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Сын и отец погибшего Героя Украины Олега Бабия на открытии мемориальной доски во Львове. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Во Львове в честь разведчика и Героя Украины Олега Бабия открыли мемориальную доску.

Соответствующие фотографии обнародовал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ

"Сын и отец погибшего героя на открытии памятной таблицы львовянину Олегу Бабию. Таблицу установили в школе №49", - говорится в сообщении.

Син та батько Олега Бабія
Сын и отец погибшего Героя Украины Олега Бабия на открытии мемориальной доски
Герой України Олег Бабій
Мемориальная доска Герою Украины Олегу Бабию во львовской школе № 49

Накануне ГУР МО раскрыло детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22М3 в тылу РФ.

Украинская разведгруппа в августе прошлого года проникла на территорию России, уничтожила бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два. Во время спецоперации погиб командир Олег Бабий, прикрывавший уход своих. Бабий был посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда".

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке украинского БпЛА на военный аэродром в Новгородской области. Позже в сети опубликовали фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3. В ГУР Минобороны тогда сообщили, что бомбардировщик был уничтожен с территории РФ.

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🙏 Герою Слава !!!
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24.01.2024 14:07 Ответить
Вічна слава, нехай його подвиг залишиться у пам'яті та історії
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24.01.2024 14:08 Ответить
У Героя 9 бойових виходів, за лінію фронту, а тварина арестович ******* про 33 ...
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24.01.2024 14:17 Ответить
Низький уклін ГЕРОЮ!! Пам'ятаймо !!
Стефанчук Зеленський Шмигаль, на такий крок, НІКОЛИ не підуть!!
У них же майно і гроші за кордоном… ну, як тут …
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24.01.2024 14:22 Ответить
Якщо він знищив 3 ТУ, то виходить він не дав їм робити пуски ракет, і тим самим врятував дуже багато життів. Велика шана воїну.
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24.01.2024 16:33 Ответить
Я зразу зрозумів, що ткий Герой виховувався на Львівщині. В Донецьку та Луганську, я вже не кажу про Крим, там було інше виховання. Але офіс Президента укомплектований виключно представникми з тих територій і подібних до них, а Верховна Рада "слуг" в більшості з тих політичних сил, які хибно виховувалися ближче до "русского мира" і "какая разница".
Уклін родині Героя, батькові, матері, педагогаам і місту Львову. Цартво Небесне!!!
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24.01.2024 17:17 Ответить
 
 