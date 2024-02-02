Два человека получили ранения вследствие артобстрелов оккупантами Никополя, повреждены дома, санаторий и ЛЭП. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине в течение дня под обстрелами россиян находились Никополь и Мировская громада.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Никополе из-за вражеского террора – снова пострадавшие. Это 34-летний мужчина и 63-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно.

В результате двух артобстрелов в городе повреждены санаторий, 5 частных домов, 4 хозяйственные сооружения, линия электропередачи.

Бил агрессор и по Мировской громаде Никопольского района. Изуродованно аграрное предприятие. Там – без погибших и раненых", - говорится в сообщении.

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