Антикоррупционный суд отпустил отстраненного руководителя департамента закупок Минобороны Нахкура под личное обязательство. ФОТО

Следственный судья ВАКС Екатерина Сикора применила к отстраненному и.о. директора Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомаса Нахкура меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом идет речь в сообщениях ВАКС и Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 2 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к и.о. директора одного из департаментов Минобороны Украины, который недавно был отстранен от должности, меру пресечения в виде личного обязательства.

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На подозреваемого суд также возложил ряд обязанностей:

не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – 2 месяца", - сообщили в ВАКС.

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Решение о применении меры пресечения свидетельствует об обоснованности подозрения.

В то же время следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства в части применения содержания под стражей с альтернативным залогом более 268 млн грн, о чем просил прокурор.

О мотивах решения станет известно после оглашения полного текста постановления, назначенного на 7 февраля.

Тоомас Нахкур является одним из пяти подозреваемых по делу о вероятном хищении почти 1,5 млрд грн на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

По версии следствия, чиновники Минобороны заранее понимали, что минометные выстрелы не будут поставлены, и в Минобороны никто не проверял, каким образом мины должны доставить из Хорватии в Украину.

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Именно Нахкур, как начальник соответствующего управления Минобороны, отвечал за обоснованность условий контракта.

По словам прокурора, должностное лицо не проверило должным образом все документы, не отследило порядок поставления мин, не проверило должным образом поставщика, несмотря на многочисленные нарушения законодательства и контратакта, завизировало соглашение и решение о предоплате на 1,34 млрд грн. Предоплата составила 97% от суммы договора.

В мае 2023 года удалось инициировать арест только 818 млн грн, другие средства вывели на счета иностранных компаний, однако ни одной из 100 тысяч мин никто так и не поставил.

Защита настаивает, что Нахкур был только начальником одного из управлений в составе Министерства и в пределах своей компетенции согласовывал те или иные вещи.

Кроме него, свои согласования предоставили более десяти других лиц. По версии защиты, это была обычная хозяйственная деятельность и подозрение персонально Нахкуру необоснованно.

Добавим, что сегодня стало известно о том, что министр Рустем Умеров отстранил Нахкура от исполнения служебных обязанностей", – рассказали в ЦПК.







