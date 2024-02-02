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Минобороны (8273) закупки (560) хищения (41)

Антикоррупционный суд отпустил отстраненного руководителя департамента закупок Минобороны Нахкура под личное обязательство. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Следственный судья ВАКС Екатерина Сикора применила к отстраненному и.о. директора Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомаса Нахкура меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом идет речь в сообщениях ВАКС и Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 2 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к и.о. директора одного из департаментов Минобороны Украины, который недавно был отстранен от должности, меру пресечения в виде личного обязательства.

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На подозреваемого суд также возложил ряд обязанностей:

  • не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – 2 месяца", - сообщили в ВАКС.

Засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу Тоомасу Нахкуру, 2 лютого 2024 року

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Решение о применении меры пресечения свидетельствует об обоснованности подозрения.

В то же время следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства в части применения содержания под стражей с альтернативным залогом более 268 млн грн, о чем просил прокурор.

О мотивах решения станет известно после оглашения полного текста постановления, назначенного на 7 февраля.

Тоомас Нахкур является одним из пяти подозреваемых по делу о вероятном хищении почти 1,5 млрд грн на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

По версии следствия, чиновники Минобороны заранее понимали, что минометные выстрелы не будут поставлены, и в Минобороны никто не проверял, каким образом мины должны доставить из Хорватии в Украину.

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Именно Нахкур, как начальник соответствующего управления Минобороны, отвечал за обоснованность условий контракта.

По словам прокурора, должностное лицо не проверило должным образом все документы, не отследило порядок поставления мин, не проверило должным образом поставщика, несмотря на многочисленные нарушения законодательства и контратакта, завизировало соглашение и решение о предоплате на 1,34 млрд грн. Предоплата составила 97% от суммы договора.

В мае 2023 года удалось инициировать арест только 818 млн грн, другие средства вывели на счета иностранных компаний, однако ни одной из 100 тысяч мин никто так и не поставил.

Защита настаивает, что Нахкур был только начальником одного из управлений в составе Министерства и в пределах своей компетенции согласовывал те или иные вещи.

Кроме него, свои согласования предоставили более десяти других лиц. По версии защиты, это была обычная хозяйственная деятельность и подозрение персонально Нахкуру необоснованно.

Добавим, что сегодня стало известно о том, что министр Рустем Умеров отстранил Нахкура от исполнения служебных обязанностей", – рассказали в ЦПК.

