Около 10 млн грн собрали для пограничников на благотворительном аукционе в Луцке: Деньги пойдут на укрепление границы с Беларусью. ФОТОрепортаж

В Луцке провели благотворительный аукцион по сбору средств украинским пограничникам. В общей сложности удалось собрать около 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Волынской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Средства собирались на укрепление госграницы с Беларусью, а также для закупки необходимого имущества для пограничников, выполняющих задачи в зоне боевых действий.

Лоты, которых было около 30-ти, - военные трофеи и вещи, переданные звездами украинского и мирового футбола, в том числе игровая футболка Андрея Шевченко с его автографом. Так удалось собрать около 10 миллионов гривен.

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На аукцион представили около 30 лотов – военные трофеи и вещи, переданные звездами украинского и мирового футбола. С их продажи удалось собрать около 10 миллионов гривен.

Организаторы события – Волынская ОВА и ее руководитель Юрий Погуляйко, благотворительный фонд "Волынь – 2014", ОО "Агентство международного сотрудничества" и областной совет.









