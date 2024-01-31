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Минобороны (8276) помощь (6294) США (23262) Меморандум (120)

Украина и США подписали меморандум об усилении контроля над использованием международной помощи, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украина и Соединенные Штаты Америки усиливают сотрудничество в сфере контроля над использованием международной помощи, оказанной украинской армии. Для этого Минобороны Украины и Офис Генерального инспектора Минобороны США подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем в Киеве.

Во время встречи Умеров проинформировал американскую сторону об продолжающихся в украинском Минобороны институциональных трансформациях. В частности, о внедрении действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращении коррупции в сфере закупок, а также о внедрении инструментов демократического контроля в сфере обороны.

Рустем Умєров
Рустем Умеров проинформировал представителей США об институциональных трансформациях, продолжающихся в Минобороны Украины

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Украина и США подписали Меморандум

"До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", - отметил Умеров.

Министр обороны также подчеркнул, что усиление контроля и прозрачности в использовании помощи, предоставляемой Украине партнерами, является одним из приоритетов в работе ведомства.

В рамках встречи Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Цель документа – усиление сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи.

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Что предполагает Меморандум

Документ предусматривает:

  • обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи, оказываемой США;
  • проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;
  • создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мер в пределах полномочий и юрисдикции сторон;
  • проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.

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Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою

Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
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Топ комментарии
+6
шо умров, що завгосп - ряхи однакові. Їм би кавуни продавати, а не Україною торгувати.
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31.01.2024 14:44
+5
не розумію...а де завгосп , чому його нема на фото
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31.01.2024 14:39
+4
вам самим не соромно? в цій критичній ситуації для України, влада США змушена витрачати свій час і ресурси, на те, щоб контролювати, щоб ви все не вкрали?
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31.01.2024 14:42
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не розумію...а де завгосп , чому його нема на фото
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31.01.2024 14:39 Ответить
шо умров, що завгосп - ряхи однакові. Їм би кавуни продавати, а не Україною торгувати.
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31.01.2024 14:44 Ответить
Будапештський теж підписували,і ніхто посилено не виконав,окрім неньки.
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31.01.2024 14:52 Ответить
він не підписував....
засцяв.....
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31.01.2024 14:44 Ответить
це тільки "меморандум"... як і "будапештський меморандум".....

на нього так-само можна забити....

і про-це добре знають різні єрмачки та арахамії з верещучками
та іншими адептами руZZкого міра...
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31.01.2024 14:52 Ответить
умєров тупо рже, як кінь. Надіємося, що даремно.
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31.01.2024 16:29 Ответить
вам самим не соромно? в цій критичній ситуації для України, влада США змушена витрачати свій час і ресурси, на те, щоб контролювати, щоб ви все не вкрали?
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31.01.2024 14:42 Ответить
це так само як Голова ЦРУ Бернс прилітав 3-рази в 2021-22 до Києва на-каву ....або якийсь музей подивитися....

в нього дуже багато часу...
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31.01.2024 14:55 Ответить
Щось головного "побєдітєля" в пом'ятій,нестіраній піжамі,на фото не видно,невже без Єрмака підписали?
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31.01.2024 14:43 Ответить
Контролю за чим? За цілим ні}{уя від Трампині і його шісток?..

Я б ще зрозумів тепер якби то німці просили, але американці геть їбанулись
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31.01.2024 14:44 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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31.01.2024 14:48 Ответить
..публикуйте выводы 4 прибывших в Ukrainu..Факт воровства не спрячень Прицкер по любому рассксжет сми
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31.01.2024 15:09 Ответить
Наче до Умерова є повага зі сторони США , тим більше він не підтримав відставку Залужного, не подав подання 🤡 . Чим дуже розгнівав наркома ...тепер чекаємо коли самокатка пісюніста , буде наїжати на Умерова
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31.01.2024 15:14 Ответить
"Падйом, *****, доктор прийшов!"
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31.01.2024 15:28 Ответить
Докрались до срачки, що Америка в нічого давати більше не хоче, всеодно вкрадуть...
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31.01.2024 16:07 Ответить
 
 