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Ракетные удары по Харькову: в медучреждениях находятся 29 пострадавших. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетных ударов 23 января в медицинских учреждениях Харькова находятся 14 мужчин и 15 женщин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Две женщины 61 и 46 лет, а также 21-летний мужчина получили тяжелые политравмы, они находятся в реанимационных отделениях. Их состояние тяжелое", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пострадавшие во время обстрелов дети получают лечение амбулаторно.
"Остальные пострадавшие находятся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии, офтальмологии. Их состояние среднее, удовлетворительное", - добавил Синегубов.
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Чайка Київ
показать весь комментарий24.01.2024 11:23 Ответить Мне нравится 1
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