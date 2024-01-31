Чиновник в/ч незаконно насчитал подчиненным 1 млн грн "боевых", - ГБР. ФОТО

На Николаевщине разоблачили чиновника воинской части, который незаконно насчитал 1 млн грн "боевых" подчиненным, которые не были в зоне боевых действий. Его могут посадить на 8 лет.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Должностное лицо с марта по июль 2022 года насчитывало дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим, которые якобы выполняли боевые задания на передовой.

При этом эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые из них вообще отсутствовали на службе без уважительной причины", - говорится в сообщении.

Чиновник в/ч незаконно насчитал подчиненным более 1 млн грн боевых выплат

Чиновнику сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

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Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба", - добавили в ГБР.