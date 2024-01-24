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Украина и Словакия подписали совместное заявление о "взаимном доверии и уважении", - Шмыгаль. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

По итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, которое должно усилить двусторонние отношения "на основе взаимного доверия и уважения".

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, совместное заявление подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также этим заявлением премьеры Украины и Словакии:

  • отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины;
  • выразили поддержку "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского;
  • отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, стойкости и экономики знаний Словакии;
  • подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины;
  • отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции;
  • подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Напомним, сегодня, 24 января, Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде.

Также читайте: Шмыгаль завершил встречу с Фицо: Словакия не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса

Прем'єр-міністри Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали заяву про відносини Словаччини та України
Прем'єр-міністри Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали заяву про відносини Словаччини та України
Прем'єр-міністри Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали заяву про відносини Словаччини та України
Прем'єр-міністри Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали заяву про відносини Словаччини та України
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Топ комментарии
+10
Вчера фицо говорил что Украина недогосударство, которая подчиняется только Америке. Сегодня премьер министр Украины подписывает заяление с этой чушкой про ""взаємну довіру і повагу". Если это не позорище вселенского маштаба, тогда что?
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24.01.2024 14:53
+9
А фіця не захтів відвідати Бучу, Харків? Накрайняк подивитись на вчорашні наслідки обстрілу в самому Києві?!
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24.01.2024 14:48
+4
До Шпіца та Шмигаля у менє немає поваги !
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24.01.2024 14:48
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две шестерки одного хозяина!!!!
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24.01.2024 14:46 Ответить
Якось ви неоднозначно написали. Уточніть, хто хазяїн і хто друга шістка
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24.01.2024 16:48 Ответить
а вы считаете шрыгаля украинским премьером????судя по проводимой политике в отношении украинского народа ,,зрада,саботаж,корупция,антинародные и аморальные действия,лобирование олигархов,,, вот как можно описать всю его деятельность ,такое ощущение ему как и фицо заплатили за нанесение вреда Украине
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24.01.2024 18:03 Ответить
Розумієте, є суб'єктивна субреальність. У кожної людини вона своя. У ній Ви можете подорожувати по поверхні Сонця, мати 100 коханок, не вважати шмигу прем'єром і т.д. А є об'єктивна реальність. І там шмига - прем'єр України, і нікуди від цього не дітись. Так, він не фонтан, і окрім "зради" я зі всіма Вашими характеристиками згоден, але 73% хотіли "по приколу" ,а всі 100% отримали таке "щастя".
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24.01.2024 18:24 Ответить
Ну, що ж-молодці! Клас! Кажуть, що хтось там колись, із українських керівників, бонз, дуже кинув, об'єгорив, надув Фіцо по закупках природного газу і йому це коштувало посади...? Може щось там таке і було, і він дуже розсердився на ВСІХ українців...?! Брехня? Але ж якщо помирились, утрясли,то браво, на одного ворога стало менше!
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24.01.2024 17:24 Ответить
Фіцо вилетів із посади після вбивства журналіста і його дружини. Журналіст викрив зв'язки партії Фіцо із італійською мафією, і корупцію при розподілі грошей ЄС. Ні Україна , ні газ тут ні до чого.
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24.01.2024 18:14 Ответить
Так, італійська мафія у Словаччині дерибанила гроши ЕС .
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24.01.2024 19:14 Ответить
Ушёл в отставку в марте 2018 года в связи с убийством журналиста Яна Куцяка и его невесты. Куцяк занимался расследованием налоговых махинаций и связей итальянской преступной группировки Ндрангета со словацким политическим истеблишментом. В знак протеста против убийства журналиста на улицы словацких городов вышли тысячи человек
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24.01.2024 19:17 Ответить
Вбили одного журналіста і премʼєр ушел у відставку.

а тепер згадаємо скількі журналистів вбили в Украіні- І НІ ГУГУ І УСІ У СВОЇХ КРІСЛАХ
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24.01.2024 19:19 Ответить
ОСЬ ЯК БУЛО

" Новий-старий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед недавніми парламентськими виборами попередив, що в разі перемоги своєї партії не відправить "жодного патрона" для допомоги Україні.

Як повідомляє Politico, існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України.

Усе пов'язане з 2009 роком, коли прем'єр-міністром Словаччини був Роберт Фіцо. Тоді, 7 січня, давня суперечка між Росією та Україною щодо природного газу досягла апогею, і російський газ перестав надходити до ЄС через Україну. Це означало величезні труднощі для Словаччини посеред зими.

Переривання газових потоків коштувало словацькій економіці приблизно 100 мільйонів євро на день, оскільки заводи також були змушені зупинитися. Кажуть, що зневірений Фіцо дзвонив і тодішньому прем'єр-міністру Росії Володимиру Путіну, і прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко, намагаючись змусити їх знову відкрити газові крани.
"Приниження" у Тимошенко

Як пише Politico, рано вранці 14 січня словацька делегація на чолі з Фіцо прибула до Києва для зустрічі з українським урядом. А українці змусили їх чекати. І чекати їм довелося дуже довго.

Зустріч відбулася лише через три години після прибуття, і, на подив словаків, на ній були присутні й журналісти. А перед камерами Тимошенко двадцять хвилин лаяла Фіцо за те, що він став на бік Москви в газовій суперечці.

"Для нього це була абсолютно незручна ситуація. Було видно, як він червоніє від люті. Це була катастрофа. Його принизили", - описав Politico неназваний високопоставлений словацький чиновник, який згадує події того часу.
Прийом у Путіна

Потім словаки вилетіли до Москви, де в одному з розкішних залів Кремля їх урочисто зустрів Володимир Путін.

