Россияне сбросили авиабомбу на школу в Бериславском районе Херсона: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска ударили по школе в Бериславском районе Херсонщины авиабомбой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"После обеда оккупанты сбросили на образовательное заведение управляемую авиабомбу. Здание потерпело серьезные разрушения.
К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", - говорится в сообщении.
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