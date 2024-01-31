Украина и США подписали меморандум об усилении контроля над использованием международной помощи, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Украина и Соединенные Штаты Америки усиливают сотрудничество в сфере контроля над использованием международной помощи, оказанной украинской армии. Для этого Минобороны Украины и Офис Генерального инспектора Минобороны США подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем в Киеве.

Во время встречи Умеров проинформировал американскую сторону об продолжающихся в украинском Минобороны институциональных трансформациях. В частности, о внедрении действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращении коррупции в сфере закупок, а также о внедрении инструментов демократического контроля в сфере обороны.

Рустем Умеров проинформировал представителей США об институциональных трансформациях, продолжающихся в Минобороны Украины

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Украина и США подписали Меморандум

"До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", - отметил Умеров.

Министр обороны также подчеркнул, что усиление контроля и прозрачности в использовании помощи, предоставляемой Украине партнерами, является одним из приоритетов в работе ведомства.

В рамках встречи Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Цель документа – усиление сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи.

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Что предполагает Меморандум

Документ предусматривает:

обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи, оказываемой США;

проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;

создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мер в пределах полномочий и юрисдикции сторон;

проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.

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