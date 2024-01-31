Последствия атаки на Снигиревку на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Около 23.30 30 января российские оккупанты атаковали беспилотниками Снигиревку Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Вражеские беспилотники попали в склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина в Снигиревке Николаевской области. Многочисленные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

Ранение получил 47-летний местный житель.

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