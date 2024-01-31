Экс-правохранитель с Харьковщины, который передавал ФСБ РФ данные о местоположениях ВСУ, приговорен к пожизненному заключению, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности и ГБР реальный срок заключения получил агент ФСБ, действовавший на Харьковщине. Человек передавал агрессору локации военной и критической инфраструктуры фронтовой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, по его координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетно-артиллерийские удары по украинским объектам.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2022 года, когда он пересек блокпост вблизи областного центра. Тогда из его автомобиля были изъяты 3 боевых гранаты и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Смотрите также: Боевик-рецидивист, шпионивший за украинской ПВО, задержан в Днепре, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности и ГБР суд назначил злоумышленнику высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Как установило следствие, осужденным является бывший оперуполномоченный местного подразделения полиции, который в начале полномасштабного вторжения России занимал должность. Тогда его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по Белгородской области.

Для привлечения чиновника к сотрудничеству оккупанты использовали его брата из РФ – экссотрудника российского спецподразделения "ОМОН".

Смотрите также: Готовил прорыв российских ДРГ и разведывал места размещения ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ в Сумах. ФОТОрепортаж

Среди основных задач предателя - выявление мест временного базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности, полиции и Национальной гвардии.

Также злоумышленник пытался устанавливать локации местных предприятий, занимающихся ремонтом военной техники украинских защитников.

По полученным координатам захватчики совершали прицельные удары с применением дальнобойной артиллерии и боевой авиации. После вражеских обстрелов он выходил на местность для фиксации прилетов.

Для сбора разведданных предатель ездил на служебном автомобиле со спецталоном, что позволяло ему избегать осмотра на блокпостах и скрыто фотографировать важные объекты.

Смотрите также: Шпионил за 3-й ОШБр и хотел устроиться на оборонный завод: СБУ задержала агента ФСБ в Киеве. ФОТОрепортаж

Какой приговор получил

Полученные сведения передавал своему брату с РФ, находящийся на прямой связи с ФСБ.

На основании собранных доказательств суд признал российского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

Смотрите также: Настоятель храма Винницкой епархии УПЦ МП, восхвалявший террористов Захарченко, Гиви и Моторолу, получил 2 года тюрьмы, - СБУ. ФОТО





