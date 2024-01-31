Рашисты обстреляли пгт Цукурино в Донецкой области: Погибла женщина. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли пгт Цукурино в Донецкой области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Селидовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В 16:10 россияне ударили по пгт Цукурино. В результате обстрела повреждены частные дома и админздания, повреждены также и линии электропередач.

Погибла местная жительница 1953 г.р.

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