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Зеленский встретился с главой МИД Канады Жоли. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил Канаду и весь канадский народ за мощную поддержку и помощь Украине во время войны.

"Мы высоко ценим особое отношение Канады, ее мощную финансовую, военную и гуманитарную помощь, которая оказывается Украине с первых дней агрессии. Это свидетельствует о действительно крепких отношениях и партнерстве. Также хочу поблагодарить за решение правительства Канады о выделении следующего пакета военной помощи. Это укрепляет наши Вооруженные Силы для эффективной борьбы с агрессором", - подчеркнул президент.

Также читайте: Украина и Канада - на финишной прямой относительно гарантий безопасности, - глава МИД Жоли

Зеленский проинформировал о мерах по реализации "формулы мира" и подготовке и проведению Глобального саммита мира. Отдельно он поблагодарил лидерскую роль Канады в работе Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей, заседание которой состоится сегодня в Киеве.

"Для нас возвращение всех украинских граждан, включая детей, остается одним из ключевых приоритетов. Мы благодарны Канаде за весомую роль в создании Международной коалиции за возвращение украинских детей, что поможет всем нашим детям вскоре вернуться на родину", - отметил глава государства.

Читайте также: Украина и Канада сегодня положат начало коалиции по возвращению украинских детей, - глава МИД Жоли

По его словам, участие Жоли в сегодняшнем заседании Международной коалиции в Киеве свидетельствует о мощной роли Канады в процессе возвращения украинских детей.

В ходе встречи стороны также обсудили подготовку двустороннего документа с Канадой о гарантиях безопасности Украины, чтобы заключить его уже вскоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо вооружать Украину, а не говорить о мире, – глава МИД Канады Жоли

Также были скоординированы шаги относительно дальнейшего диалога между двумя государствами на самом высоком уровне и в рамках международных организаций.

Володимир Зеленський і голова МЗС Канади Мелані Жолі
Володимир Зеленський і голова МЗС Канади Мелані Жолі
Володимир Зеленський і голова МЗС Канади Мелані Жолі
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******** одного не отпускают ни куда
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02.02.2024 16:07 Ответить
20 мая отпустят - на дембель!
21 мая - уже будет не легитимный...
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02.02.2024 16:11 Ответить
Зе (КуйПіду) ввімкнув зворотній рахунок :
до дембєля залишилося 100 відосиків...
до дембєля залишилося 99 відосиків...
до дембєля залишилося 98 відосиків...
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02.02.2024 16:17 Ответить
Нуланд поїхала, повилазили з під віника
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02.02.2024 16:10 Ответить
Голова ОпИ поряд - я спокійний! Хуже якщо Опа буде а Зе поряд не буде! Думайте,,,,,,
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02.02.2024 16:12 Ответить
настоящие евреи патриоты живут в Израиле, а у нас получается одни жиды при власти.
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02.02.2024 16:15 Ответить
Зніміть однострій, ну хай бубочка веховний команжувач ухилянт. Хай вже гуляється болєзний. Ви дебіли чого у формі Хто на вас там в преміщенні нападає, від кого гоміки ви маскуєтесь. Повідкормлювали собі *****, гидко дивитись.
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02.02.2024 16:16 Ответить
в РНБО ветеринар в чорному
А ці в зеленому
Можливо у них не вистачає коштів на краватки - все пішло на яйці по 17?
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02.02.2024 16:24 Ответить
 
 