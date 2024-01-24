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В ГУР раскрыли детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22М3 в тылу РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская разведгруппа в августе прошлого года проникла на территорию России, уничтожила бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два. Во время спецоперации погиб командир Олег Бабий, прикрывавший отход своих бойцов.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что для уничтожения российских бомбардировщиков украинские разведчики пешком прошли по территории противника более 600 км.

"Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу разведчики выполнили - уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, но и сами понесли непоправимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Военные ГУР атаковали дроном дорогостоящий ЗРК оккупантов, - россияне попытались сбить украинский дрон ракетой, но промазали. ВИДЕО

В этом бою 30 августа 2023 года Олег Бабий, прикрывая отход побратимов, получил смертельное ранение и погиб.

Олег Бабій, Герой України
Герой України Олег Бабій загинув, прикриваючи відход побратимів після знищення ворожого Ту-22М3

Он посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золота зірка".

У Героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнился всего год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР получило 100 гигабайт секретной информации о российском ВПК стоимостью 1,5 млрд долларов

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке украинского БпЛА на военный аэродром в Новгородской области. Позже в сети опубликовали фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3. В ГУР Минобороны тогда сообщили, что бомбардировщик был уничтожен с территории РФ.
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Топ комментарии
+69
Світла пам'ять Герою!..
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24.01.2024 09:13
+31
величезна ціна успішних операцій...., низький уклін всім відомим та ще невідомим героям, живим та загиблим...
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24.01.2024 09:47
+24
Має отримати. І за Героя і за загиблого.
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24.01.2024 09:21
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Світла пам'ять Герою!..
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24.01.2024 09:13 Ответить
То родина отримала допомогу за звання Героя України ?
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24.01.2024 09:14 Ответить
Має отримати. І за Героя і за загиблого.
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24.01.2024 09:21 Ответить
величезна ціна успішних операцій...., низький уклін всім відомим та ще невідомим героям, живим та загиблим...
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24.01.2024 09:47 Ответить
Одни отдают свою жизнь, а юлька отадала самолеты Ту 22 за газ.
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24.01.2024 10:55 Ответить
9 придурків тебе лайкнули, навіть не замислившись - а коли ж передавали ті ТУ-22? А не за часів Кучми?
Вона все вкрала - навіть млрд, що потім по її контракту відсудили у кацапів.
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24.01.2024 12:42 Ответить
За літаки Ви мабуть маєте рацію, але по контракту, який підписала Юля Ви лоханулися, бо якби був чистий контракт, то ніхто би не виграв у кацапів суд. Просто цей контракт мав ознаки шахрайства з боку кацапів і ніс шкоду Україні. І Ви мабуть погодителся, що не Юля подала позов, а інші політики, юлю все задовольняло.
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24.01.2024 15:52 Ответить
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24.01.2024 09:55 Ответить
велика ціна за наш спокійний сон((. І величезна втрата для України. Низький уклін, до землі Герою. І сльози..
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24.01.2024 10:09 Ответить
Сумно втрачати золотий Фонд країни та нації
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24.01.2024 10:12 Ответить
Вічна слава Герою. З таким справжнім офіцером не страшно йти будь-куди. Взірець для особового складу
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24.01.2024 10:17 Ответить
Цікаво було б почути тих, хто волає "треба засилати ДРГ на територію ворога для знищення тих бомбардувальників!".
ТУшки у них інші є. Літають і пускають ракети, ніби нічого не сталось.
Людей у нас таких набагато менше, ніж у русні ТУшок.
Робота ця - для дронів. Посильна. Підєрські нафтотермінали тому доказ.
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24.01.2024 10:30 Ответить
тушки вже під реби ховають
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24.01.2024 10:32 Ответить
РЕБів боятись - дрони не пускати.
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24.01.2024 10:39 Ответить
А якщо в дрон встановити оптичну головку наведеня? Реб gps глушить
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24.01.2024 11:09 Ответить
Надувные макеты самолета ту головку обдурят.
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24.01.2024 11:16 Ответить
Треба ставити телекамеру - оператора не обдурять.
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24.01.2024 11:41 Ответить
Ну і шо він побачить, якщо РЕБ задавить канал зв'язку?
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24.01.2024 12:01 Ответить
Підєрські нафтотермінали не мали засобів ППО
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24.01.2024 10:32 Ответить
Як і ті ділянки кордону, які дрони перетнули.
Були успішні атаки на аеродроми з допомогою дронів.
"Картоном по губах": як рій радіопрозорих дронів уперше атакував російську авіабазу в Курську під час спільної операції СБУ та РДК
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24.01.2024 10:41 Ответить
У перший раз це виходить, потім дірку закривають і треба шукати інше незахищене місце
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24.01.2024 10:50 Ответить
З ДРГ так само буде. Один раз пройшли - другий раз охорону і мінування вздовж периметру виставлять.
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24.01.2024 10:52 Ответить
Правильно, в одне й те саме місце ходити не треба
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24.01.2024 10:54 Ответить
Так вони і по іншим місцям висновки зроблять.
Краще б зайнялись ліквідацією розробників зброї. Навряд чи всі вони мешкають на території військових частин.
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24.01.2024 10:59 Ответить
Однак ресурсів усе одночасно закрити у них немає
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24.01.2024 11:41 Ответить
