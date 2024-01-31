Украина и США подписали меморандум об усилении контроля над использованием международной помощи, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украина и Соединенные Штаты Америки усиливают сотрудничество в сфере контроля над использованием международной помощи, оказанной украинской армии. Для этого Минобороны Украины и Офис Генерального инспектора Минобороны США подписали Меморандум о взаимопонимании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как отмечается, сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем в Киеве.
Во время встречи Умеров проинформировал американскую сторону об продолжающихся в украинском Минобороны институциональных трансформациях. В частности, о внедрении действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращении коррупции в сфере закупок, а также о внедрении инструментов демократического контроля в сфере обороны.
Украина и США подписали Меморандум
"До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", - отметил Умеров.
Министр обороны также подчеркнул, что усиление контроля и прозрачности в использовании помощи, предоставляемой Украине партнерами, является одним из приоритетов в работе ведомства.
В рамках встречи Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Цель документа – усиление сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи.
Что предполагает Меморандум
Документ предусматривает:
- обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи, оказываемой США;
- проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;
- создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мер в пределах полномочий и юрисдикции сторон;
- проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.
Пожалуйста, подождите...
засцяв.....
на нього так-само можна забити....
і про-це добре знають різні єрмачки та арахамії з верещучками
та іншими адептами руZZкого міра...
в нього дуже багато часу...
Я б ще зрозумів тепер якби то німці просили, але американці геть їбанулись
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......