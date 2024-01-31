Получил подозрение житель Киевщины, присвоивший телефон и банковскую карту члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Житель Киевщины подозревается в завладении банковской картой погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах. При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по фактам кражи и присвоении официального документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа.
Посредством телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в милицию.
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляет Броварское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области.
Авиакатастрофа в Броварах
Напомним, 18 января 2023 года в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
Материалы расследования авиакатастрофы составляют 163 тома, и сейчас с ними знакомятся потерпевшие, подозреваемые и их представители.
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Це той самий контингент від зелі, акакаяразніца …
Це тлусте падло з Дніпра.
Мав досвід - навіть сам домовлявся з адмінами Сільпо щоб притримали відео з камер стеження де шахрай розраховувався моєю картою. Його карта на яку перевели решту грошей, також була відома, але банку покуй, навіть не заморозили рахунок без рішення суду. Мусора по максимуму затягують справу щоб її закрити за строком давності. Перевідкривати, писати в прокуратуру, наймати адвоката- це не допоможе. Якщо слідчий не зацікавлений Баблом або є указка кришувати шахраїв (зазвичай це профі і в них є криша).