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Воин Владимир Дядюра погиб на фронте, защищая Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину, на фронте погиб военнослужащий Владимир Дядюра.

Об этом ообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Солонянскую территориальную громаду.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что в бою за нашу Родину, проявив мужество и стойкость, погиб защитник Украины Дядюра Владимир Леонидович, житель Соленого", - говорится в сообщении.

Прощание с Героем состоится завтра, 1 февраля.

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Володимир Дядюра
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Вечная память!
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31.01.2024 13:47 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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31.01.2024 13:59 Ответить
Герої не вмирають......
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31.01.2024 14:01 Ответить
Пам'ятаймо Захисників України, що віддали саме дороге, життя за Україну!
Це не оті, «охлявші» вгодовані з ВРУ рила, що присягали захищати Україну!!!

Памятаймо !!
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31.01.2024 14:08 Ответить
Svitla Vi4na Pam'yat' Geroyu 🇺🇦...
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31.01.2024 14:14 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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31.01.2024 14:26 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.01.2024 14:40 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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31.01.2024 15:18 Ответить
Герой. Так, загинув.

Але щодня гинуть такі як він, сотнями мабуть. Де прізвища?

Чому одну честь а інші невідомі загалу?!
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31.01.2024 16:06 Ответить
 
 