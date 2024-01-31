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СБУ (18723) уклонисты (199)

СБУ ликвидировала еще 4 "схемы для уклонистов": среди клиентов - клирик УПЦ (МП). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, задержаны 10 организаторов сделки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов. Стоимость таких "услуг" оценивалась в 12 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда.

Закарпатье

СБУ разоблачила трех дельцов, отправлявших потенциальных призывников в страны ЕС в качестве водителей международных пассажирских рейсов.

По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), воспользовавшийся схемой, чтобы нелегально уехать за границу. Пока он в Украине, по этому факту продолжается расследование.

По данным следствия, сделку организовали два совладельца местной автотранспортной компании и их сообщник – житель Хустского района.

Используя е-подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему "Шлях". После этого уклонистов "подсаживали" на рейс другими водителями и таким образом они пересекали границу.

Тернопольщина

Правоохранители заблокировали две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовали два местных коммерсанта.

"Они торговали фальшивыми справками военно-врачебной комиссии и военкомата о непригодности к службе из-за "плохого" здоровья. Для изготовления "пакета документов" дельцы использовали поддельные бланки и штампы соответствующих госучреждений", - объясняет пресс-служба.

Организаторы другой схемы называли себя приверженцами так называемого "народовластия". Злоумышленники выдавали своим единомышленникам военные билеты от имени фейковой организации.

Внешне подделка была похожа на военно-учетные документы установленного образца и таким образом их использовали для уклонения от мобилизации.

Львов

Сотрудники СБУ обезвредили преступную группу, которая за деньги обещала призывникам "списание" с военного учета по состоянию здоровья.

К незаконной деятельности организатор схемы привлек двух подельников, которые договаривались с клиентами и передавали ему деньги.

В СБУ сообщили, что по разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
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Топ комментарии
+8
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31.01.2024 16:12
+6
4 разового ухилянта.. Цієї новини чекають всі..
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31.01.2024 16:57
+3
https://m.youtube.com/watch?v=HZyLCZM_p8Q

Ось журналістське розслідування, в якому депутат партії зеленського вивіз з країни 900 ухилянтів. Де, **** СБУ?!
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31.01.2024 16:51
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31.01.2024 16:12 Ответить
Російська церква в Україні, яка колись називалася УПЦ МП гадить Україні де тільки може, а Президент і його монобільшість її так і не заборонили.
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31.01.2024 16:53 Ответить
4 разового ухилянта.. Цієї новини чекають всі..
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31.01.2024 16:57 Ответить
Так отож.
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31.01.2024 16:59 Ответить
я уже нарахував більше 100 виявлених "схем",,,,,
Винахідливий у нас нарід!!!))))))
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31.01.2024 16:25 Ответить
хто більше барига: той хто продає чи купляє?
12000 дол. платили .. заможний народ.. який
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31.01.2024 16:26 Ответить
А рыцарь, мар и вор тоже пользовались или только клирик?
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31.01.2024 16:35 Ответить
У Німеччині 200 тис. українських біженців чоловіків призивного віку. Офіційна цифра
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31.01.2024 16:39 Ответить
Кому-то ведь и на футбол нужно в Германии ходить!
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31.01.2024 17:05 Ответить
не всі кшатрії...

Традиційно існує чотири варни: жерці - брагмани, воїни - кшатрії; торгівці, фермери - вайш'ї; слуги, робітники - шудри.
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31.01.2024 18:03 Ответить
кшатріїв цікавить влада, так чи інакше вони претендують на владу... тоді як брахмани - взагалі відмовляються від благ і живуть аскезами, вони ніколи не стають кшатріями... а шудри - це взагалі недоторканні, їх навіть не торкаються, щоб не заплямувати себе і свою карму.
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31.01.2024 18:06 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=HZyLCZM_p8Q

Ось журналістське розслідування, в якому депутат партії зеленського вивіз з країни 900 ухилянтів. Де, **** СБУ?!
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31.01.2024 16:51 Ответить
А дебилы знают закон и конституционные нормы в военном положении ? То что в Украине сейчас можно по конституции принудительно послать гражданского рыть окопы, без мобилизации, просто принудительно. Но перед этим законно просто забрать его машину, телефон и другие вещи, на военные нужды. Перед этим законно и конституционно принудительно выгнать его из квартиры, разселить там военных, его отправить в какое то село, где он рыть будет окоп и запретить покидать не территорию Украины, а вообще запретить покидать село в которое его вышвырнули.

Это все по закону и так во всех демократических странах. На то оно и военное положение. Дебылы тупые это хоть понимают и знают ????
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31.01.2024 19:46 Ответить
ОЛОЛО! Перекладу твій висер, по іншому сказати не можу "Не має військового стану! Є типу військовий стан....". Ти шо москаль?

Законопрокти -

№ 8419 та 8420, про продовження військового стану № 8419 № 9532, далі проекти № 9533 - та № 9532 , далі ще продовження - № 9533 .... Останній законопроект ПРИЙНЯТИЙ 8 листопада 23 про воєнний стан - № 10211 до 13 лютого 24 року. 13 лютого пезперечно воєнний стан також буде продовжено...

Дурка у тебе в голові, і у таких як ти.
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31.01.2024 23:12 Ответить
Оце так зростання цін!
Далі буде
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31.01.2024 17:54 Ответить
інфляція )
А умні люди пропонували - легалізувати і платити державі. Але ніт, краще нехай платять ТЦКшникам, попам, мусорам, кому там ще? А держава хай буй сосе.
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31.01.2024 18:57 Ответить
Редактори, припиніть МП називати УПЦ.
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31.01.2024 18:18 Ответить
 
 