Зеленский встретился с главой МИД Канады Жоли. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил Канаду и весь канадский народ за мощную поддержку и помощь Украине во время войны.

"Мы высоко ценим особое отношение Канады, ее мощную финансовую, военную и гуманитарную помощь, которая оказывается Украине с первых дней агрессии. Это свидетельствует о действительно крепких отношениях и партнерстве. Также хочу поблагодарить за решение правительства Канады о выделении следующего пакета военной помощи. Это укрепляет наши Вооруженные Силы для эффективной борьбы с агрессором", - подчеркнул президент.

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Зеленский проинформировал о мерах по реализации "формулы мира" и подготовке и проведению Глобального саммита мира. Отдельно он поблагодарил лидерскую роль Канады в работе Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей, заседание которой состоится сегодня в Киеве.

"Для нас возвращение всех украинских граждан, включая детей, остается одним из ключевых приоритетов. Мы благодарны Канаде за весомую роль в создании Международной коалиции за возвращение украинских детей, что поможет всем нашим детям вскоре вернуться на родину", - отметил глава государства.

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По его словам, участие Жоли в сегодняшнем заседании Международной коалиции в Киеве свидетельствует о мощной роли Канады в процессе возвращения украинских детей.

В ходе встречи стороны также обсудили подготовку двустороннего документа с Канадой о гарантиях безопасности Украины, чтобы заключить его уже вскоре.

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Также были скоординированы шаги относительно дальнейшего диалога между двумя государствами на самом высоком уровне и в рамках международных организаций.





