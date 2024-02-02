Зеленский встретился с главой МИД Канады Жоли. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства поблагодарил Канаду и весь канадский народ за мощную поддержку и помощь Украине во время войны.
"Мы высоко ценим особое отношение Канады, ее мощную финансовую, военную и гуманитарную помощь, которая оказывается Украине с первых дней агрессии. Это свидетельствует о действительно крепких отношениях и партнерстве. Также хочу поблагодарить за решение правительства Канады о выделении следующего пакета военной помощи. Это укрепляет наши Вооруженные Силы для эффективной борьбы с агрессором", - подчеркнул президент.
Зеленский проинформировал о мерах по реализации "формулы мира" и подготовке и проведению Глобального саммита мира. Отдельно он поблагодарил лидерскую роль Канады в работе Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей, заседание которой состоится сегодня в Киеве.
"Для нас возвращение всех украинских граждан, включая детей, остается одним из ключевых приоритетов. Мы благодарны Канаде за весомую роль в создании Международной коалиции за возвращение украинских детей, что поможет всем нашим детям вскоре вернуться на родину", - отметил глава государства.
По его словам, участие Жоли в сегодняшнем заседании Международной коалиции в Киеве свидетельствует о мощной роли Канады в процессе возвращения украинских детей.
В ходе встречи стороны также обсудили подготовку двустороннего документа с Канадой о гарантиях безопасности Украины, чтобы заключить его уже вскоре.
Также были скоординированы шаги относительно дальнейшего диалога между двумя государствами на самом высоком уровне и в рамках международных организаций.
Пожалуйста, подождите...
21 мая - уже будет не легитимный...
до дембєля залишилося 100 відосиків...
до дембєля залишилося 99 відосиків...
до дембєля залишилося 98 відосиків...
А ці в зеленому
Можливо у них не вистачає коштів на краватки - все пішло на яйці по 17?