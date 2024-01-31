СБУ ликвидировала еще 4 "схемы для уклонистов": среди клиентов - клирик УПЦ (МП). ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, задержаны 10 организаторов сделки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов. Стоимость таких "услуг" оценивалась в 12 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда.

Закарпатье

СБУ разоблачила трех дельцов, отправлявших потенциальных призывников в страны ЕС в качестве водителей международных пассажирских рейсов.

По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), воспользовавшийся схемой, чтобы нелегально уехать за границу. Пока он в Украине, по этому факту продолжается расследование.

По данным следствия, сделку организовали два совладельца местной автотранспортной компании и их сообщник – житель Хустского района.

Используя е-подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему "Шлях". После этого уклонистов "подсаживали" на рейс другими водителями и таким образом они пересекали границу.

Тернопольщина

Правоохранители заблокировали две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовали два местных коммерсанта.

"Они торговали фальшивыми справками военно-врачебной комиссии и военкомата о непригодности к службе из-за "плохого" здоровья. Для изготовления "пакета документов" дельцы использовали поддельные бланки и штампы соответствующих госучреждений", - объясняет пресс-служба.

Организаторы другой схемы называли себя приверженцами так называемого "народовластия". Злоумышленники выдавали своим единомышленникам военные билеты от имени фейковой организации.

Внешне подделка была похожа на военно-учетные документы установленного образца и таким образом их использовали для уклонения от мобилизации.

Львов

Сотрудники СБУ обезвредили преступную группу, которая за деньги обещала призывникам "списание" с военного учета по состоянию здоровья.

К незаконной деятельности организатор схемы привлек двух подельников, которые договаривались с клиентами и передавали ему деньги.

В СБУ сообщили, что по разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



















