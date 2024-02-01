Рашисты сбросили 4 КАБа на Миловскую громаду Херсонщины: Пострадали 2 человека, повреждены образовательные учреждения и дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска сбросили четыре авиабомбы на село в Миловской громаде Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Вчера ночью российская авиация ударила по селу в Миловской громаде. На населенный пункт сбросили четыре управляемые авиабомбы. В результате обстрела повреждены образовательное учреждение, а также жилые дома", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадал 67-летний мужчина и его 65-летняя жена. У них диагностированы взрывные травмы, контузии и обломочные ранения.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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