Защищая Украину, на фронте погиб партиец "Евросолидарности" с Виннитчины Дмитрий Лемец. ФОТО

29 января 2024 года во время боевых действий в районе села Новомихайловка Покровского района Донецкой области погиб партиец "Евросолидарности" из села Городковка Винницкой области Дмитрий Лемец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресцентр "Евросолидарности".

Что известно о погибшем Герое

С 1997 года Дмитрий работал на сахарном заводе. Благодаря своей настойчивости и ответственности в последние годы занимал должность начальника цеха. Занимался общественной деятельностью, был членом политической партии "Європейська Солідарність".

В феврале 2023 Дмитрий Лемец в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ пошел защищать Украину.

Петр Порошенко назвал гибель Дмитрия личной утратой.

"До полномасштабного вторжения он был начальником цеха Городковского сахарного завода. Но уже 15 февраля 2023 года Дмитрий стал добровольцем и пошел в ряды Десантно-штурмовых войск, как и 291 наш партиец на Виннитчине и 150 человек с нашего предприятия. На фронте Дмитрий был ранен. После лечения - быстро встал на ноги. После возвращения на фронт погиб как герой, защищая Родину. Теперь ему навсегда 45 лет... Это большая потеря для всей Украины, большая потеря для нас", - пишет Петр Порошенко.

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