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Воздушные силы (1018) воздушная тревога (353)

По всей Украине была воздушная тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Днем 31 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 12:39 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

Відбій тривоги

По состоянию на 12.09 карта тревог была такова:

Масштабна тривога

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок.

"ВНИМАНИЕ!!! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
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ніщо так не дратує як зелень на чолі держави
навіть цей літак
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31.01.2024 12:18 Ответить
Ваша правда 🙁
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31.01.2024 12:24 Ответить
Літак рано, чи пізно сяде, а зе...?
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31.01.2024 12:26 Ответить
І зе теж, якщо доживе
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31.01.2024 12:30 Ответить
Їбать його ***** разом с ******,пох
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31.01.2024 12:30 Ответить
Тим паче уже відбій, а ракета на Миколаївщині.
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31.01.2024 12:40 Ответить
Вони навмисно кожного дня запускають цей літак, щоб у нас життя зупинялось. Треба відміняти ці тривоги та не підігрувати *****.
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31.01.2024 12:35 Ответить
 
 