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Защищая Украину, около Синьковки погиб солдат Владимир Попелюх. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе Синьковки на Харьковщине погиб солдат Попелюх Владимир Анатольевич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Менский городской совет.

Как отмечается, 19 января 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области в результате вражеского обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, солдат Попелюх Владимир Анатольевич, 10.12.1987 года, житель села Киселевка Менской городской территориальной громады.

Попелюх

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24.01.2024 13:31 Ответить
Вічна шана, вічна пам"ять всім загиблим за волю і Незалежність України. Схиляю голову...
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24.01.2024 13:38 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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24.01.2024 13:58 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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24.01.2024 14:06 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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24.01.2024 14:11 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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24.01.2024 16:26 Ответить
Вічна пам'ять Воїну!
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24.01.2024 19:23 Ответить
 
 