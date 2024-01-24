В ГУР раскрыли детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22М3 в тылу РФ. ФОТО

Украинская разведгруппа в августе прошлого года проникла на территорию России, уничтожила бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два. Во время спецоперации погиб командир Олег Бабий, прикрывавший отход своих бойцов.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что для уничтожения российских бомбардировщиков украинские разведчики пешком прошли по территории противника более 600 км.

"Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу разведчики выполнили - уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, но и сами понесли непоправимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

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В этом бою 30 августа 2023 года Олег Бабий, прикрывая отход побратимов, получил смертельное ранение и погиб.

Герой України Олег Бабій загинув, прикриваючи відход побратимів після знищення ворожого Ту-22М3

Он посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золота зірка".

У Героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнился всего год.

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Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке украинского БпЛА на военный аэродром в Новгородской области. Позже в сети опубликовали фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3. В ГУР Минобороны тогда сообщили, что бомбардировщик был уничтожен с территории РФ.