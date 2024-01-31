Рашисты ударили по селу Рясне на Харьковщине: Повреждены кладбища, энергосети и сельхозпредприятие. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Рясное на Харьковщине.

Об этом Суспільному сообщил поселковый председатель Золочева Виктор Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

В 11:00 31 января российские оккупанты ударили из РСЗО "Град" по селу Рясне Золочевской громады

"Предварительно, повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и складские помещения сельхозпредприятия, местное кладбище и энергосети. Жертв нет", - заявил Коваленко.

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Поврежден крест на кладбище в Золочевской громаде

Повреждена здание в селе Рясном на Харьковщине

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