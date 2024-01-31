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Защищая Украину, на фронте погиб партиец "Евросолидарности" с Виннитчины Дмитрий Лемец. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

29 января 2024 года во время боевых действий в районе села Новомихайловка Покровского района Донецкой области погиб партиец "Евросолидарности" из села Городковка Винницкой области Дмитрий Лемец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресцентр "Евросолидарности".

Что известно о погибшем Герое

С 1997 года Дмитрий работал на сахарном заводе. Благодаря своей настойчивости и ответственности в последние годы занимал должность начальника цеха. Занимался общественной деятельностью, был членом политической партии "Європейська Солідарність".

В феврале 2023 Дмитрий Лемец в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ пошел защищать Украину.

Петр Порошенко назвал гибель Дмитрия личной утратой.

"До полномасштабного вторжения он был начальником цеха Городковского сахарного завода. Но уже 15 февраля 2023 года Дмитрий стал добровольцем и пошел в ряды Десантно-штурмовых войск, как и 291 наш партиец на Виннитчине и 150 человек с нашего предприятия. На фронте Дмитрий был ранен. После лечения - быстро встал на ноги. После возвращения на фронт погиб как герой, защищая Родину. Теперь ему навсегда 45 лет... Это большая потеря для всей Украины, большая потеря для нас", - пишет Петр Порошенко.

Также смотрите: Партиец "ЕС" Петр Зарубенко погиб в Новомихайловке, защищая Украину. ФОТОрепортаж

Дмитро Лемець
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Топ комментарии
+42
Чому у Євросолідарності більшість - це такі, як Лемець, а у Слузі Народу якщо не Тищєнка, то Безугла? І головне - чому нарід обирає у владу в більшості Слуг, які власне і створюють нарвду нестерпне, зате веселе життя? 🤔
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31.01.2024 12:06
+38
Вічна Пам'ять Герою, Повага і Подяка. ЄС має справжніх синів України
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31.01.2024 12:01
+26
Не видно кінця і краю жахливим втратам.
Щирі співчуття всім рідним та близьким.
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31.01.2024 12:03
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Вічна Пам'ять Герою, Повага і Подяка. ЄС має справжніх синів України
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31.01.2024 12:01 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.01.2024 12:03 Ответить
Не видно кінця і краю жахливим втратам.
Щирі співчуття всім рідним та близьким.
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31.01.2024 12:03 Ответить
Чому у Євросолідарності більшість - це такі, як Лемець, а у Слузі Народу якщо не Тищєнка, то Безугла? І головне - чому нарід обирає у владу в більшості Слуг, які власне і створюють нарвду нестерпне, зате веселе життя? 🤔
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31.01.2024 12:06 Ответить
Бо нарід любить посміятися бо так поприколу і сматрі какой маладой преспєктівний то так мій сусід говорив
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31.01.2024 12:20 Ответить
Не думаю, що це смішно - сміятися зі своєї дурості, вибачте за каламбур.
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31.01.2024 12:25 Ответить
"Слугам" таж є чим похвалитися - в них найбільше колаборантів-зрадників - 122 тушки від "слуг урода"
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31.01.2024 12:23 Ответить
Тому що слуга народу це партія ригіона 2.0. Вас в 2019 попереджали.
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31.01.2024 12:27 Ответить
Так вдасне не мене попереджали, а я попереджав. До речі, з сусідами посварився. Пройшло вже 5 років, а попередні стосунки так і не відновились.
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31.01.2024 12:45 Ответить
Це до речі цікаве питання, насправді.
Як можна було з серйозним обличчям після Ющенка обрати бидлюковича? Ситуація абсолютно дзеркальна тому ********, що відбулося в 2019. Так, Ющенко був, м'яко кажучи, не ідеальним. Але хіба це привід міняти його на очевидне лайно в кріслі президента? Ну, тобто, які процеси мали проходити в голові виборця бидлюковича - "пацан шапкі снімал, пізділ, па фєнє ботаєт - ето то што нада!"??
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31.01.2024 12:49 Ответить
а то ви не знаєте, як у нас вибори проводять
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31.01.2024 12:59 Ответить
Не знаю. Я за антиукраїнське лайно не голосував ніколи. За гречку теж, до речі, її мені ніколи ніхто і не пропонував.
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31.01.2024 13:08 Ответить
Цікаво, як? На Вашу думку?
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31.01.2024 13:54 Ответить
а то ви забули про каруселі в 2004 році?
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31.01.2024 14:43 Ответить
до простого виборця (лохторату? може, так точніше?) ніколи не дійде, що потрібно голосувати, як мінімум, за найменше зло...
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31.01.2024 13:11 Ответить
Тоді сфальсифікували 10%, як мінімум, голосів на бамбасі, Йуля повинна була виграти, хоча ще не відомо...
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31.01.2024 13:19 Ответить
Така сама із сусідами і в мене , правда більшість з них виіхали за кордон 🙁
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31.01.2024 13:12 Ответить
Така сама ситуація
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31.01.2024 13:13 Ответить
Svitla Pam'yat' Zagiblomu Geroyu.🙏
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31.01.2024 12:08 Ответить
Земля тобі пухом брате
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31.01.2024 12:17 Ответить
У Людини очі, як в Людини.
А не як у арахамій, стефанчуків, єрмаків.
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31.01.2024 12:18 Ответить
У тому й біда,що Люди гинуть,а зелене багно розповзається!
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31.01.2024 12:26 Ответить
Зелені покидьки припхалися до влади тільки для того , щоби збагатитися ,а воюють справжні патріоти нашої країни 😕
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31.01.2024 13:09 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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31.01.2024 12:22 Ответить
СУМ,,
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31.01.2024 12:27 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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31.01.2024 12:27 Ответить
Вічна пам'ять Герою... А от шось я не чув, щоб з зеленої шобли хтось на фронті був...
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31.01.2024 13:02 Ответить
Світла памʼять Герою України .....
сумно і боляче від втрат наших найліпших патріотів 😪😪😪
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31.01.2024 13:05 Ответить
Для ЗЄ це добра новина... 👹
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31.01.2024 13:11 Ответить
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31.01.2024 13:43 Ответить
 
 