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Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Харькову и обстрел Купянска. На Казачью Лопань враг сбросил КАБ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. Вчера, около 22:00, оккупанты обстреляли Киевский и Холодногорский районы Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно рашисты били ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. В результате удара пострадали 9 человек, из них 1 ребенок - 4-летняя девочка, ей оказали помощь на месте. Госпитализированы 4 человека - 2 мужчины, 2 женщины. Состояние среднее.

Повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, автомобили.

Также смотрите: Последствия ракетного удара по Харькову, среди пострадавших - дети (обновлено). ФОТОрепортаж

Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл

По данным ОВА:

  • В течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Нестерное Чугуевского района; Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.
  • Авиационные удары враг нанес возле населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань Харьковского района; Гатище Чугуевского района.
  • Вчера, около 22:30, оккупанты обстреляли с. Липцы Харьковского района. Повреждено здание пожарного поста, модульный пункт базирования экстренной помощи и автомобиль БСМП, газопровод. Пострадавших нет.
  • Около 09:00 враг нанес удар КАБом по с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждено здание кафе, магазин. Без пострадавших.
  • В 20:00 оккупанты обстреляли г. Купянск. Поврежден частный дом. Без пострадавших.
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