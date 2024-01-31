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По всей Украине была воздушная тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 31 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 12:39 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время актуальная карта тревог такова:
По состоянию на 12.09 карта тревог была такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок.
"ВНИМАНИЕ!!! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
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