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Около 10 млн грн собрали для пограничников на благотворительном аукционе в Луцке: Деньги пойдут на укрепление границы с Беларусью. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Луцке провели благотворительный аукцион по сбору средств украинским пограничникам. В общей сложности удалось собрать около 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Волынской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Средства собирались на укрепление госграницы с Беларусью, а также для закупки необходимого имущества для пограничников, выполняющих задачи в зоне боевых действий.

Лоты, которых было около 30-ти, - военные трофеи и вещи, переданные звездами украинского и мирового футбола, в том числе игровая футболка Андрея Шевченко с его автографом. Так удалось собрать около 10 миллионов гривен.

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На аукцион представили около 30 лотов – военные трофеи и вещи, переданные звездами украинского и мирового футбола. С их продажи удалось собрать около 10 миллионов гривен.

Организаторы события – Волынская ОВА и ее руководитель Юрий Погуляйко, благотворительный фонд "Волынь – 2014", ОО "Агентство международного сотрудничества" и областной совет.

Аукціон у Луцьку
Аукціон у Луцьку
Аукціон у Луцьку
Аукціон у Луцьку
Аукціон у Луцьку
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....а в это время ревизоры из Америки обнаружили что кто то стырил 1 млрд. долларов помощи....
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31.01.2024 17:03 Ответить
пишуть про дрг в сумській та харківській областях. чи з бєларасєєй, те ж швах?
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31.01.2024 17:07 Ответить
Місцеві кажуть, що там болот вистачить для будь-якої дрг
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31.01.2024 17:15 Ответить
какда в грабу кацапи - спакойна дєті спят...
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31.01.2024 17:12 Ответить
Печера Дракона:



Петро Порошенко передає на фронт машини від Фонду Петра Порошенка та волонтерів ГО "Справи Громад". Олена Зеленська передає на фронт машини від уряду Арабських Еміратів.
Відчуваєте різницю?
Певно, дуже радісно передавати машини, коли точно знаєш, що жоден комік не постраждав?
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31.01.2024 17:23 Ответить
Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", вчергове просить про фінансову допомогу:

Цей допис - це навіть не прохання про допомогу, це благання про допомогу 🔥🔥🔥
Чисельність ЗСУ зараз озвучується офіційними особами у кількості 880 тисяч осіб. Наш прально-душовий комплекс спокійно обслуговує 700-900 бійців, тож для повного забезпечення ЗСУ потрібно близько 1000❗️таких комплексів. А на промисловому майданчику зараз у роботі 140-і номери... Це про сухі цифри математики, тут висновки очевидні.
Розумієте, ми півтора року тому не думали, що цей проєкт стане саме на конвеєр та ще й в таких обсягах. Ми не загадували та не здогадувалися, що про цей проєкт знатимуть усі начальники логістики, начальники речових служб та особовий склад. Ми не знали, що черга на виробництві буде розписана на 6-8 місяців наперед.
❗️Я прошу нам допомогти.
Готові чергові сім комплексів, готові мити та прати форму для чергових тисяч військових. Але причепів лише три. Ще чотири причепи купили "під нас", провели ремонт та обслуговування. Але віддадуть лише після повної оплати, а це 924 тисячі гривні.
❗️Я прошу нам допомогти. Я благаю вас допомогти. Я вже не знаю які ще слова використовувати в цьому постійному пошуку грошей на викуп причепів для прально-душових комплексів.
Кілька тисяч військових зможуть помитися та попрати форму. Чи то перед, чи то після будь-якого бойового завдання, військові будь-якої спеціальності та посади - ця проста побутова потреба є у всіх.
Потрібно терміново зібрати 924 тисячі гривні і я прошу вас допомогти!
А ще, я дуже прошу допомогти з поширенням цього допису. Нас ігнорують інформаційні служби та засоби масової інформації, про нас не розповідають у "єдиному марафоні" чи великі viber/telegram канали.
І тому єдина надія на вас, на жаль, знову і знову.

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31.01.2024 17:32 Ответить
Сссиль на пост Бірюкова
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31.01.2024 17:39 Ответить
Погуляйко заробив через 'шлях' і не тільки, немало, вирішив 'реабілітуватися' - організувати аукціон, бо смаженим запахло - ментовська мафія багато що може. От кого треба звільняти Зе так це Погуляйка, а він до Залужного прицепився.
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31.01.2024 20:20 Ответить
 
 