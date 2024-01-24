Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки Литвиненко. ФОТО

В День внешней разведки, 24 января, президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством и военнослужащими Службы внешней разведки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава государства заслушал доклад главы СВРУ Александра Литвиненко и разведчиков по поводу текущей ситуации и пообщался с работниками Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.

День внешней разведки отмечается в Украине 24 января. Праздник установлен 22 ноября 2018 г. президентом Украины, учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины.

Именно 24 января 1919 в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.

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