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военнопленные (776) война (47303) обмен (1248) пленные (1853)

Организации сегодняшнего обмена пленными способствовали ОАЭ, - Координационный штаб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня состоялся 50-й обмен пленными: Украина вернула еще 207 защитников. В рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по поручению президента Украины Владимира Зеленского удалось вернуть более двухсот украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Среди спасенных военнослужащих в этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

"180 возвращающихся домой - из рядового и сержантского состава, еще 27 - украинские офицеры. По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21.

Среди освобожденных военнослужащих - защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики", - объясняют в Штабе.

Звільнені полонені
Звільнені полонені
Звільнені полонені
Звільнені полонені
Звільнені полонені
Звільнені полонені

В частности, из вражеского плена удалось спасти младшего сержанта Захара. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года. Менее чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужа. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы.

"Возвращаются домой медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали побратимов и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали". Вернулся на родную землю старший лейтенант, который защищал Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена "За мужество". Освобождены из неволи двое родных братьев, солдаты ВСУ Анатолий и Павел. Спасен также еще один защитник острова Змеиный", - добавляют в Штабе.

"С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 Защитников и Защитниц. Выражаем признательность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена", - резюмировали в Штабе.

Как сообщалось, сегодня, 31 января, произошел большой обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 207 украинских воинов и гражданских.

Смотрите также: Россияне кичатся, как расстреливают украинских пленных. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
за дорученням Пре𝝿зидента України Володимира Зеленського вдалося повернути Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
тих, хто від його ж злочинної "недбалості" туди й попав... Слава оманському віслюку, вірно ж зебіли?
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31.01.2024 15:52
+8
за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
А без доручення президента не повернули б? Зовсім дебільні там, тільки доручення чекають?
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31.01.2024 15:53
+7
Редактори Цензора, що за фігню ви пишите? Зокрема "врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року"(с)???

Там не було жодної евакуації, там була банальна здача в полон за наказом Верховного зелі!
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31.01.2024 16:43
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Слава Богу.
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31.01.2024 15:49 Ответить
какого именно Бахуса или Моиссея или Будды вы заметили как то замолчали на тему-- А СЕГОДНЯ БЫЛИ ТЕ КТО БЫЛ НА ОБМЕН в день истории с ИЛ 76 как будто и не было той недавней истории в Белгородской области и планировавшегося обмена.. стремно как то...
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31.01.2024 16:43 Ответить
ничего не понял. ті против збиття військово-транспорнтого літака параши?
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31.01.2024 17:04 Ответить
мда если человек идиот то он идиот в своей идиотии.. придурок я не против сбития я хочу знать были ли в самолете наши пленные или нет а кто сбил мы или дружественный огонь россиян -- мне как то *****..
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31.01.2024 17:09 Ответить
ти як додік розмовляєш?
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31.01.2024 18:00 Ответить
Друже, ти б міг не лаятись тут ? В параші, на кухні скільки завгодно. Та й з питанням у тебе не гаразд. В Україні ніхто нічого не знає. А в касапії всі знають тільки Брехню.
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31.01.2024 18:02 Ответить
Опосередковано визнано що літак помилково був збитий. Це війна
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31.01.2024 17:11 Ответить
Эзопов язык ошибка или явно спланированная РФ скармливание нам дезы кто скормил через кого кого привлекли к ответственности нельзя все и включая предательство недалёкость списать на войну... нельзя..
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31.01.2024 17:16 Ответить
за дорученням Пре𝝿зидента України Володимира Зеленського вдалося повернути Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
тих, хто від його ж злочинної "недбалості" туди й попав... Слава оманському віслюку, вірно ж зебіли?
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31.01.2024 15:52 Ответить
за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
А без доручення президента не повернули б? Зовсім дебільні там, тільки доручення чекають?
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31.01.2024 15:53 Ответить
Портніков з приводу обмінів за участю ОАЕ дуже добре все пояснив.
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31.01.2024 15:56 Ответить
У них друге народження або довгий шлях додому....
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31.01.2024 16:00 Ответить
"з ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш, ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка "

нема слів,це пздц (((
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31.01.2024 16:10 Ответить
дай боже йому це витримати...
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31.01.2024 16:22 Ответить
списки вже є?
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31.01.2024 16:15 Ответить
що не кажіть, але хоч кожен день свій Бурдж халіфа підсвічують кацапським триколором, аби сприяли поверненню наших людей
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31.01.2024 16:24 Ответить
А президен каже ,що це заслуга Буданова,єрмака,
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31.01.2024 16:32 Ответить
ну да, щас!
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31.01.2024 17:59 Ответить
Редактори Цензора, що за фігню ви пишите? Зокрема "врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року"(с)???

Там не було жодної евакуації, там була банальна здача в полон за наказом Верховного зелі!
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31.01.2024 16:43 Ответить
По дорученню президента, та ну нахер! ОАЕ ініціатори обміну! Президент їх туди запхав
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31.01.2024 17:57 Ответить
єрмак - навіть не українська гнида. Він - гадина на тілі України. Та він своє діло зробить. Посадить Зеленського у тюрму. Зачекайте лишень !
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31.01.2024 18:26 Ответить
У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути понад дві сотні українських оборонців. Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
Ну, а якже тут без тупорилого ішака.
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31.01.2024 19:57 Ответить
 
 