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Новости Фото Война в Украине
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Великобритания (4276) КНДР (678) россия (91348) Харьков (6546) баллистические ракеты (112)

Эксперты Великобритании обнаружили еще одно доказательство использования Россией баллистических ракет из КНДР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) обнаружили на фрагменте одной из баллистических ракет, которую Россия выпустила по Украине, написанный от руки корейский иероглиф.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap со ссылкой на отчет CAR.

Отмечается, что британские специалисты, исследуя остатки баллистической ракеты, которой Россия ударила по Харькову 2 января, заметили на барометре этикетку с написанным от руки корейским иероглифом "ㅈ".

"Хотя на других компонентах ракеты корейских иероглифов не было найдено, ввиду дополнительных фрагментов - таких как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112, эксперты британской организации пришли к выводу, что это может быть северокорейская ракета KN-23 с дальностью полета до 700 км и боевой частью весом 500 кг", - говорится в отчете.

Кроме того, повторяющееся на ряде фрагментов ракеты число 112, по мнению экспертов, может указывать на "завод 11 февраля" в Северной Корее, где собираются такие ракеты, или на 2023 год по северокорейскому календарю чучхэ.

"Использование Россией таких ракет является очередной демонстрацией ее намерения поддерживать свои военные усилия в Украине даже ценой подрыва глобальных режимов нераспространения", – цитирует издание британских экспертов.

Также читайте: Северная Корея, похоже, более эффективный партнер РФ, чем наши друзья, - Кулеба

Фотодокази використання РФ ракет КНДР
Фотодокази використання РФ ракет КНДР
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Топ комментарии
+15
Клала русня на ваші глобальні режими нерозповсюдження. І що?
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24.01.2024 09:07
+14
А міг би чесно сказати-ми НАТО програли поставки озброєнь КНДР. Це така ганьба, вибачте нас.
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24.01.2024 09:26
+11
Ну то й що? Наслідків все одно ніяких. Диктатури дають за щоку демократіям.
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24.01.2024 09:08
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Правила форума Совет форумчан
Клала русня на ваші глобальні режими нерозповсюдження. І що?
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24.01.2024 09:07 Ответить
Ну то й що? Наслідків все одно ніяких. Диктатури дають за щоку демократіям.
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24.01.2024 09:08 Ответить
А міг би чесно сказати-ми НАТО програли поставки озброєнь КНДР. Це така ганьба, вибачте нас.
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24.01.2024 09:26 Ответить
Хух,слава богу.
Є вже привід виявити«глибоку занепокоєність»
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24.01.2024 09:36 Ответить
Цитата: повторюване маркування цифрою 112 Джерело: https://censor.net/ua/p3469465
Це не цифра, це число ...
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24.01.2024 09:38 Ответить
що ти хочеш від цих писак, як вони навіть української не знають, а щоб іще правильно слова застосовувати, то взагалі поза межами,
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24.01.2024 20:28 Ответить
Ну хто винен вже зрозуміло, давайте перейдемо до розділу «що робить»
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24.01.2024 09:45 Ответить
700 км.!
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24.01.2024 11:54 Ответить
Рік назад, так гордо звучало, нам допомагають більше 50 країн світу, їхня економіка в сотні разів перевищує можливості РФ. І що? Де ті 50 країн? Сидять на рамштайні так званому ,переливають з пустого в порожнє.
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24.01.2024 10:06 Ответить
Те, шо корейський Кім Чим Їв і масковський Пу Ху Йло здружилися - сумнівів нема. Але, шановні журналісти, вчіться троха чогось мудрого: в корейському письмі не використовуються ієрогліфи. Зовсім.
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24.01.2024 10:09 Ответить
Так, 40 букв.
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24.01.2024 13:38 Ответить
В Кндр намного яснее представляют себе значение слова лэндлиз
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24.01.2024 10:31 Ответить
КНДР ДАВНО ПОРА НАКАЗАТЬ !!!
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24.01.2024 10:50 Ответить
 
 