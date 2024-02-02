В Великобритании покупают для воинов ВСУ партию из 54 грузовиков DAF. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко побывал на военных складах в Великобритании. Как сообщил пятый президент, найдена еще одна крупная партия грузовиков DAF, уже хорошо знакомых ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы находимся в Великобритании и посещаем несколько локаций от Бирмингема до Манчестера для того, чтобы обеспечить новые закупки техники, комплектующих для Вооруженных сил Украины. Вы знаете, что наша команда вместе с "Справою громад" уже обеспечила фронту более двухсот очень хорошо известных DAF Leyland, воюющих на фронтах Украины", – напомнил Петр Порошенко.

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"Сегодня я здесь для того, чтобы успеть перехватить – потому что партия в 50 DAF должна была идти в Гайану, она уже получила предложение. Мы проводим переговоры, я думаю, что они будут успешными, чтобы в течение 24 часов законтрактовать всю партию. И продолжать снабжать этими надежными, простыми, очень хорошими машинами Вооруженные силы Украины", – объясняет Порошенко.

"Пожелайте нам удачи. Я думаю, все, что вы видите за моей спиной – здесь их сейчас 54 – нам удастся закупить, удастся оформить лицензии и быстро переправить в Украину. Мы здесь для того, чтобы Вооруженные силы были сильнее", – подчеркнул Порошенко. .

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Автомобили также могут оборудоваться кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

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Автомобилям перед отправкой в войска проводят полное техобслуживание. На их базе также производятся передвижные авторемонтные мастерские, пункты управления БПЛА "Poseidon" и платформы для зенитных установок-антишахедов.

В целом, с начала вторжения Петр Порошенко потратил на помощь ВСУ 3 млрд 700 млн грн собственных средств. Вместе с волонтерами ОО "Справа Громад", аккумулирующими донаты неравнодушных украинцев, на технику и снаряжение для армии направили более 4 млрд 300 млн грн.