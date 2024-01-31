Получил подозрение житель Киевщины, присвоивший телефон и банковскую карту члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах. ФОТО

Житель Киевщины подозревается в завладении банковской картой погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах. При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по фактам кражи и присвоении официального документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа.

Посредством телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в милицию.

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В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет Броварское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области.

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Авиакатастрофа в Броварах

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

Материалы расследования авиакатастрофы составляют 163 тома, и сейчас с ними знакомятся потерпевшие, подозреваемые и их представители.