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Россияне сбросили авиабомбу на школу в Бериславском районе Херсона: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска ударили по школе в Бериславском районе Херсонщины авиабомбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"После обеда оккупанты сбросили на образовательное заведение управляемую авиабомбу. Здание потерпело серьезные разрушения.

К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", - говорится в сообщении.

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Росіяни скинули бомбу на школу в Херсонській області

Росіяни скинули бомбу на школу в Херсонській області
Росіяни скинули бомбу на школу в Херсонській області
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******** использует метод выжженой земли
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31.01.2024 18:07 Ответить
Кацапня нічого не іспользуєт. Вони такі які є. Це їхній стан. Вони такими були і є. Їх треба просто знищити під корінь.
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31.01.2024 18:11 Ответить
путін обожнює махати свої крихітним пістолетиком коли навколо всі без зброї, а краще коли це жінки і діти, та дуже його бояться! Але коли дорослі дядьки витягають свої величезні стволи - у путіна починається паніка та діарея.
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31.01.2024 18:15 Ответить
Срускай, кривавий мір прутіна, як душогуб, від Достоєвського Толстого Гумільова …
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31.01.2024 18:23 Ответить
Повідомляють, що в районі аеродрому Бельбек в окупованому рашистами Криму щось добре та сильно горить:

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31.01.2024 18:49 Ответить
В Херсоне нет Бериславского района, исправьте!
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31.01.2024 21:40 Ответить
 
 