По всей Украине была воздушная тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

Днем 31 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 12:39 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

По состоянию на 12.09 карта тревог была такова:

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок.

"ВНИМАНИЕ!!! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.