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Макрон и Мэлони побеседовали с Орбаном накануне решения о средствах ЕС для Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Перед саммитом Евросоюза, на котором будут обсуждаться выделение средств в поддержку Украины, с премьером Венгрии Виктором Орбаном провели беседу лидеры Франции и Италии Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Орбан провел переговоры с итальянским и французским лидерами в рамках подготовки к саммиту ЕС в четверг, главный вопрос которого – одобрение четырехлетней программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

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В своем фейсбуке он обнародовал фото с Мелони с подписью "Дискуссия с премьер-министром Джорджией Мэлони накануне саммита ЕС".

Джорджа Мелоні та Віктор Орбан на зустрічі в Брюселі 31 січня 2024 року
Мелони встретилась с Орбаном накануне обсуждения выделения Украине 50 млрд помощи от ЕС

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О встрече с французским президентом Орбан в своих соцсетях не сообщал.

Орбан находится в Брюсселе накануне саммита, где должен решиться вопрос четырехлетней программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.
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ногами били *******? чи тільки палицею?
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01.02.2024 09:30 Ответить
Макрон та Мелоні поговорили з Орбаном

Нагуя?
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01.02.2024 09:32 Ответить
по баблу для України
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01.02.2024 13:55 Ответить
Обговорювали, яку каву йому запропонувати на час голосування.
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01.02.2024 09:40 Ответить
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01.02.2024 09:50 Ответить
Джрорджа може вмовити Орбана. Саме вона лідер європейських правих. І вона може матюкнути Вітю, в той час як Макрон і Шольц цього собі не дозволять
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01.02.2024 10:06 Ответить
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01.02.2024 10:40 Ответить
этапять )))
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01.02.2024 13:06 Ответить
мешок гамна с красивой девушкой
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01.02.2024 15:59 Ответить
 
 