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Рашисты обстреляли пгт Цукурино в Донецкой области: Погибла женщина. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли пгт Цукурино в Донецкой области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Селидовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В 16:10 россияне ударили по пгт Цукурино. В результате обстрела повреждены частные дома и админздания, повреждены также и линии электропередач.

Погибла местная жительница 1953 г.р.

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Обстріл смт. Цукурине на Донеччині.
Обстріл смт. Цукурине на Донеччині.
Обстріл смт. Цукурине на Донеччині.
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Де відповідь по Курську?
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31.01.2024 19:41 Ответить
Журналісти, у нас давно вже немає ніяких смт. Є місто, селище, село
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31.01.2024 19:41 Ответить
Какое богатое воображение у местных. В Цукурино есть ж.д. станция Цукуриха. Там дизель ездил
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31.01.2024 20:03 Ответить
 
 