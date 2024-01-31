СБУ ликвидировала еще 4 "схемы для уклонистов": среди клиентов - клирик УПЦ (МП). ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, задержаны 10 организаторов сделки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов. Стоимость таких "услуг" оценивалась в 12 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда.
Закарпатье
СБУ разоблачила трех дельцов, отправлявших потенциальных призывников в страны ЕС в качестве водителей международных пассажирских рейсов.
По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), воспользовавшийся схемой, чтобы нелегально уехать за границу. Пока он в Украине, по этому факту продолжается расследование.
По данным следствия, сделку организовали два совладельца местной автотранспортной компании и их сообщник – житель Хустского района.
Используя е-подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему "Шлях". После этого уклонистов "подсаживали" на рейс другими водителями и таким образом они пересекали границу.
Тернопольщина
Правоохранители заблокировали две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовали два местных коммерсанта.
"Они торговали фальшивыми справками военно-врачебной комиссии и военкомата о непригодности к службе из-за "плохого" здоровья. Для изготовления "пакета документов" дельцы использовали поддельные бланки и штампы соответствующих госучреждений", - объясняет пресс-служба.
Организаторы другой схемы называли себя приверженцами так называемого "народовластия". Злоумышленники выдавали своим единомышленникам военные билеты от имени фейковой организации.
Внешне подделка была похожа на военно-учетные документы установленного образца и таким образом их использовали для уклонения от мобилизации.
Львов
Сотрудники СБУ обезвредили преступную группу, которая за деньги обещала призывникам "списание" с военного учета по состоянию здоровья.
К незаконной деятельности организатор схемы привлек двух подельников, которые договаривались с клиентами и передавали ему деньги.
В СБУ сообщили, что по разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Винахідливий у нас нарід!!!))))))
12000 дол. платили .. заможний народ.. який
Традиційно існує чотири варни: жерці - брагмани, воїни - кшатрії; торгівці, фермери - вайш'ї; слуги, робітники - шудри.
Ось журналістське розслідування, в якому депутат партії зеленського вивіз з країни 900 ухилянтів. Де, **** СБУ?!
Это все по закону и так во всех демократических странах. На то оно и военное положение. Дебылы тупые это хоть понимают и знают ????
Законопрокти -
№ 8419 та 8420, про продовження військового стану № 8419 № 9532, далі проекти № 9533 - та № 9532 , далі ще продовження - № 9533 .... Останній законопроект ПРИЙНЯТИЙ 8 листопада 23 про воєнний стан - № 10211 до 13 лютого 24 року. 13 лютого пезперечно воєнний стан також буде продовжено...
Дурка у тебе в голові, і у таких як ти.
Далі буде
А умні люди пропонували - легалізувати і платити державі. Але ніт, краще нехай платять ТЦКшникам, попам, мусорам, кому там ще? А держава хай буй сосе.