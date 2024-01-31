Экс-правохранитель с Харьковщины, который передавал ФСБ РФ данные о местоположениях ВСУ, приговорен к пожизненному заключению, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря доказательной базе Службы безопасности и ГБР реальный срок заключения получил агент ФСБ, действовавший на Харьковщине. Человек передавал агрессору локации военной и критической инфраструктуры фронтовой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, по его координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетно-артиллерийские удары по украинским объектам.
Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2022 года, когда он пересек блокпост вблизи областного центра. Тогда из его автомобиля были изъяты 3 боевых гранаты и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.
По материалам Службы безопасности и ГБР суд назначил злоумышленнику высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.
Как установило следствие, осужденным является бывший оперуполномоченный местного подразделения полиции, который в начале полномасштабного вторжения России занимал должность. Тогда его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по Белгородской области.
Для привлечения чиновника к сотрудничеству оккупанты использовали его брата из РФ – экссотрудника российского спецподразделения "ОМОН".
Среди основных задач предателя - выявление мест временного базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности, полиции и Национальной гвардии.
Также злоумышленник пытался устанавливать локации местных предприятий, занимающихся ремонтом военной техники украинских защитников.
По полученным координатам захватчики совершали прицельные удары с применением дальнобойной артиллерии и боевой авиации. После вражеских обстрелов он выходил на местность для фиксации прилетов.
Для сбора разведданных предатель ездил на служебном автомобиле со спецталоном, что позволяло ему избегать осмотра на блокпостах и скрыто фотографировать важные объекты.
Какой приговор получил
Полученные сведения передавал своему брату с РФ, находящийся на прямой связи с ФСБ.
На основании собранных доказательств суд признал российского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).
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Сашко Білий попереджав про таких, але ж аваківські, його УБИЛИ! Сам аваків, резніков з бакановим, УХИЛЮСЯ від реального захисту України! Це ж,не на грошових потоках у кабінеті в Києві, «нареформовувати собі дєньог»… через вертухаїв та держсекретарів з кодлами помічників/радників/ консультантами…
Слава Україні!!