ВАКС та ЦПК про справу Тоомаса Нахкура
ВАКС та ЦПК про справу Тоомаса Нахкура
ВАКС та ЦПК про справу Тоомаса Нахкура
ВАКС та ЦПК про справу Тоомаса Нахкура
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Топ комментарии
+24
Ага, вражину, що обікрала армію і не поставила достатньо зброї, тобто винна в смертях наших захистників ...просто відпустили, бо суддя ж теж людина і їй потрібні гроші.
А от розвідника, аса контррозвідки Червінського тримають в клітці, бо ті ж судді - " теж люди і їм потрібні гроші"! І всі отримують гроші... від ЗЕрмака. Гарно проголосували в 19-му! Аж дих забиває!
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02.02.2024 20:42
+18
Яке зобов'язання, вони крадуть і діляться з тими ж суддями...шапіто...
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02.02.2024 20:39
+16
і видали йому лижі нові...
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02.02.2024 20:39
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і видали йому лижі нові...
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02.02.2024 20:39 Ответить
Яке зобов'язання, вони крадуть і діляться з тими ж суддями...шапіто...
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02.02.2024 20:39 Ответить
Тоомас Нахкур ,шо за кацап?).
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02.02.2024 20:40 Ответить
якась чурка
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02.02.2024 21:19 Ответить
а Червінський "сидить"
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02.02.2024 20:42 Ответить
Він займає місце навкура. Або лієва. Я вже заплутався....
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02.02.2024 20:53 Ответить
Так він же розброньований і його давно чекали в ТЦК/військоматі, ще після звільнення Резнікова, але ж…
Мабуть, він уже таки побіг до ТЦК/військомату, бо ЗАКОН для усіх, чи невже на КОРДОНІ???
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02.02.2024 20:42 Ответить
Ага, вражину, що обікрала армію і не поставила достатньо зброї, тобто винна в смертях наших захистників ...просто відпустили, бо суддя ж теж людина і їй потрібні гроші.
А от розвідника, аса контррозвідки Червінського тримають в клітці, бо ті ж судді - " теж люди і їм потрібні гроші"! І всі отримують гроші... від ЗЕрмака. Гарно проголосували в 19-му! Аж дих забиває!
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02.02.2024 20:42 Ответить
А эта вороватая мразота какой титульной национальности? Она уже пошла в лес ?
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02.02.2024 20:47 Ответить
зеленої. А лісом пішли лохи, які зробили себе разом.
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02.02.2024 20:57 Ответить
Так нах, пля...
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02.02.2024 20:48 Ответить
Схоже що зовсім нах, з кінцями.
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02.02.2024 21:04 Ответить
268 млн грн?
50 відсотків надає - і у Європі завтра
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02.02.2024 20:48 Ответить
уже сьогодні......
+ 10 %
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02.02.2024 20:49 Ответить
що знов - понять і простить ?
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02.02.2024 20:50 Ответить
Нахщур де народився і яким чином потрапив у МО України ?
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02.02.2024 20:54 Ответить
Нахкур - це куди?
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02.02.2024 20:56 Ответить
це - туди!
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02.02.2024 20:59 Ответить
Накхур , він позашлюбний син Рабіна Граната Тагора !
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02.02.2024 20:59 Ответить
Судді працюють на кацапів,накури всякі теж.розпач
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02.02.2024 21:01 Ответить
В МО України етнічні українці взагалі служать? Чи вони тільки на передку
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02.02.2024 21:11 Ответить
Він вже тікет за кордон взяв.
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02.02.2024 21:20 Ответить
З національними кадрами в Міноборони проблема? Умєрови, Нахкури, Лієви, Рєзнік(ов)и. Де, суки, українці? У нас лише 20% населення належить до етнічних меншин, але таке враження що державою керують і займають відповідальні посади самі меншини. На фронті їх майже немає. Одиниці. Зате в міністерствах і відомствах далеко за 20%. В Кабміні етнічних українців лише 15,5%! Треба як в Ізраїлі вводити квоту на участь представників національних меншин у владі для кожної національної меншини і загалом не більше 20%. ... Як взагалі можна було навіть висувати кандидатом в Президенти представника одіозної нацменшини? Мало було "бєларуса" януковича? Висновок: потрібна етнічна чистка.
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02.02.2024 21:23 Ответить
потрібен закон про квоти на 15 років
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02.02.2024 22:46 Ответить
Достатньо усвідомити що демократія це коли 1) представницька (по місцях) і 2) пропорційна кладу населення. Іншими словами це мажоритарка і коли кожний голосує тільки за представників своєї етнічної групи.
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03.02.2024 01:12 Ответить
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02.02.2024 21:30 Ответить
А Червінський у тюрмі.
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02.02.2024 22:02 Ответить
Це повний звиздець!!
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02.02.2024 22:18 Ответить
Начальник Управління інвестиційної політики та міжнародних зв'язків, Державне агентство автомобільних доріг України, ще той схемщик
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02.02.2024 22:45 Ответить
Нахкур Т. Ф.
кандидат наук

Теоретико-методологічні аспекти державної політики формування інвестиційної діяльності у будівництві / Т. Ф. Нахкур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 2. - С. 124-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_2_25


Резніков напхав свою будівельну шоблу, далеку від МОУ
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02.02.2024 22:50 Ответить
Они своих не бросают
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03.02.2024 08:30 Ответить
Антикорупційний суд, одарченка відпустив, лабазюка відпустив, князєва відпустив, накхура відпустив....
Слава нашому антикорупційному суду, самому гуманому суду в світі.
Слава Українським корупціонерам !
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03.02.2024 09:23 Ответить
Тепер ці шахраї мають можливість все за собою підчистити і стати "білими та пухнастими"
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03.02.2024 11:28 Ответить
Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара и Кушнира. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника...
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03.02.2024 15:13 Ответить
Поки дєрьмаковське кодло у влади толку не буде...
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03.02.2024 21:26 Ответить
 
 