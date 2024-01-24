Защищая Украину, около Синьковки погиб солдат Владимир Попелюх. ФОТО

В районе Синьковки на Харьковщине погиб солдат Попелюх Владимир Анатольевич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Менский городской совет.

Как отмечается, 19 января 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области в результате вражеского обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, солдат Попелюх Владимир Анатольевич, 10.12.1987 года, житель села Киселевка Менской городской территориальной громады.

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