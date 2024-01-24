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ВСУ получили новую партию модифицированных багги "Хищник" с высокой проходимостью. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинским воинам передали новую партию небольших военных автомобилей высокой проходимости - баги "Хищник". Машины помогают ВСУ выполнять боевые задания на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

По его словам, данные машины, ставшие проектом энтузиастов из Винницы, очень быстро стали востребованными в подразделениях, которые специализируются на специфических боевых задачах.

Это стало следствием того, что лёгкость и высокая проходимость багги "Хищник" позволяли использовать её не только как транспорт для ДРГ, но и как мобильную огневую точку и транспортное средство для доставки грузов и эвакуации раненных.

Характеристики багги "Хищник":

  • Масса – 700 кг;
  • Мощность двигателя – 65 л/с;
  • Скорость – 110 км/ч;

Багі Хижак передали ЗСУ 1
Багі Хижак передали ЗСУ 1
Багі Хижак передали ЗСУ 1

"Но главное преимущество данной машины это её проходимость и модификации, позволяющие установить, например, универсальную турель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемёт М-2 Browning, или ДШК, автоматический гранатомёт АГС-17/КБА-119 или MK-19.

Есть так же модификация с увеличенным грузовым отсеком, позволяющим стационарно разместить 82-мм миномёт или 60-мм. При этом данная модификация не отменяет возможность сохранения универсальной турели", - объяснил военный обозреватель.

Кроме этого, по словам Коваленко, авто постоянно совершенствуется. Специалисты улучшили эргономику, установили на машине газомасляные амортизаторы от Outlander, усилили переднюю ось, улучшили качество деталей, их надёжность, а так же множество других нововведений, которые делают его незаменимой единицей на линии боевых столкновений.

Українським захисникам передали машину типу багі Хижак
Українським захисникам передали машину типу багі Хижак
Українським захисникам передали машину типу багі Хижак
Українським захисникам передали машину типу багі Хижак

"Сейчас рассматривается вариант производства полно-приводного варианта и в цехе одного из производств я смог осмотреть прототип, создаваемые на базе донора – ВАЗ-2121/2131.

Так же рассматривается возможность создания модификации для технической помощи, чтобы ремонтные подразделения могли выезжать на место проведения ремонта не на громоздком и заметном транспорте, а юрких, лёгких, но способных уместить всё необходимое для ремонта оборудование, багги", - отметил военный эксперт.

Коваленко подчеркнул, что в настоящее время запросы от подразделений, особенно огневой поддержки, на получение машин превышают возможности производства. 

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"Не будучи инициативой на государственном уровне, с соответствующим бюджетом и поддержкой, производство багги "Хищник" благодаря помощи общественности и донатам было выведено на мелкосерийный уровень.

Надеюсь, что на данный проект обратят внимание несколько повыше, поскольку внутреннее производство таких машин, это всё же лучше закупок китайской продукции, с довольно посредственными возможностями в наших жёстких реалиях", - отметил обозреватель.

На сегодняшний день производство багги "Хищник" выведено на уровень одна машина в сутки, а за год с начала производства подразделениям Сил обороны уже было передано около сотни этих машин.

"Но и этого количества недостаточно, чтобы закрыть все поступающие запросы и потребности", - добавил Коваленко.

