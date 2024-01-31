Последствия вражеских обстрелов Херсонщины, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Оккупанты за сутки обстреляли: Херсон, Антоновку, Камышаны, Токаревку, Садовое, Приднепровское, Станислав, Велетенское, Дарьевку, Инженерное, Зеленовку, Степановку, Понятивку, Берислав, Красный Маяк, Качкаровку, Новоберислав, Львово, Новокаиры, Тягинку, Монастырское и Брускинское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в полиции Херсонской области.

Утром, 30 января, оккупанты с дронов сбрасывали взрывные устройства в Бериславе. В результате на месте одного из взрывов минно-взрывную травму и огнестрельное ранение ноги получил 50-летний мужчина. Через несколько часов российские военные вновь совершили дроновую атаку, в результате чего смертельные травмы получил 35-летний местный житель.

В Токаревке в результате артиллерийского обстрела тяжело ранена 47-летняя женщина.

В результате авиационных ударов управляемыми бомбами по Бериславу, Тягинке, Качкаровке, Новокаирам, Новобериславу, Монастырскому и Красному Маяку повреждения получили "пункт несокрушимости", школа, детский сад, автомобиль, частный и многоэтажный дом.

Под комбинированными обстрелами армии РФ находились Херсон и пригород. В Днепровском районе повреждены помещения банка и жилые дома. В Корабельном районе - гостиница.

Из артиллерии враг бил по Камышанам, повреждения получили 19 домов и 5 автомобилей.

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