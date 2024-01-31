Сержант ВСУ дезертировал и выманил у жены пленного 70 тыс. грн, пообещав освободить того из плена. ФОТО

Военнослужащий из Сумской области после лечения не вернулся в воинскую часть. Он занялся мошенничеством: обманул жену военнопленного и выманил у нее 70 тыс. грн за обещания освободить ее мужа из плена.

Об этом рассказали в полиции Сумской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Военнослужащий рассказал женщине, что якобы имеет личные связи с чиновниками, занимающимися поиском и обменом военнопленных.

"Подозреваемый неоднократно под разными предлогами вводил в заблуждение доверчивую женщину, которая по его требованию в течение нескольких месяцев перечислила так называемому "полковнику" средства на общую сумму 70 000 гривен", - говорится в сообщении.

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Во время передачи последней части денег – 30 тыс. грн – его задержали.

Выяснилось, что фигурант – 37-летний сержант одной из воинских частей, который не вернулся на место службы после лечения.

Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ) и могут упрятать за решетку на 8 лет с конфискацией имущества.

Освобождение мужа из плена дезертир "оценил" в 100 тыс. грн

Он уже выманил у женщины 70 тыс., но при передаче финальной части в 30 тыс. грн его задержали