ЗСУ отримали багі Хижак
ЗСУ отримали багі Хижак
ЗСУ отримали багі Хижак
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Топ комментарии
+18
а не можна тисячі джипів в чиновників/депутатів/ментів/суддів забрати і відправити на фронт?
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24.01.2024 11:29
+17
Від умерова-"а тут немає на чому вкрасти"-.
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24.01.2024 11:28
+16
"Укроборонпром" і Умєров, ау!!!
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24.01.2024 11:24
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"Укроборонпром" і Умєров, ау!!!
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24.01.2024 11:24 Ответить
Роблять у якомусь задрипаному цеху на коліні. А повинні поставити на потік і виробляти їх тисячами. Замість одного танка скількі можна виготовити багі? війна ********** дпони у повітрі і пехотинці на багі. Умеров , ау!!! Чи Оманзе не дозволяє?
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24.01.2024 12:23 Ответить
Это взять тысячу "Нив" и вырезать всё лишнее.
Где брать тысячи ВАЗ 2121?
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24.01.2024 12:37 Ответить
Пи@ары просто на госуровне решили эту задачу, закупив тысячи багги в Китае. Наше МО как обычно не чешится.
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24.01.2024 12:40 Ответить
для бюрократів-номенклатури-ждунів-ухилянтів та іншого організованого злочину,
краще купити за гроші податників десь-щось та мати відкати,
ніж організовувати своє виробництво,..
в якому вони нічого не тямлять,
та швидко на тому не розбагатіють..
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24.01.2024 14:20 Ответить
Именно так. Когда некоторые притуленные т.г. каналы начали писать в сентябре ********* про рашенские "гольфкары" на левобережье Херсонской области - я сразу написал "зря смеетесь", нам тоже нужно закупать тысячи таких же или аналогичных багги. Дешево, сердито и практично. То, что они не слишком долговечны - до сраки, транспорт на ЛБЗ и так долго не живет. И это явный ***** нашего МО. Почти полгода прошло, а воз и поныне там-же. Все средствами энтузиастов волонтеров.
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24.01.2024 12:38 Ответить
Умеров аууууу
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24.01.2024 11:25 Ответить
Від умерова-"а тут немає на чому вкрасти"-.
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24.01.2024 11:28 Ответить
а не можна тисячі джипів в чиновників/депутатів/ментів/суддів забрати і відправити на фронт?
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24.01.2024 11:29 Ответить
Звичайно можна. Але не при цій ЗЕбанутій владі, яка тільки і дивиться, де можливо вкрасти.
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24.01.2024 11:33 Ответить
Латвия передает нам для ЗСУ конфискованное у алкашей. Интересно было бы увидеть статистику сколько передало нашесобственное МВС.
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24.01.2024 12:42 Ответить
ЗЕбануту срань цікавлять тільки ті проекти, де можливо красти. Наприклад, будівництво доріг. А таку техніку, яку виробляють наші волонтери їм не цікава, тому що вона проста і практично неможливо щось вкрасти. Тому треба дякувати нашим волонтерам, які прикладають свої зусилля, знання і гроші, щоб підтримати наші героїчні ЗСУ.
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24.01.2024 11:31 Ответить
Бронещит би спереду поставити замість лобового скла.І від вітру,снігу,дощу,грязюки захистить,і від куль уламків хоч якось...
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24.01.2024 11:36 Ответить
Я думаю, що поставлять. Головне, що робота йде, і низький їм уклін за це.
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24.01.2024 11:40 Ответить
Мабуть про це вже подумали. Йти шляхом збільшення захису (і відповідно ваги) чи шляхом маневреності та швидкості.
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24.01.2024 12:15 Ответить
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24.01.2024 11:39 Ответить
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24.01.2024 11:41 Ответить
А шо про це кажуть чмоти стервенки пердули і всі ті міліонери-валантьори?
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24.01.2024 11:47 Ответить
Звичайно подяка небайдужим. Але з такими гаражами нам рашистів не перемогти. щмигальоумерівска влада шо ви, *****, робити для зміцненя обороноздатьньості України?
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24.01.2024 12:12 Ответить
ну як на цьому заробиш, думає чиновник з МО й вже звично відвертається...
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24.01.2024 12:32 Ответить
Навіщо ви розказали про виробника? Сьогодні прийдуть слуги татарова і заблокують виробництво
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24.01.2024 12:56 Ответить
прості люди роблять що можуть для перемоги над московськими загарбниками..
це також мобілізація..
мобілізація всіх - для перемоги!
тільки не треба заважати..
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24.01.2024 14:13 Ответить
Наши ентузіасти можуть в гаражах і ракети збирати та сонному "Укроборонпрому"в цьому ще фору дати
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24.01.2024 20:44 Ответить
 
 