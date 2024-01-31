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Эстонские волонтеры передали ВСУ автомобили, дроны и оборудование общей стоимостью более полумиллиона евро. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине

зсу,допомога,естонія,волонтери

Конвой из 16 машин прибыл из Таллинна в Киев в пятницу. Автомобили, среди которых два кейс-эвака, а также 180 дронов разного типа и оборудования, предназначены для украинских защитников, выполняющих задачи непосредственно на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Это уже 25-й автомобильный конвой с самого начала полномасштабного вторжения. Все началось по инициативе эстонского предпринимателя, основателя Lift99 и Pipedrive, Рагнара Сасса, объединившего вокруг идеи приобретение машин для украинских вооруженных сил своих друзей и бизнес-партнеров из разных стран мира. Инициативу назвали "Конвой свободи". И уже 24 марта 2022 года первые 14 автомобилей приехали в Украину. Вскоре появилась 69 сниффинг бригада, в которую входят члены стартап сообщества LIFT99, граждане Эстонии и Украины. Она является частью глобального интернет-сообщества NAFO (North Atlantic Fella Organization), которое борется с российской пропагандой и дезинформацией, а также собирает деньги на поддержку украинской армии.

Естонські волонтери передали ЗСУ автомобілі, дрони й обладнання

Эстонские волонтеры передали 93 ОМБр "Холодный Яр" технику

Естонські волонтери передали ЗСУ автомобілі, дрони й обладнання
Техника, которую эстонские волонтеры передали бойцам на передовой.

К сбору средств на 25-й конвой, крупнейший за время существования инициативы, присоединились 10 тысяч доноров из 70 стран мира. Благодаря этому удалось собрать более полумиллиона долларов и закупить автомобили, дроны и другое необходимое оборудование.

"Мы понимаем, что помощь Украине – это не спринтерский забег, а длительный марафон. Однако с такими замечательными людьми и сообществом NAFO Украина точно победит", – отмечает организатор Рагнар Сасс.

Естонські волонтери передали ЗСУ автомобілі, дрони й обладнання
Дроны для ВСУ от эстонских волонтеров
Естонські волонтери передали ЗСУ автомобілі, дрони й обладнання
Конвой из 16 машин прибыл из Таллина в Киев
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Зелені крадуть стільки щогодини
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31.01.2024 16:22 Ответить
А іконок Святої матінки Єлени Зельоної для водіїв не прислали?
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31.01.2024 16:22 Ответить
Респект!...
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31.01.2024 16:22 Ответить
Велика дяка !!!
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31.01.2024 16:26 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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31.01.2024 16:38 Ответить
Хтось знає чим закінчилася епопея із закупкою пікапів для ЗСУ....
Дуже цікаво було б всім знати, естонцям також...
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31.01.2024 16:41 Ответить
Естонці чудово розуміють, що можуть бути наступними.

Aitäh! 🇺🇦❤️🇪🇪
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31.01.2024 17:16 Ответить
Супер !
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31.01.2024 18:54 Ответить
Нам залишається тільки дякувати союзникам за любу допомогу. Відкритим залишається питання щоб зелені мародери не зробили ноги цій допомозі. Якщо допомога йтиме напряму в частини по розподіленню командування, то це добре.
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31.01.2024 19:26 Ответить
 
 