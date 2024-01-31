6 260 9
Воин Владимир Дядюра погиб на фронте, защищая Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защищая Украину, на фронте погиб военнослужащий Владимир Дядюра.
Об этом ообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Солонянскую территориальную громаду.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что в бою за нашу Родину, проявив мужество и стойкость, погиб защитник Украины Дядюра Владимир Леонидович, житель Соленого", - говорится в сообщении.
Прощание с Героем состоится завтра, 1 февраля.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Це не оті, «охлявші» вгодовані з ВРУ рила, що присягали захищати Україну!!!
Памятаймо !!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Але щодня гинуть такі як він, сотнями мабуть. Де прізвища?
Чому одну честь а інші невідомі загалу?!