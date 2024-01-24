Украина и Словакия подписали совместное заявление о "взаимном доверии и уважении", - Шмыгаль. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
По итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, которое должно усилить двусторонние отношения "на основе взаимного доверия и уважения".
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, совместное заявление подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
Также этим заявлением премьеры Украины и Словакии:
- отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины;
- выразили поддержку "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского;
- отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, стойкости и экономики знаний Словакии;
- подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины;
- отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции;
- подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.
Напомним, сегодня, 24 января, Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде.
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а тепер згадаємо скількі журналистів вбили в Украіні- І НІ ГУГУ І УСІ У СВОЇХ КРІСЛАХ
" Новий-старий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед недавніми парламентськими виборами попередив, що в разі перемоги своєї партії не відправить "жодного патрона" для допомоги Україні.
Як повідомляє Politico, існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України.
Усе пов'язане з 2009 роком, коли прем'єр-міністром Словаччини був Роберт Фіцо. Тоді, 7 січня, давня суперечка між Росією та Україною щодо природного газу досягла апогею, і російський газ перестав надходити до ЄС через Україну. Це означало величезні труднощі для Словаччини посеред зими.
Переривання газових потоків коштувало словацькій економіці приблизно 100 мільйонів євро на день, оскільки заводи також були змушені зупинитися. Кажуть, що зневірений Фіцо дзвонив і тодішньому прем'єр-міністру Росії Володимиру Путіну, і прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко, намагаючись змусити їх знову відкрити газові крани.
"Приниження" у Тимошенко
Як пише Politico, рано вранці 14 січня словацька делегація на чолі з Фіцо прибула до Києва для зустрічі з українським урядом. А українці змусили їх чекати. І чекати їм довелося дуже довго.
Зустріч відбулася лише через три години після прибуття, і, на подив словаків, на ній були присутні й журналісти. А перед камерами Тимошенко двадцять хвилин лаяла Фіцо за те, що він став на бік Москви в газовій суперечці.
"Для нього це була абсолютно незручна ситуація. Було видно, як він червоніє від люті. Це була катастрофа. Його принизили", - описав Politico неназваний високопоставлений словацький чиновник, який згадує події того часу.
Прийом у Путіна
Потім словаки вилетіли до Москви, де в одному з розкішних залів Кремля їх урочисто зустрів Володимир Путін.
"Після цього Фіцо почав відкрито займати антиукраїнські позиції. Він сказав, що ми не повинні підтримувати українців, що ми Україні не потрібні, що з нами не ведуть серйозних розмов. Це особисте", - зазначив словацький політолог Александр Дулеба.
Водночас це був не єдиний прорахунок Києва під час газової кризи. 16 січня тодішній президент Іван Гашпарович також прилетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм колегою Віктором Ющенком, який повідомив йому, що українська енергетична компанія "Нафтогаз" може відновити деякі газові потоки до Словаччини. Під час зустрічі, на якій мала бути укладена угода, глава "Нафтогазу" раптово заявив обом президентам, що відновити газ не вийде.
"Українцям вдалося принизити словацького прем'єр-міністра і президента", - описувало тоді ситуацію неназване словацьке джерело.
Хоча Тимошенко і Путін зрештою домовилися про припинення газової кризи, і 20 січня газ знову почав надходити, гіркий присмак того, що відбувалося в Києві, залишився.
"Певні політичні кола Словаччини не довіряють українцям", - прокоментувало словацьке джерело.
Нагадаємо, уряд Словаччини вирішив не надсилати більше допомоги Україні після перемоги колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який має проросійські погляди.
Cловаччина підтримає виділення Україні €50 млрд від ЄС, - прем'єр-міністр.
Також уряд країни не блокуватиме Україні купівлю зброї та техніки у словацького бізнесу і підтримає євроінтеграцію.@
осталось старого мадярского ****** натянуть))))))
Мільярд дерев, Велике будівництво... етс - чому "формула миру" буде краще?!
Яке ж ЧМО, оте шмигаль!..
СЛОВАЧЧІНА НА ПЕРШОМУ МІСТІ У СВІТІ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ АВТО НА ЛЮДИНУ У РІК- 160 авто на людину у рік.
тому українська влада мае бути у дружніх стосунках і проблеми вирішувати шляхом перемовин