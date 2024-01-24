В ГУР раскрыли детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22М3 в тылу РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская разведгруппа в августе прошлого года проникла на территорию России, уничтожила бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два. Во время спецоперации погиб командир Олег Бабий, прикрывавший отход своих бойцов.
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что для уничтожения российских бомбардировщиков украинские разведчики пешком прошли по территории противника более 600 км.
"Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу разведчики выполнили - уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, но и сами понесли непоправимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.
В этом бою 30 августа 2023 года Олег Бабий, прикрывая отход побратимов, получил смертельное ранение и погиб.
Он посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золота зірка".
У Героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнился всего год.
Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке украинского БпЛА на военный аэродром в Новгородской области. Позже в сети опубликовали фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3. В ГУР Минобороны тогда сообщили, что бомбардировщик был уничтожен с территории РФ.
Пожалуйста, подождите...
Вона все вкрала - навіть млрд, що потім по її контракту відсудили у кацапів.
ТУшки у них інші є. Літають і пускають ракети, ніби нічого не сталось.
Людей у нас таких набагато менше, ніж у русні ТУшок.
Робота ця - для дронів. Посильна. Підєрські нафтотермінали тому доказ.
Були успішні атаки на аеродроми з допомогою дронів.
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Краще б зайнялись ліквідацією розробників зброї. Навряд чи всі вони мешкають на території військових частин.
Багато ми таких диверсій останнім часом з боку русні бачили?
Вони ішакєдамі з відстані закидують.
А грошей на зброю немає. І схоже, що вже й не буде.
І маси повірили. І пішли на Капітолій.
Виборчий процес - основа демократії.
Трамп влаштував вибух під самісіньким її фундаментом.
А ще Трамп - егоїст. Називає себе "вашим улюбленим президентом" і обіцяє MAGA.
Русня з такими кадрами працює надефективно.
Бачили, як "Вєлікая Вєнгрія" з орбаном під ********** балалайку виплясують?
Це при тому, що хаос і маніпуляції - рідна стихія русні.
Тобто авторитарна особистість.
А це - пряма загроза демократії.
Тому що саме такі люди вважають, що праві тільки вони, нікого не слухають, і в результаті роблять все, щоб перебрати під себе всі важелі керування.
Ну а стосовно можливості маніпуляцій...
Як думаєте, скільки грошей треба було заплатити Маску за його поточну позицію щодо нашої війни?
Далеко не факт, що побачене нам сподобається.
Просто намагаюсь зрозуміти.
Як так вийшло, що ми у 2019 абсолютною більшістю обрали зєлю.
І американці вдруге тягнуть Трампа.
А тут як і старі, і молодь (!) пішли голосувати гуртом і дали аж 73%. У овоча був не такий розгромний рахунок.
Інформації за і проти будь-якого кандидата вдосталь.
Питання, якій з них вірити.
І ось тут вмикається те, що лежить десь глибше розуму.
Безалаберність, карочє.
Політологи писали, що таких результатів виборів взагалі ніколи не було, крім совєцкіх. Ну і путінських.
Я тебе пам'ятатиму допоки житиму.
Пам'ятаю з старшого лейтенанта, командира групи СпП. Зухвалий, яким має бути "спєц".
я думаю що якраз дронами і уразили, просто не було тоді таких дронів що подолають реб, тому потрібно було їх вручную підводити на ціль
про "600 км пішки" - мабуть так треба казати аби морочити голову ворогу, насправді їхали, а також контактували з місцевими інформаторами, один з яких і привів у засідку
Вічна памʼять Герою 😪😪😪