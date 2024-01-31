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приговор (1098) СБУ (18723) Харьковщина (4165)

Экс-правохранитель с Харьковщины, который передавал ФСБ РФ данные о местоположениях ВСУ, приговорен к пожизненному заключению, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Благодаря доказательной базе Службы безопасности и ГБР реальный срок заключения получил агент ФСБ, действовавший на Харьковщине. Человек передавал агрессору локации военной и критической инфраструктуры фронтовой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, по его координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетно-артиллерийские удары по украинским объектам.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2022 года, когда он пересек блокпост вблизи областного центра. Тогда из его автомобиля были изъяты 3 боевых гранаты и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

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По материалам Службы безопасности и ГБР суд назначил злоумышленнику высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Как установило следствие, осужденным является бывший оперуполномоченный местного подразделения полиции, который в начале полномасштабного вторжения России занимал должность. Тогда его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по Белгородской области.

Для привлечения чиновника к сотрудничеству оккупанты использовали его брата из РФ – экссотрудника российского спецподразделения "ОМОН".

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Среди основных задач предателя - выявление мест временного базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности, полиции и Национальной гвардии.

Также злоумышленник пытался устанавливать локации местных предприятий, занимающихся ремонтом военной техники украинских защитников.

По полученным координатам захватчики совершали прицельные удары с применением дальнобойной артиллерии и боевой авиации. После вражеских обстрелов он выходил на местность для фиксации прилетов.

Для сбора разведданных предатель ездил на служебном автомобиле со спецталоном, что позволяло ему избегать осмотра на блокпостах и скрыто фотографировать важные объекты.

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Какой приговор получил

Полученные сведения передавал своему брату с РФ, находящийся на прямой связи с ФСБ.

На основании собранных доказательств суд признал российского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

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Експравоохоронець з Харківщини співпрацював з ФСБ РФ
Експравоохоронець з Харківщини співпрацював з ФСБ РФ
Експравоохоронець з Харківщини співпрацював з ФСБ РФ
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Топ комментарии
+13
А скільки таких "оперів" ще шастають по Україні? А з депутатськими "ксівами?
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31.01.2024 12:42
+11
На час війни потрібно тимчасово запровадити вищу міру покарання - смертну кару. Довічно утримувати таку наволоч за рахунок платників податків - це невиправдана розкіш.
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31.01.2024 12:43
+11
Вирок винесений. Чому морду ховають?
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31.01.2024 12:45
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А скільки таких "оперів" ще шастають по Україні? А з депутатськими "ксівами?
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31.01.2024 12:42 Ответить
На час війни потрібно тимчасово запровадити вищу міру покарання - смертну кару. Довічно утримувати таку наволоч за рахунок платників податків - це невиправдана розкіш.
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31.01.2024 12:43 Ответить
Не довірив би нашим суддям виносити смертні вироки, бо першими постраждали б патріоти.
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31.01.2024 12:48 Ответить
Патріот - це не статус і не індульгенція від злочинів. В таких справах має бути суд присяжних чисельністю не менше 11 осіб. Саме вони мають відповісти на питання - винен чи ні. А тоді вже професійний суддя призначить покарання.
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31.01.2024 12:54 Ответить
не пишіть маячню!
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31.01.2024 13:08 Ответить
В чому маячня, обґрунтуйте. Чи просто так написали?
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31.01.2024 13:12 Ответить
"має бути суд присяжних чисельністю не менше 11 осіб", "професійний суддя призначить покарання" - ваших так званих "присяжних" в нашій країні або залякають до всрачки, або куплять, або одразу оберуть тих хто потрібен, так само буде й з "професійним суддею", ви точно в Україні живите?
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31.01.2024 13:19 Ответить
Так, живу і працюю в Україні. 🙂
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31.01.2024 13:20 Ответить
Розкажіть ці байки звинувачуваним по справі Шеремета або Червінському, тільки в очі дивіться, коли про "не індульгенцію" згадуватимете і про "професійного суддю".
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31.01.2024 13:33 Ответить
Це моя думка і я маю на неї право.
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31.01.2024 13:36 Ответить
Безугла так завжди каже, коли всреться. ))
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31.01.2024 14:00 Ответить
Это гамно будут менять на азовцев, которым дали пожизненные срок
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31.01.2024 14:51 Ответить
А чого так довго цього московського мусарського під@ра судили?
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31.01.2024 12:44 Ответить
Вирок винесений. Чому морду ховають?
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31.01.2024 12:45 Ответить
Це тосно не харківський суд. Можливо Надвірнянський.
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31.01.2024 12:51 Ответить
«Реформи Авакова» так і не дійшли до керОвнікоф у кабінетах МВС і НАЦПОЛІЦІЇ, беркутня ригоАНАЛЬНА, так і ошивається на посадах по Київських кабінетах… Тому і такі наслідки…
Сашко Білий попереджав про таких, але ж аваківські, його УБИЛИ! Сам аваків, резніков з бакановим, УХИЛЮСЯ від реального захисту України! Це ж,не на грошових потоках у кабінеті в Києві, «нареформовувати собі дєньог»… через вертухаїв та держсекретарів з кодлами помічників/радників/ консультантами…
Слава Україні!!
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31.01.2024 12:58 Ответить
Садите его на обычную зону , там его душевно встретят .Не садите на мусорскую .
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31.01.2024 13:07 Ответить
Навіть коли нас вбивають наша влада і суд самий гуманний на планеті Земля.
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31.01.2024 13:41 Ответить
На рудникі ...молодий і ще трохи буде здоровий...
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31.01.2024 13:46 Ответить
Я не розумію як живучи в Україні можна до такого ступеня ненавидіти власну державу?Просто кончений.Скільки людей і в тому числі військових загинуло через таких мерзот
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31.01.2024 14:16 Ответить
 
 