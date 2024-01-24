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Украинские хакеры уничтожили российскую "Планету" – базу данных центра космической гидрометеорологии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Украинские киберволонтеры уничтожили базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Это российское ГП принимает и обрабатывает данные со спутников и направляет их более 50 государственным субъектам – в частности, минобороны РФ, генштабу и службам министерства чрезвычайных ситуаций.

База даних "Планета"
ПЛАНЕТА поставляла данные Минобороны РФ, российскому Генштабу и МЧС

Атаку совершили киберволонтеры-патриоты из группы "BO Team". Они смогли уничтожить 280 вражеских серверов и 200 млн Гб информации. В том числе - метео- и спутниковые данные, активно использовавшие минобороны и МНС РФ, "Роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессора.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составить не менее 10 миллионов долларов. Работа суперкомпьютеров, которыми оборудован центр "Планета", парализована. Восстановить его в полном объеме уже невозможно. Также россияне из-за санкций не смогут повторно получить необходимое программное обеспечение.

Атака на російську базу даних "Планета"

Российские серверы пострадали от атаки украинских хакеров

База даних "Планета"
Работу российской базы данных &quot;Планета&quot; не удастся восстановить в полном объеме

Российская арктическая станция, расположенная на острове Большевик, которая выполняет важные задачи в военной сфере государства-агрессора, полностью отрезана от сети.

"В общей сложности десятки стратегических компаний России, работающих на "оборонку" и играющих ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, долгое время будут оставаться без критически важной информации и сервисов", - подытожили в ГУР.

Хакери знищили російську базу даних "Планета"
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Топ комментарии
+10
Гарно! Це прямо як по радянському фільму "Секретний фарватер" : "Всем нужна сводка погоды! И лётчикам и вам - катерникам!"
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24.01.2024 10:53
+7
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24.01.2024 10:59
+4
Громадяни виборці! Обов"язково робіть резервні копії передвиборних обіцянок-цяцянок, щоб будь-коли запитати "А де мої 4000 долярів на місяць?"
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24.01.2024 11:17
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Cray - це американський суперкомпьютер.
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24.01.2024 10:49 Ответить
Срау - кацапський суперкомп'ютер
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24.01.2024 11:06 Ответить
Та за фактом стоїть таки американський. Не китайський.
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24.01.2024 11:09 Ответить
Гарно! Це прямо як по радянському фільму "Секретний фарватер" : "Всем нужна сводка погоды! И лётчикам и вам - катерникам!"
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24.01.2024 10:53 Ответить
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24.01.2024 10:58 Ответить
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24.01.2024 10:59 Ответить
Интересно, наши дроны в таку.ю погоду летают?
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24.01.2024 11:05 Ответить
Наши - літають
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24.01.2024 11:28 Ответить
А тем временем, у нас, минут пять назад, - тревога. Мабуть, взлет кацап кукурузника или недоракы, если успели склепать с молотка.
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24.01.2024 11:34 Ответить
Тримайтесь
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24.01.2024 11:36 Ответить
Гудственный случай. СЛАВА УКРАIНI !!!
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24.01.2024 11:03 Ответить
Правда кацапы теперь начнут использовать японские карты погоды + дополнительно бросятся на цирлы (перед таукитайцами).
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24.01.2024 11:08 Ответить
ТАКОЕ НАДО ПЕРЕД АТАКОЙ НА МОСКВУ ДЕЛАТЬ !)
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24.01.2024 11:11 Ответить
"Відновити роботу в повному обсязі вже неможливо" Це ж як? Вже як в страшилках для дітей і нубів, навчились дистанційно палити залізо? Чи все ж таки злетів софт? Який відновити завжди можливо
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24.01.2024 11:15 Ответить
Мова про софт і відпрацьовані звязки.
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24.01.2024 11:26 Ответить
Підозра, що просто видавання бажаного за дійсне.
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24.01.2024 11:31 Ответить
Громадяни виборці! Обов"язково робіть резервні копії передвиборних обіцянок-цяцянок, щоб будь-коли запитати "А де мої 4000 долярів на місяць?"
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24.01.2024 11:17 Ответить
И так ... в нарабсее шел 12936-ой год... очередная заполярная метеостанция мужественно передала сводку погоды... Нарабсея , в сравнении с 1913-ым годом нарастила производство метеозондов до 70%. А вот связь с НИС "Профессор Гагаринский" прервалась, но не все еще потеряно, яхта "Блюз" через неделю подхватит эстафету... А ШО ДЕЛАТЬ ХЕХ... ЗЫ... партия ртутных термометров вовремя доставлена на все метеостанции.
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24.01.2024 11:21 Ответить
Нехай переходять на лампові сервери
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24.01.2024 11:21 Ответить
Для начала, пусть переучатся в ветродуйтехникуме, как правильно палец брать в рот , шобы по нему определять погоду.
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24.01.2024 11:29 Ответить
Нічого тім серверам не сталось, на тіште себе. Максимум, потерли вміст жорстких дисків, при великому везінні.
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24.01.2024 11:30 Ответить
Пропишите еще про резервное копирование.
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24.01.2024 11:36 Ответить
Це вам за Київстар отвєточка! 😄
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24.01.2024 11:41 Ответить
російська планету? Разом з москалями? Респект!
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24.01.2024 12:26 Ответить
Хакери, Ви супер!!! Тепер русня погоду по мокрому, обслиняному вказівному пальцю, піднятому до гори буде визначати.
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24.01.2024 12:26 Ответить
 
 