"Після цього Фіцо почав відкрито займати антиукраїнські позиції. Він сказав, що ми не повинні підтримувати українців, що ми Україні не потрібні, що з нами не ведуть серйозних розмов. Це особисте", - зазначив словацький політолог Александр Дулеба.

Водночас це був не єдиний прорахунок Києва під час газової кризи. 16 січня тодішній президент Іван Гашпарович також прилетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм колегою Віктором Ющенком, який повідомив йому, що українська енергетична компанія "Нафтогаз" може відновити деякі газові потоки до Словаччини. Під час зустрічі, на якій мала бути укладена угода, глава "Нафтогазу" раптово заявив обом президентам, що відновити газ не вийде.

"Українцям вдалося принизити словацького прем'єр-міністра і президента", - описувало тоді ситуацію неназване словацьке джерело.

Хоча Тимошенко і Путін зрештою домовилися про припинення газової кризи, і 20 січня газ знову почав надходити, гіркий присмак того, що відбувалося в Києві, залишився.

"Певні політичні кола Словаччини не довіряють українцям", - прокоментувало словацьке джерело.

Нагадаємо, уряд Словаччини вирішив не надсилати більше допомоги Україні після перемоги колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який має проросійські погляди.
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24.01.2024 19:20 Ответить
А фіця не захтів відвідати Бучу, Харків? Накрайняк подивитись на вчорашні наслідки обстрілу в самому Києві?!
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24.01.2024 14:48 Ответить
Там 'нормальне життя'.
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24.01.2024 15:16 Ответить
До Шпіца та Шмигаля у менє немає поваги !
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24.01.2024 14:48 Ответить
Вчера фицо говорил что Украина недогосударство, которая подчиняется только Америке. Сегодня премьер министр Украины подписывает заяление с этой чушкой про ""взаємну довіру і повагу". Если это не позорище вселенского маштаба, тогда что?
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24.01.2024 14:53 Ответить
Це не позоріще, це -- лютий пиZ дець !!!
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24.01.2024 15:02 Ответить
Ти хоть його почитай... Фіцо отримав "благословену піздюліну" від канцлера ФРН чи госдепа, і його в повітрі розвернуло на 180 градусів).
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24.01.2024 16:47 Ответить
Що завадило натягнути посла на глобус?
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24.01.2024 15:10 Ответить
А де визнання Словаччиною,та й самим Шмигалем,теріторіальної цілісності України ,у міжнародно визнаних кордонах,на яку зазіхнув Фіцо заявами про "необхідність поступитися територіями"?!
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24.01.2024 15:16 Ответить
@
Cловаччина підтримає виділення Україні €50 млрд від ЄС, - прем'єр-міністр.

Також уряд країни не блокуватиме Україні купівлю зброї та техніки у словацького бізнесу і підтримає євроінтеграцію.@

осталось старого мадярского ****** натянуть))))))
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24.01.2024 15:18 Ответить
Для чого?
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24.01.2024 15:19 Ответить
як вони достали своїми трєніками! цікаво, хоч миються? чи дають знати, що вони з передової?
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24.01.2024 15:27 Ответить
Шмигаль ******* лох, тварина Фіцо виливає бруд і у відкриту каже шо воно шлюха кацапська, зато наші жмуть руки і договори підписують, тєрпіла зелібобівська
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24.01.2024 15:39 Ответить
Вчора це цепушило кричало на весь світ абсолютно зворотні речі, сьогодні, воно підписує папери, з зовсім іншим змістом,), так хто ******* Лошара??,) Ви або думайте, що несете, або промовчите, зійдете за розумного,
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24.01.2024 16:40 Ответить
Ннндааа...побачимо шо вийде з цього роя ...
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24.01.2024 16:37 Ответить
Цікаво, а що пообіцяв шмигаль за це " доверие и уважение"?
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24.01.2024 16:37 Ответить
Не має слів… 😡 Ще б з Кадировим чи Лукашенко договір підписав!
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24.01.2024 16:39 Ответить
Якщо рамазанка підпише "висловили підтримку "Формули миру" президента України Володимира Зеленського; Джерело: https://censor.net/ua/p3469564" - то можна і два рази, на біс))
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24.01.2024 16:52 Ответить
От тільки назва та авторство викликають сумніви в якості та дієвості формули.
Мільярд дерев, Велике будівництво... етс - чому "формула миру" буде краще?!
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24.01.2024 19:25 Ответить
3,14здець!
Яке ж ЧМО, оте шмигаль!..
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24.01.2024 16:51 Ответить
Хочу нагадати шо Словаччіна - маленька країна з населенням у 5 млн. СЛОВАЧЧІНІ теж тяжко виживати , АЛЕ ВЛАДА СЛОВАЧЧІНИ знайшла можливості ввести словаччіну у еврозону ( едина валюта- евро), получила від ЕС ГРОШИ НА супер НОВИ АВТобани і побудувала їх, ВПУСТИЛА У КРАЇНУ 5 самих крутих автозаводів Ягуар, фольк( збирають туареги і ауді 8 і порш), КИА , і т п
СЛОВАЧЧІНА НА ПЕРШОМУ МІСТІ У СВІТІ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ АВТО НА ЛЮДИНУ У РІК- 160 авто на людину у рік.

тому українська влада мае бути у дружніх стосунках і проблеми вирішувати шляхом перемовин
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24.01.2024 19:28 Ответить
 
 