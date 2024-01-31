Последствия атаки на Снигиревку на Николаевщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Около 23.30 30 января российские оккупанты атаковали беспилотниками Снигиревку Николаевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Вражеские беспилотники попали в склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина в Снигиревке Николаевской области. Многочисленные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
Ранение получил 47-летний местный житель.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вибору для Українців немає, або захист України від орків *****, або тюрми ГУЛАГУ2 з Уральським хребтом!!
Історія повторюється, тільки, ще більш КРИВАВА!
Або привладні за Україну, або за порєбрік, на шашлики, акакаяразніца для них!
Слава Україні!! Пильнуймо привладних!