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Сержант ВСУ дезертировал и выманил у жены пленного 70 тыс. грн, пообещав освободить того из плена. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащий из Сумской области после лечения не вернулся в воинскую часть. Он занялся мошенничеством: обманул жену военнопленного и выманил у нее 70 тыс. грн за обещания освободить ее мужа из плена.

Об этом рассказали в полиции Сумской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Военнослужащий рассказал женщине, что якобы имеет личные связи с чиновниками, занимающимися поиском и обменом военнопленных.

"Подозреваемый неоднократно под разными предлогами вводил в заблуждение доверчивую женщину, которая по его требованию в течение нескольких месяцев перечислила так называемому "полковнику" средства на общую сумму 70 000 гривен", - говорится в сообщении.

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Во время передачи последней части денег – 30 тыс. грн – его задержали.

Выяснилось, что фигурант – 37-летний сержант одной из воинских частей, который не вернулся на место службы после лечения.

Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ) и могут упрятать за решетку на 8 лет с конфискацией имущества.

Дезертир виманив гроші за нібито звільнення з полону
Освобождение мужа из плена дезертир "оценил" в 100 тыс. грн
Дезертир виманив гроші за нібито звільнення з полону
Он уже выманил у женщины 70 тыс., но при передаче финальной части в 30 тыс. грн его задержали
Дезертир виманив гроші за нібито звільнення з полону
Дезертир может провести за решеткой 8 лет
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Топ комментарии
+19
Ублюдок. Це якщо зовсім коротко...
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31.01.2024 15:50
+14
Слів немає.
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31.01.2024 15:43
+9
верховенство права, та невідворотність покарання!
цей сержант скоїв злочин і буде покараний.
резніков, баканов, успішні адвокати...
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31.01.2024 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Слів немає.
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31.01.2024 15:43 Ответить
только то мошенничество..... а ДЕЗЕРТИРСТВО КАК??? НЕЕЕ..
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31.01.2024 16:44 Ответить
На жаль, все це реально.Немає на фронті ангелів, на жаль ,влада, лайно і в цьому саме велика небезпека.
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31.01.2024 15:45 Ответить
Ніде немає ангелів. Чи майстер приплітання їх десь бачив?
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31.01.2024 15:53 Ответить
Фронт при чому?Гандон-він і в Африці гандон.
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31.01.2024 16:18 Ответить
верховенство права, та невідворотність покарання!
цей сержант скоїв злочин і буде покараний.
резніков, баканов, успішні адвокати...
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31.01.2024 15:50 Ответить
Тобі відомо що сержант теж адвокат?
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31.01.2024 15:54 Ответить
нєнє. баканов лейтенант.
то, мабуть, резніков сержант.
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31.01.2024 16:45 Ответить
З логікою в тебе таки проблеми. Все ще не купили?
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31.01.2024 16:49 Ответить
ніхто не хоче купувати логіку. кажуть, що краще писати всяку херболу. типу самостверджуватися. свої підліткові комплекси нав'язувати навколишнім.
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31.01.2024 16:58 Ответить
Тобто торг таки іде? Високо не цінись, може таки куплять.
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31.01.2024 16:59 Ответить
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31.01.2024 20:22 Ответить
Ублюдок. Це якщо зовсім коротко...
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31.01.2024 15:50 Ответить
Шостка .
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31.01.2024 16:07 Ответить
полковник сержант аБрестович? повернувся?
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31.01.2024 16:32 Ответить
)«Сколько веревочке не виться, а конец будет»
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31.01.2024 16:49 Ответить
Скоріше наш чим у них.
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31.01.2024 17:58 Ответить
в семье не без урода
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31.01.2024 19:09 Ответить
Чому, ця потвора, не загинула при спробі втечі, годувати тепер це сміття?
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01.02.2024 05:51 Ответить
 
 