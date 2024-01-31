РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11350 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине
454 0
обстрел (20439) Херсон (2126) Херсонщина (3582)

Последствия вражеских обстрелов Херсонщины, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Оккупанты за сутки обстреляли: Херсон, Антоновку, Камышаны, Токаревку, Садовое, Приднепровское, Станислав, Велетенское, Дарьевку, Инженерное, Зеленовку, Степановку, Понятивку, Берислав, Красный Маяк, Качкаровку, Новоберислав, Львово, Новокаиры, Тягинку, Монастырское и Брускинское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в полиции Херсонской области.

Утром, 30 января, оккупанты с дронов сбрасывали взрывные устройства в Бериславе. В результате на месте одного из взрывов минно-взрывную травму и огнестрельное ранение ноги получил 50-летний мужчина. Через несколько часов российские военные вновь совершили дроновую атаку, в результате чего смертельные травмы получил 35-летний местный житель.

В Токаревке в результате артиллерийского обстрела тяжело ранена 47-летняя женщина.

В результате авиационных ударов управляемыми бомбами по Бериславу, Тягинке, Качкаровке, Новокаирам, Новобериславу, Монастырскому и Красному Маяку повреждения получили "пункт несокрушимости", школа, детский сад, автомобиль, частный и многоэтажный дом.

Под комбинированными обстрелами армии РФ находились Херсон и пригород. В Днепровском районе повреждены помещения банка и жилые дома. В Корабельном районе - гостиница.

Из артиллерии враг бил по Камышанам, повреждения получили 19 домов и 5 автомобилей.

Также читайте: Армия РФ обстреливает Херсон, взрывы слышны в разных районах города, - ОВА

Понівечений будинок на Херсонщині
Обстріли приватних будинків на Херсонщини
Знищене авто на Херсонщині
Залишки приватного будинку на Херсонщині
Обстріли приватних будинків на Херсонщині
Наслідки атак на Херсонщину
Обстріли приватних будинків на Херсонщині
Обстріли приватних будинків на Херсонщині
Пошкоджена школа на Херсонщині
Обстріли приватних будинків на Херсонщині
Обстріли приватних будинків на Херсонщині
Обстріли приватних будинків на Херсонщині
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 