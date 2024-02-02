Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Боргом вопрос депортации украинских детей Россией. ФОТОрепортаж

Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и действующего главы ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иена Борга. Во время встречи собеседник затронул вопрос депортации украинских детей россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский поздравил Мальту с началом председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и отметил приоритетность вопросов освобождения украинских военнопленных и возвращения на родину украинских детей, депортированных в РФ.

"Для нас очень важно, чтобы ОБСЕ сфокусировала внимание на возвращении незаконно депортированных детей и помогла нам вместе с нашими партнерами вернуть детей домой. Считаю, что это самое важное", - подчеркнул он.

В свою очередь, действующий глава ОБСЕ отметил солидарность с Украиной и заверил, что вопрос безопасности нашей страны является приоритетом председательства Мальты в ОБСЕ.

Президент отдельно отметил проведение на Мальте третьей встречи советников по национальной безопасности и советников по внешней политике относительно Украинской формуле мира в октябре прошлого года.

"Благодарю вас за проведение успешной встречи советников на Мальте для обсуждения Формулы мира. Это был очень высокий уровень, во встрече приняли участие представители 66 стран. Это очень весомый результат", - добавил Зеленский.

Президент передал приглашение премьер-министру Мальты посетить Украину с визитом, а также принять участие в Глобальном саммите мира.

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