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Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки Литвиненко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В День внешней разведки, 24 января, президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством и военнослужащими Службы внешней разведки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава государства заслушал доклад главы СВРУ Александра Литвиненко и разведчиков по поводу текущей ситуации и пообщался с работниками Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.

Володимир Зеленський та голова Служби зовнішньої розвідки Олександр ЛитвиненкоВолодимир Зеленський та голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко

День внешней разведки отмечается в Украине 24 января. Праздник установлен 22 ноября 2018 г. президентом Украины, учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины.

Именно 24 января 1919 в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.

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Топ комментарии
+14
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24.01.2024 14:40
+11
А д'єрмак поряд був? Чи хрінпіду потім д'єрмаку доповідати доведеться. Аби не переплутав що там
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24.01.2024 14:43
+11
Краще б написали-"Зеленський з розумним виразом обличчя подивився на монітор...".
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24.01.2024 14:50
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24.01.2024 14:40 Ответить
Цікаво, він, хоч розуміє про що йому доповідають?
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24.01.2024 15:18 Ответить
А д'єрмак поряд був? Чи хрінпіду потім д'єрмаку доповідати доведеться. Аби не переплутав що там
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24.01.2024 14:43 Ответить
На 2 фото...
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24.01.2024 14:51 Ответить
зелені кальсони наше всьо
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24.01.2024 14:43 Ответить
без них москва не зможе хунтою називати
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24.01.2024 14:45 Ответить
Це кого заслухав? Того, хто проспав підготовку рашистської пітьми до нападу на Україну?
Від кого більше двох років ні слуху ні духу.
То він вже нарешті прокинувся?
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24.01.2024 14:44 Ответить
з яким мудрим виразом їбал..ника,наш Генералісімус дивиться на екрани...ніби щось розуміється в цьому..довбень..
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24.01.2024 14:45 Ответить
Тільки не лайтеся)
Фотограф явно вивчає передовий досвід фотографування ввп на расєї
Незнаю навіщо, бо це явно косяк і предмет для глузування.
Двері якісь низькі для ЗВ, для всіх інших зависокі)
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24.01.2024 14:46 Ответить
Остання фото, камеру тримали на рівні паху
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24.01.2024 14:51 Ответить
Щоб тінь не відбрасувати?)
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24.01.2024 15:04 Ответить
Єрмаку все показали?!
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24.01.2024 14:50 Ответить
Краще б написали-"Зеленський з розумним виразом обличчя подивився на монітор...".
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24.01.2024 14:50 Ответить
Хлопченя з розумними очима,
Із чолом високим та ясним,
Гріє серце постать ця любима,
Це обличчя рідне нам усім.

Володя Ульянов. Рильський
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24.01.2024 15:05 Ответить
...оптический обман зе-трения
..одна з причин того, чому не залишився у 80-х на військового.. одна справа підкорятися достойному командирові і зовсім інша - ламати себе і миритися з випадковим лайном, результатом хибної селекції Иліт
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24.01.2024 14:55 Ответить
А то що за три дебіли поруч? А де подівалася членососка Єрмака Юлія Мендель? Може послом в Кабо Верде? Чи в Східному Тимору?
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24.01.2024 15:05 Ответить
Цікаво знімають найвеличнішого, з рівня пояса.
Мабуть, щоб не було видно, що він не вище табуретки...
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24.01.2024 15:10 Ответить
Килими на підлозі, куди ж без них. Цікаво було б подивитися, чи є на вікнах штори, такі у чотири шари...
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24.01.2024 15:13 Ответить
Вислухав , і що ?
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24.01.2024 15:17 Ответить
вислухав, і всйо...
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24.01.2024 15:27 Ответить
"заслухати" може кожний. Що запам'ятав? Які висновки зробив? Які стратегічні рішення прийняв? Які накази віддав? Шо? Так отож....на концерти теж ходять "заслушать"....чи послухати ...
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24.01.2024 15:43 Ответить
Хай краще не запам'ятовує, так безпечніше для всіх.
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24.01.2024 16:20 Ответить
шо за цирк? холуі перед сцарьом виступають? якось воно виглядає кріпово якщо чесно. Якийсь міні-хуйло завівся в Украіні якщо чесно
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24.01.2024 19:27 Ответить
 
 