Воин Владимир Дядюра погиб на фронте, защищая Украину. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб военнослужащий Владимир Дядюра.

Об этом ообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Солонянскую территориальную громаду.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что в бою за нашу Родину, проявив мужество и стойкость, погиб защитник Украины Дядюра Владимир Леонидович, житель Соленого", - говорится в сообщении.

Прощание с Героем состоится завтра, 1 февраля.

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