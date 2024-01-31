Организации сегодняшнего обмена пленными способствовали ОАЭ, - Координационный штаб. ФОТОрепортаж

Сегодня состоялся 50-й обмен пленными: Украина вернула еще 207 защитников. В рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по поручению президента Украины Владимира Зеленского удалось вернуть более двухсот украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Среди спасенных военнослужащих в этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

"180 возвращающихся домой - из рядового и сержантского состава, еще 27 - украинские офицеры. По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21.

Среди освобожденных военнослужащих - защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики", - объясняют в Штабе.













В частности, из вражеского плена удалось спасти младшего сержанта Захара. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года. Менее чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужа. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы.

"Возвращаются домой медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали побратимов и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали". Вернулся на родную землю старший лейтенант, который защищал Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена "За мужество". Освобождены из неволи двое родных братьев, солдаты ВСУ Анатолий и Павел. Спасен также еще один защитник острова Змеиный", - добавляют в Штабе.

"С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 Защитников и Защитниц. Выражаем признательность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена", - резюмировали в Штабе.

Как сообщалось, сегодня, 31 января, произошел большой обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 207 украинских воинов и гражданских.

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