Чиновник в/ч незаконно насчитал подчиненным 1 млн грн "боевых", - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На Николаевщине разоблачили чиновника воинской части, который незаконно насчитал 1 млн грн "боевых" подчиненным, которые не были в зоне боевых действий. Его могут посадить на 8 лет.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Должностное лицо с марта по июль 2022 года насчитывало дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим, которые якобы выполняли боевые задания на передовой.
При этом эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые из них вообще отсутствовали на службе без уважительной причины", - говорится в сообщении.
Чиновнику сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
"Принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба", - добавили в ГБР.
Пожалуйста, подождите...
а ТЦК в "глибокому тилу"
От і не можуть зустрітися!
деякі взагалі відсутні в вч, але вчасно отримують зарплати а то й бойові
Країна нажаль - мертва, бабло понадусе, другого такого шансу для багатьох в цьому житті вже не буде, тому рвуть де тільки можливо.
Знаю це не з інтернету, а від своїх близьких знайомих. Людина вже загинула.
нагадаю вам що кошти у нас обмежені і вже беремо кредити для покриття затрат....
Ще у грудні він розповідав про >1,100,000.
Навіть за місяць на утримання цих >230,000 фантомів виділено кількадесят млрд.
І шо?
ДБР вже стукає до бункера Зеленського?
Чи єнтадругоЄ?