і тут кінчений зрадойоб виліз...
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24.01.2024 10:55 Ответить
Посилаємо найкращих людей туди, де можна і дронами досягти?
Багато ми таких диверсій останнім часом з боку русні бачили?
Вони ішакєдамі з відстані закидують.
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24.01.2024 10:58 Ответить
Та ти не просто зрадойоб, а ще й напряму в мозок лупишся...
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25.01.2024 12:41 Ответить
кожний вихід ДРГ - це втрати. На жаль((. Колись ми дізнаємося яку ціну нам довелося заплатити за цю кляту війну.
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24.01.2024 12:38 Ответить
Тільки якщо Україна переможе. У іншому випадку - повне забуття і "гєроі сво" у назві кожної вулиці.
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24.01.2024 12:40 Ответить
не хочеться в це вірити(((
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24.01.2024 12:41 Ответить
В Пентагоні вже сказали, що поразка України реальна, якщо не надати вчасно зброю.
А грошей на зброю немає. І схоже, що вже й не буде.
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24.01.2024 12:43 Ответить
я вірю в Трампа. Він, звісно, персона одеозна, але пригадайте, це саме при Трампі нам вперше Америка надала допомогу. Це ще тоді, коли ****** русня кричала ТрампНаш. Байден виявився без зубів і без яєць((
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24.01.2024 12:47 Ответить
Цікаво, а чому ви йому вірите? В чому причина?
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24.01.2024 12:47 Ответить
бо Джавеліни дали.
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24.01.2024 12:58 Ответить
Ви, мабуть, за Зеленського голосували.
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24.01.2024 13:07 Ответить
ніт, за Порошенка
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24.01.2024 20:06 Ответить
Дивно.
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25.01.2024 18:40 Ответить
не те щоб я вірю Трампу, я скоріше вірю республіканцям. І кажу ж, на початку військового конфлікту, коли так зухвало засраха вкрала наш Крим, Обама соплі жував, це ж факт? - факт. Коли наші керманичи так обсерали Трампа, ну коли Х.Клінтон разом з ним приймала участь у перегонах,, навіть попре те, що Трамп образився на наших політиків, які відверто підтримували кандидатуру Клінтон, Трамп почав надавати Україні допомогу, і це скоріш за все позиція республіканців а не самого Трампа, тому я і вважаю, що допомога буде потужнішою і біьш рішучою. Втім, я не пророк, просто так вважаю. Подивимось. Пропоную переглянути цей аналіз, можливо він сформував мої сподівання: https://www.youtube.com/watch?v=KYctIsarpPE
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24.01.2024 13:10 Ответить
Трамп вкинув у широкі маси ідею, що вибори можуть бути фальсифіковані.
І маси повірили. І пішли на Капітолій.
Виборчий процес - основа демократії.
Трамп влаштував вибух під самісіньким її фундаментом.
А ще Трамп - егоїст. Називає себе "вашим улюбленим президентом" і обіцяє MAGA.
Русня з такими кадрами працює надефективно.
Бачили, як "Вєлікая Вєнгрія" з орбаном під ********** балалайку виплясують?
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24.01.2024 13:19 Ответить
в тому то і фішка, що Трамп геть не передбачуваний, різкий та рішучий.
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24.01.2024 13:26 Ответить
Ви чомусь вірите, що ця непередбачуваність та рішучість зіграє на руку саме нам, а не русні.
Це при тому, що хаос і маніпуляції - рідна стихія русні.
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24.01.2024 13:29 Ответить
ну, по-перше Трамп не та людина, якою можна маніпулювати, він занадто самозакоханий та імпульсвний для цього, я так вважаю - він сам здатний маніпулювати думками та ставленням суспільства, ви ж самі навели приклади його рішучості та непередбачуваності. По друге, я спираюся на ті факти, які вже відбулись при Трампі стосовно допомоги Україні. І третє, я ж кажу, я не пророк, не можу бути переконана будь в чому, але всеж таки схиляюся до думки що допомогу Україні дадуть, і не меншу ніж при демократах.
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24.01.2024 13:36 Ответить
самозакоханий та імпульсвний
Тобто авторитарна особистість.
А це - пряма загроза демократії.
Тому що саме такі люди вважають, що праві тільки вони, нікого не слухають, і в результаті роблять все, щоб перебрати під себе всі важелі керування.
Ну а стосовно можливості маніпуляцій...
Як думаєте, скільки грошей треба було заплатити Маску за його поточну позицію щодо нашої війни?
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24.01.2024 13:40 Ответить
Друже, я не наполягаю на своїй думці. Та і немає сенсу сперечатися з цього питання. Все побачимо, всьому свій час.
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24.01.2024 13:45 Ответить
Коли стане президентом, тоді й побачимо.
Далеко не факт, що побачене нам сподобається.
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24.01.2024 13:47 Ответить
звісно, бо зараз це справжнісінька лотерея, може повезти, а може й ні. Тим більше вплинути на подальший розвиток ми точно не можемо, та й ніхто не може - чужа країна - їх вибір.
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24.01.2024 14:39 Ответить
Чесно кажучи, і не збирався сперечатись.
Просто намагаюсь зрозуміти.
Як так вийшло, що ми у 2019 абсолютною більшістю обрали зєлю.
І американці вдруге тягнуть Трампа.
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24.01.2024 13:51 Ответить
а як ми двічі сідельця яника вибрали у 2010-му?)) Питання риторичні, на жаль.
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24.01.2024 14:37 Ответить
Там зрозуміліше було: совки, "восток-запад", за росію / за Європу.
А тут як і старі, і молодь (!) пішли голосувати гуртом і дали аж 73%. У овоча був не такий розгромний рахунок.
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24.01.2024 14:41 Ответить
в Америці свої "совку", звісно, не в прямому розумінні цього визначення.)
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24.01.2024 14:52 Ответить
Бачу, це вже не питання розумний/дурний.
Інформації за і проти будь-якого кандидата вдосталь.
Питання, якій з них вірити.
І ось тут вмикається те, що лежить десь глибше розуму.
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24.01.2024 14:54 Ответить
Вже все давно пояснили. Факторів декілька. Один з них - виборці вирішили дати можливість проявити себе іншим "політикам", з народу. У буквальному сенсі, без глибокого аналізу. Партію "Слуга урода" склепали за 3 місяці, хто там з виборців розбарився ? Раз Вова так вирішив - дайош.

