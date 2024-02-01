Сутки на Харьковщине: КАБы по больнице в Большом Бурлуке, атака "шахедов" на Харьков, обстрелы почти 20 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Российские захватчики продолжают бить по населенным пунктам Харьковщины, применяют все виды вооружения. За сутки более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским, минометным и авиационным обстрелам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 23:15 оккупанты ударили 4 БПЛА типа Шахед-136 по г. Харькову: зафиксированы попадания 2-х беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БПЛА сбили силы ПВО", – говорится в сообщении.

По с. Новоосиново Купянского района оккупанты нанесли артудары, горела хозяйственная постройка.

Двумя КАБами оккупанты ударили по центральной районной больнице в пгт Большой Бурлук в 21.56.

"Поврежден фасад, крыша и окна ЦРБ. Эвакуированы 38 человек, из них - 5 работников ЦРБ. Персонал и пациенты больницы успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги. Те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением", – отметил Синегубов.

В течение 31 января оккупанты обстреляли Большой Бурлук, с. Рясное и с. Вильча. В Большом Бурлуке повреждено остекление, фасад нежилых помещений и частично разрушено не эксплуатируемое складское помещение. В Рясном повреждены частные дома, складское помещение, могилы на местном кладбище. В с. Вильча поврежден частный дом.

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