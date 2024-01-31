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авиакатастрофа (1662) хищение (655) Монастырский (334)

Получил подозрение житель Киевщины, присвоивший телефон и банковскую карту члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Киевщины подозревается в завладении банковской картой погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах. При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по фактам кражи и присвоении официального документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа.

Посредством телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в милицию.

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Вкрав карту загиблого члену екіпажу

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет Броварское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области.

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Авиакатастрофа в Броварах

Напомним,  18 января 2023 года в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

Материалы расследования авиакатастрофы составляют 163 тома, и сейчас с ними знакомятся потерпевшие, подозреваемые и их представители.
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Топ комментарии
+16
Це ж яким покидьком треба бути...
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31.01.2024 15:23
+15
Таким гандонам треба пожиттеве...
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31.01.2024 15:20
+11
ППЦ грабувати загиблих.
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31.01.2024 15:24
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Таким гандонам треба пожиттеве...
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31.01.2024 15:20 Ответить
Це ж яким покидьком треба бути...
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31.01.2024 15:23 Ответить
ППЦ грабувати загиблих.
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31.01.2024 15:24 Ответить
це ким потрібно бути?!! ((. Капець.
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31.01.2024 15:24 Ответить
Як же можна скористатись карткою без пін-коду а мобілкою без паролю?
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31.01.2024 15:25 Ответить
зебіл?
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31.01.2024 15:37 Ответить
дивно що ти зміг зареєструватись щоб написати це питання
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31.01.2024 16:26 Ответить
Відповідь раз- безконтактна оплата, відповідь два- все пробивається.(Якщо був андроїд то дивно що не так швидко)
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31.01.2024 17:31 Ответить
Пролетарій: грабуй награбоване...
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31.01.2024 15:25 Ответить
чим він кращий за морродерів при владі
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31.01.2024 15:29 Ответить
Маєте на увазі -чим він гірший?!
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31.01.2024 15:31 Ответить
в даному випадку кращий
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31.01.2024 15:54 Ответить
яка мразота..., він хоч зрозумів за що його пов'язали...
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31.01.2024 15:34 Ответить
У цьому і є різниця між совдепівською, зкацапленою істотою, що мешкає в Україні, та ЯПОНЦЯМИ, що усі ЧУЖІ речі, після паводку, находять і передають до ЄДИНОГО центру, де вони ЗБЕРІГАЮТЬСЯ!
Це той самий контингент від зелі, акакаяразніца …
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31.01.2024 15:34 Ответить
А где бы их потратил мертвец? Если он нашел, так что он нарушил ? Какой такой запобіжний захід?
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31.01.2024 15:41 Ответить
... ти вже не зебіл!! Ти ідіот!!
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31.01.2024 15:44 Ответить
Плохо что в школе законы не преподают. Если ты нашел вещь, и присвоил себе, это статья УК. Для тупых расшифрую- уголовного кодекса. Найденную вещь надо сдать в полицию, администрацию, или в бюро находок.
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31.01.2024 15:51 Ответить
Ну принести в полицию, а потом забрать через пол года, потому что никто не явился, что очевидно? Или он трупаков шманал что ли?
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31.01.2024 16:33 Ответить
Надо преподвать в школе и УК, и литературу (воспитание души) на должном уровне. Музыка тоже воспитывает.
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31.01.2024 17:03 Ответить
ти схоже в дуб ********...
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31.01.2024 16:27 Ответить
....Рєзнікоков на мінімалках, мародер звичайний малоросский-какаразнічний
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31.01.2024 15:44 Ответить
Це не житєль кієвщини.
Це тлусте падло з Дніпра.
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31.01.2024 15:52 Ответить
Когда у нас **...ся кацапский пас. борт оцепление неделю стояло, один, приехал помощь оказывать. Неделю в оцеплении просидел, 3 км. от дома
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31.01.2024 16:37 Ответить
Фу потвора. Мабуть зєлін виборець, вважає що нікаму нічєво нє должен.
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31.01.2024 17:50 Ответить
Тю, зеленому сифилису можна, а горемыку сразу в тюрьму. Полиция бы в других вопросах такой принципиальной была
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01.02.2024 02:16 Ответить
Для звичайних смертних заяви в поліцію на такі злочини навіть не розглядають.
Мав досвід - навіть сам домовлявся з адмінами Сільпо щоб притримали відео з камер стеження де шахрай розраховувався моєю картою. Його карта на яку перевели решту грошей, також була відома, але банку покуй, навіть не заморозили рахунок без рішення суду. Мусора по максимуму затягують справу щоб її закрити за строком давності. Перевідкривати, писати в прокуратуру, наймати адвоката- це не допоможе. Якщо слідчий не зацікавлений Баблом або є указка кришувати шахраїв (зазвичай це профі і в них є криша).
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01.02.2024 19:42 Ответить
 
 