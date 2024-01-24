В Киеве задержан врач скорой помощи, который за $9 тыс. готовил фиктивные документы для уклонистов, - полиция. ФОТО

В Киеве разоблачили врача экстренной медицинской помощи, который обещал помочь военнообязанным избежать службы в армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Шевченковское управление полиции Киева вместе с СБУ разоблачили врача скорой помощи Киевской области в получении взятки. Злоумышленником оказался 35-летний житель Киевской области.

Отмечается, что врач договорился о встрече с потенциальным клиентом. Он пообещал военнообязанному получить отсрочку от мобилизации. За 9 тысяч долларов врач должен был изготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина был бы признан непригодным к прохождению службы.





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Полиция задержала злоумышленника во время получения взятки. Ему объявили подозрение ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.