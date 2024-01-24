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СБУ (18712) Донецкая область (7171) Авдеевка (2242)

Задержан российский агент, готовивший артудары РФ по штабам ВСУ около Авдеевки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента ФСБ, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны на Донетчине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди основных целей врага были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой. Также агрессора интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения украинских войск в направлении передовой.

В зоне особого внимания рашистов были реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

Для ударов по объектам ВСУ российский агент должен был определить их локации и передать соответствующие координаты в ФСБ.

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Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и тем самым предотвратили серию вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе жестоких боев за Авдеевку.

В результате спецоперации фигурант был задержан в своем доме. У него изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов Сил обороны и переписки с ФСБ.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Мирнограда Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала в декабре 2023 года. В поле зрения агрессора он попал из-за того, что распространял информацию о подразделениях ВСУ в пророссийских группах в мессенджере Телеграм.

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В СБУ отметили, что агент для того, чтобы собрать разведданные для ФСБ, обходил прифронтовую территорию и делал "нужные" метки на электронной карте. Затем он перенаправлял своему российскому куратору геолокацию с текстовым описанием.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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Російського агента затримали на Донеччині 1

СБУ затримала на Донеччині агента ФСБ РФ 2

СБУ затримала на Донеччині агента ФСБ РФ 3

СБУ затримала на Донеччині агента ФСБ РФ 4
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Топ комментарии
+9
Ось закон про множинне громадянство готують, а закон про заборону голосувати окремим типам - нет . ЧОМУ????

колобарантам треба заборону на голосування. А «новим громадянам» - заборону голосувати протягом 25 років
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24.01.2024 10:23
+9
Знов кажу - нема чого "цивільгним" біля Авдіївці та Бахмута вештатись. Бо якщо ти не у ЗСУ, що ти там робиш?
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24.01.2024 10:43
+8
Расстреливайте их на месте!
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24.01.2024 10:28
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Ось закон про множинне громадянство готують, а закон про заборону голосувати окремим типам - нет . ЧОМУ????

колобарантам треба заборону на голосування. А «новим громадянам» - заборону голосувати протягом 25 років
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24.01.2024 10:23 Ответить
там (про вибори) не потрібен закон, там потрібно внести декілька десятків змін у діючий прийнятий в 2019-му році виборчий кодекс.
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24.01.2024 11:12 Ответить
Теж вариант
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24.01.2024 11:26 Ответить
Згідний, але після обрізання яєць, щоб шваль не множилась.
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24.01.2024 14:00 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
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24.01.2024 10:26 Ответить
Расстреливайте их на месте!
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24.01.2024 10:28 Ответить
Теж вариант
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24.01.2024 11:27 Ответить
А ОПівський кріт поза зоною досяжності?
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24.01.2024 10:41 Ответить
Знов кажу - нема чого "цивільгним" біля Авдіївці та Бахмута вештатись. Бо якщо ти не у ЗСУ, що ти там робиш?
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24.01.2024 10:43 Ответить
Краще не треба освітлювати ці затримання, хай би просто пропав негідник та й все....
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24.01.2024 11:21 Ответить
Отакие гниды януковощи во множестве на дамбасе
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24.01.2024 13:15 Ответить
 
 