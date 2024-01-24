Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки Литвиненко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В День внешней разведки, 24 января, президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством и военнослужащими Службы внешней разведки Украины.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава государства заслушал доклад главы СВРУ Александра Литвиненко и разведчиков по поводу текущей ситуации и пообщался с работниками Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.
День внешней разведки отмечается в Украине 24 января. Праздник установлен 22 ноября 2018 г. президентом Украины, учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины.
Именно 24 января 1919 в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.
Пожалуйста, подождите...
Від кого більше двох років ні слуху ні духу.
То він вже нарешті прокинувся?
Фотограф явно вивчає передовий досвід фотографування ввп на расєї
Незнаю навіщо, бо це явно косяк і предмет для глузування.
Двері якісь низькі для ЗВ, для всіх інших зависокі)
Із чолом високим та ясним,
Гріє серце постать ця любима,
Це обличчя рідне нам усім.
Володя Ульянов. Рильський
..одна з причин того, чому не залишився у 80-х на військового.. одна справа підкорятися достойному командирові і зовсім інша - ламати себе і миритися з випадковим лайном, результатом хибної селекції Иліт
Мабуть, щоб не було видно, що він не вище табуретки...