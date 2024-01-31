Россияне сбросили авиабомбу на школу в Бериславском районе Херсона: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили по школе в Бериславском районе Херсонщины авиабомбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"После обеда оккупанты сбросили на образовательное заведение управляемую авиабомбу. Здание потерпело серьезные разрушения.

К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", - говорится в сообщении.

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