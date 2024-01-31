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Николаевская область (1882) обстрел (20439)

Последствия атаки на Снигиревку на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Около 23.30 30 января российские оккупанты атаковали беспилотниками Снигиревку Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Вражеские беспилотники попали в склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина в Снигиревке Николаевской области. Многочисленные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

Ранение получил 47-летний местный житель.

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Так це ж і є, окупація Мирної України, отим сруськам мірам… мішєбратія, готують Українцям тюрми ГУЛАГУ2!!

Вибору для Українців немає, або захист України від орків *****, або тюрми ГУЛАГУ2 з Уральським хребтом!!
Історія повторюється, тільки, ще більш КРИВАВА!
Або привладні за Україну, або за порєбрік, на шашлики, акакаяразніца для них!
Слава Україні!! Пильнуймо привладних!
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31.01.2024 12:41 Ответить
*************** ******** ГОРИТЕ В АДУ ****................................................
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31.01.2024 13:55 Ответить
 
 