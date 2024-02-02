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В Великобритании покупают для воинов ВСУ партию из 54 грузовиков DAF. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко побывал на военных складах в Великобритании. Как сообщил пятый президент, найдена еще одна крупная партия грузовиков DAF, уже хорошо знакомых ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы находимся в Великобритании и посещаем несколько локаций от Бирмингема до Манчестера для того, чтобы обеспечить новые закупки техники, комплектующих для Вооруженных сил Украины. Вы знаете, что наша команда вместе с "Справою громад" уже обеспечила фронту более двухсот очень хорошо известных DAF Leyland, воюющих на фронтах Украины", – напомнил Петр Порошенко.

Петро Порошенко у Британії купує вантажівки DAF для ЗСУ

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"Сегодня я здесь для того, чтобы успеть перехватить – потому что партия в 50 DAF должна была идти в Гайану, она уже получила предложение. Мы проводим переговоры, я думаю, что они будут успешными, чтобы в течение 24 часов законтрактовать всю партию. И продолжать снабжать этими надежными, простыми, очень хорошими машинами Вооруженные силы Украины", – объясняет Порошенко.

Вантажівки DAF

"Пожелайте нам удачи. Я думаю, все, что вы видите за моей спиной – здесь их сейчас 54 – нам удастся закупить, удастся оформить лицензии и быстро переправить в Украину. Мы здесь для того, чтобы Вооруженные силы были сильнее", – подчеркнул Порошенко. .

Вантажівки DAF

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Автомобили также могут оборудоваться кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Вантажівки DAF

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Вантажівки DAF

Автомобилям перед отправкой в войска проводят полное техобслуживание. На их базе также производятся передвижные авторемонтные мастерские, пункты управления БПЛА "Poseidon" и платформы для зенитных установок-антишахедов.

Вантажівки DAF

В целом, с начала вторжения Петр Порошенко потратил на помощь ВСУ 3 млрд 700 млн грн собственных средств. Вместе с волонтерами ОО "Справа Громад", аккумулирующими донаты неравнодушных украинцев, на технику и снаряжение для армии направили более 4 млрд 300 млн грн.
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Топ комментарии
+31
Ой Петро , пидписуй дай Боже цей контракт ,та їдь до України ,бо ця🤡 зеленська паскуда , поки ти у відрядженні , глюк піймав, геть загублений неадекват , ЗСУ погрожує...люди підут на Банкову і 🤡 буде фсьоооо
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02.02.2024 18:54
+29
Повага Порошенку.
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02.02.2024 18:59
+25
Ще й під носом у британців...
Це вищий пілотаж...
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02.02.2024 18:59
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ти ж охороняв, в караулі стояв, диверсанта пропустив?
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02.02.2024 23:34 Ответить
Дурік, пий пігулки!
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02.02.2024 23:37 Ответить
значить, таки маєш стосунок до тих складів
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03.02.2024 00:33 Ответить
Петро Порошенко у Великій Британії додатково викупив сім броньованих евакуаційних машин для фронтових медиків ЗСУ. Після технічного обслуговування, відновлення і заміни зношених деталей та запчастин ці автівки відправлять на фронт.
«В бригади вони будуть передаватись так, як ми передаємо вантажівки. Щоб ми не допустити жодного ризику воїнів під час евакуації», - зазначає Петро Порошенко.
«Ми також розглядаємо бронетехніку. Але цю вже купила дружня до нас волонтерська структура. Кільком структурам ми допомогли в проєкті 50 на 50. Вони зібрали гроші, ми подвоюємо - так, як вже є дуже позитивний досвід співпраці зі «Справою громад», - говорить пʼятий Президент.
«Наша робота в Британії продовжується. Зараз їдемо на переговори по закупівлі комплектуючих під FPV дрони», - оголосив Петро Порошенко свої подальші плани.

Раніше Порошенко у Манчестері також повідомив про закупівлю нової партії з 54 вантажівок DAF Leyland. У бригади ЗСУ вже передали більше двох сотень таких машин.
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03.02.2024 16:46 Ответить
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