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Рашисты ударили по селу Рясне на Харьковщине: Повреждены кладбища, энергосети и сельхозпредприятие. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Рясное на Харьковщине.
Об этом Суспільному сообщил поселковый председатель Золочева Виктор Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
В 11:00 31 января российские оккупанты ударили из РСЗО "Град" по селу Рясне Золочевской громады
"Предварительно, повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и складские помещения сельхозпредприятия, местное кладбище и энергосети. Жертв нет", - заявил Коваленко.
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показать весь комментарий31.01.2024 17:08 Ответить Мне нравится 0
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