Макрон и Мэлони побеседовали с Орбаном накануне решения о средствах ЕС для Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Перед саммитом Евросоюза, на котором будут обсуждаться выделение средств в поддержку Украины, с премьером Венгрии Виктором Орбаном провели беседу лидеры Франции и Италии Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони.
Об этом рассказал руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Орбан провел переговоры с итальянским и французским лидерами в рамках подготовки к саммиту ЕС в четверг, главный вопрос которого – одобрение четырехлетней программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.
В своем фейсбуке он обнародовал фото с Мелони с подписью "Дискуссия с премьер-министром Джорджией Мэлони накануне саммита ЕС".
О встрече с французским президентом Орбан в своих соцсетях не сообщал.
Орбан находится в Брюсселе накануне саммита, где должен решиться вопрос четырехлетней программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.
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