил КАБ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. Вчера, около 22:00, оккупанты обстреляли Киевский и Холодногорский районы Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно рашисты били ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. В результате удара пострадали 9 человек, из них 1 ребенок - 4-летняя девочка, ей оказали помощь на месте. Госпитализированы 4 человека - 2 мужчины, 2 женщины. Состояние среднее.
Повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, автомобили.
По данным ОВА:
- В течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Нестерное Чугуевского района; Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.
- Авиационные удары враг нанес возле населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань Харьковского района; Гатище Чугуевского района.
- Вчера, около 22:30, оккупанты обстреляли с. Липцы Харьковского района. Повреждено здание пожарного поста, модульный пункт базирования экстренной помощи и автомобиль БСМП, газопровод. Пострадавших нет.
- Около 09:00 враг нанес удар КАБом по с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждено здание кафе, магазин. Без пострадавших.
- В 20:00 оккупанты обстреляли г. Купянск. Поврежден частный дом. Без пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...