Безалаберність, карочє.

Політологи писали, що таких результатів виборів взагалі ніколи не було, крім совєцкіх. Ну і путінських.
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24.01.2024 20:12 Ответить
НАДО БЫЛО С РАССТОЯНИЯ ТРЕМЯ ДРОНАМИ !!!
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24.01.2024 11:01 Ответить
"Карпати"!
Я тебе пам'ятатиму допоки житиму.
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24.01.2024 11:19 Ответить
Це був позивний Героя?
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24.01.2024 14:58 Ответить
З 2014 року. Фанат футбольного клубу "Карпати". Був...
Пам'ятаю з старшого лейтенанта, командира групи СпП. Зухвалий, яким має бути "спєц".
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24.01.2024 15:16 Ответить
Співчуваю, Друже (((
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24.01.2024 15:35 Ответить
Пешком 600 км ? ******.. С одной стороны палевно, это надо как то лесами идти и ни на кого не нарываться. А с другой, если всю взрывчатку с собой тащить, то по другому никак. На блок постах и на вокзалах собачка взрывчатку унюхает.
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24.01.2024 11:21 Ответить
напевне, ГУР не розкриває всіх деталей операції

я думаю що якраз дронами і уразили, просто не було тоді таких дронів що подолають реб, тому потрібно було їх вручную підводити на ціль

про "600 км пішки" - мабуть так треба казати аби морочити голову ворогу, насправді їхали, а також контактували з місцевими інформаторами, один з яких і привів у засідку
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24.01.2024 11:52 Ответить
Святі Люди гинуть за вільну Україну та наш спокій ,
Вічна памʼять Герою 😪😪😪
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24.01.2024 12:08 Ответить
Слава Героям України!!! Смерть рашистським окупантам і на фронті і у тилу!!!
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24.01.2024 12:16 Ответить
Справжня УКРАЇНСЬКА, сім'я - ГОРДІСТЬ нації- а на місці хайпожерів, я б ще спитав І ПРО БАТЬКА - ЧОМУ в сина- полковника - СИВИЙ БАТЬКО - в однострої. СКІЛЬКИ він віддав ЗСУ. ВИ знаєте? НІІІІІІІІІІІІІІІ! Бо Ви хайпожери - ВІН про себе НЕ розкаже - спитайте МЕНЕ ненаситні хайпожери. Комусь з вас, НЕ прилетіла,на щастя, та ракета з трьох тушок, яку знищила група сина. А КОГОСЬ - захистив БАТЬКО сина- героя. Живіть дальше з цим і хайпуйте.
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24.01.2024 20:43 Ответить
 
 