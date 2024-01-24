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Киев (24542) врачи (1450) уклонисты (193)

В Киеве задержан врач скорой помощи, который за $9 тыс. готовил фиктивные документы для уклонистов, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве разоблачили врача экстренной медицинской помощи, который обещал помочь военнообязанным избежать службы в армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Шевченковское управление полиции Киева вместе с СБУ разоблачили врача скорой помощи Киевской области в получении взятки. Злоумышленником оказался 35-летний житель Киевской области.

Отмечается, что врач договорился о встрече с потенциальным клиентом. Он пообещал военнообязанному получить отсрочку от мобилизации. За 9 тысяч долларов врач должен был изготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина был бы признан непригодным к прохождению службы.

У Києві лікар швидкої допомоги робив фіктивні документи для ухилянтів 1
Поліція Києва затримала лікаря швидкої, який допомогав ухилянтам 2

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Полиция задержала злоумышленника во время получения взятки. Ему объявили подозрение ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+5
Перестаньте, і коню зрозуміло, що це вкид для охлоса. Мусарки тіпа приносять користь суспільству, ага, тільки будь ласка не призивайте їх на фронт.
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24.01.2024 14:19
+3
просто ті, в кого не було 5 тис закінчилися першими, потім - в кого не було 7 тис і так далі, до повної перемоги.
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24.01.2024 14:31
+2
Лікарі "швидкої" взагалі не уповноважені видавати будь-які довідки для ВЛК. Тобто треба шукати пов'язаних з ним інших лікарів.
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24.01.2024 14:17
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Лікарі "швидкої" взагалі не уповноважені видавати будь-які довідки для ВЛК. Тобто треба шукати пов'язаних з ним інших лікарів.
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24.01.2024 14:17 Ответить
Перестаньте, і коню зрозуміло, що це вкид для охлоса. Мусарки тіпа приносять користь суспільству, ага, тільки будь ласка не призивайте їх на фронт.
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24.01.2024 14:19 Ответить
В смысле "шукать"? Ты на чьей-то стороне в данной ситуации, а не просто наблюдатель? А если тебя будуть "шукать"?
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24.01.2024 14:30 Ответить
Так це він хотів дати зароблені гроші, щоб його нарешті призвали у ТЦК… Хотів, як краще, а вийшло, як завжди!!
Резніков з Даниловим, мовчать, витріщивши очі… адвокат з ветеринаром…
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24.01.2024 14:18 Ответить
ТЦК и СП продают повестки? Зачем?

https://www.youtube.com/watch?v=byfey0MR3us
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24.01.2024 15:09 Ответить
Дорожчає ухилянство. Раніше писали про 5 тисяч, потім про 7, а тепер вже дев'ять.
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24.01.2024 14:20 Ответить
просто ті, в кого не було 5 тис закінчилися першими, потім - в кого не було 7 тис і так далі, до повної перемоги.
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24.01.2024 14:31 Ответить
кидаю рацуху - квартиру в обмін на право виїхати
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24.01.2024 15:07 Ответить
особливо в Харкові. Мій одногрупник кинув на знайомих квартиру типу хочеш - живи, та й подався десь під Карпати. Якусь хатку собі купив та вже без надії повернутися мабуть. Бо вік вже непевний.
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24.01.2024 17:45 Ответить
які заможні люди..
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24.01.2024 14:23 Ответить
Хм, а в яку суму обходиться ''ухилянство 95кагалу?
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24.01.2024 14:37 Ответить
Треба знати ціну квиточка на їхні концерти + гроші з тв + за рекламу....
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24.01.2024 15:30 Ответить
За 9 косарей зелеными? Фигасе!
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24.01.2024 15:55 Ответить
а скільки це отих ударних дронів?
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24.01.2024 17:46 Ответить
Більше двох десятків.
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24.01.2024 19:35 Ответить
ну значить було б мінус звод москалів мінімум
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24.01.2024 21:38 Ответить
 
 