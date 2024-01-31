Эстонские волонтеры передали ВСУ автомобили, дроны и оборудование общей стоимостью более полумиллиона евро. ФОТОрепортаж

Конвой из 16 машин прибыл из Таллинна в Киев в пятницу. Автомобили, среди которых два кейс-эвака, а также 180 дронов разного типа и оборудования, предназначены для украинских защитников, выполняющих задачи непосредственно на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Это уже 25-й автомобильный конвой с самого начала полномасштабного вторжения. Все началось по инициативе эстонского предпринимателя, основателя Lift99 и Pipedrive, Рагнара Сасса, объединившего вокруг идеи приобретение машин для украинских вооруженных сил своих друзей и бизнес-партнеров из разных стран мира. Инициативу назвали "Конвой свободи". И уже 24 марта 2022 года первые 14 автомобилей приехали в Украину. Вскоре появилась 69 сниффинг бригада, в которую входят члены стартап сообщества LIFT99, граждане Эстонии и Украины. Она является частью глобального интернет-сообщества NAFO (North Atlantic Fella Organization), которое борется с российской пропагандой и дезинформацией, а также собирает деньги на поддержку украинской армии.

Эстонские волонтеры передали 93 ОМБр "Холодный Яр" технику

Техника, которую эстонские волонтеры передали бойцам на передовой.

К сбору средств на 25-й конвой, крупнейший за время существования инициативы, присоединились 10 тысяч доноров из 70 стран мира. Благодаря этому удалось собрать более полумиллиона долларов и закупить автомобили, дроны и другое необходимое оборудование.

"Мы понимаем, что помощь Украине – это не спринтерский забег, а длительный марафон. Однако с такими замечательными людьми и сообществом NAFO Украина точно победит", – отмечает организатор Рагнар Сасс.

Дроны для ВСУ от эстонских волонтеров