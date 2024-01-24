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обстрел (20424) Харьков (6546)

Ракетные удары по Харькову: в медучреждениях находятся 29 пострадавших. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетных ударов 23 января в медицинских учреждениях Харькова находятся 14 мужчин и 15 женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Две женщины 61 и 46 лет, а также 21-летний мужчина получили тяжелые политравмы, они находятся в реанимационных отделениях. Их состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавшие во время обстрелов дети получают лечение амбулаторно.

"Остальные пострадавшие находятся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии, офтальмологии. Их состояние среднее, удовлетворительное", - добавил Синегубов.

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Наслідки ракетних обстрілів Харкова
Наслідки ракетних обстрілів Харкова
Наслідки ракетних обстрілів Харкова
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24.01.2024 11:23 Ответить
 
 