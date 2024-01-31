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Рашисты обстреляли пгт Цукурино в Донецкой области: Погибла женщина. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли пгт Цукурино в Донецкой области, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщила пресс-служба Селидовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
В 16:10 россияне ударили по пгт Цукурино. В результате обстрела повреждены частные дома и админздания, повреждены также и линии электропередач.
Погибла местная жительница 1953 г.р.
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Бандерівець
показать весь комментарий31.01.2024 19:41 Ответить Мне нравится 2
Sharikoff
показать весь комментарий31.01.2024 19:41 Ответить Мне нравится 2
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Дорофеев Сергей
показать весь комментарий31.01.2024 20:03 Ответить Мне нравится 1
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