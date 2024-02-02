Суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России относительно геноцида, начнут рассмотрение по существу. ФОТОрепортаж

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ относительно геноцида.

В частности, Международный суд ООН признает, что он имеет юрисдикцию рассматривать запрос Украины о том, что она не нарушала своих обязательств по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, и что этот запрос приемлем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Суд пришел к выводу, что он имеет юрисдикцию на основании статьи IX Конвенции о геноциде рассматривать представление (b) в пункте 178 Меморандума Украины, согласно которому Украина просит Суд "вынести решение и заявить, что нет достоверных доказательств того, что Украина несет ответственность за совершение геноцида с нарушением Конвенции о геноциде в Донецкой и Луганской областях Украины", и что это утверждение приемлемо.

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Однако Суд считает, что у него нет юрисдикции рассматривать представление в пункте 178 Меморандума Украины, согласно которому Украина просит Суд "вынести решение и объявить, что применение РФ силы в Украине и против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, нарушает статьи I и IV Конвенции о геноциде (c) и "вынести решение и заявить, что признание Российской Федерацией независимости так называемой "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" 21 февраля 2022 года нарушает статьи I и IV Конвенции о геноциде" (d).







При этом приказ о временных мерах от 16 марта 2022 г остается действующим. Тогда Международный суд ООН объявил решение по запросу о введении временных мер по делу "Украина против России" относительно геноцида. Речь идет об обвинении в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Согласно решению суда, Россия должна немедленно приостановить все военные действия в Украине и остановить какие-либо военные или нерегулярные вооруженные формирования, находящиеся под ее контролем или влиянием.

Президент Международного суда ООН Джоан Донохью объявила об отклонениях 5 из 6 возражений, которые заявила Российская Федерация, и о частичном отклонении шестого возражения, пишет Европейская правда.

Суд, впрочем, по требованию РФ отказался рассматривать украинские исковые требования по незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" и начала войны на основе ложных обвинений в геноциде, потому что те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.

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На рассмотрение по существу переходит только утверждение Украины о том, что Россия безосновательно обвинила Украину в несуществующем геноциде, что непосредственно может нарушать Конвенцию о геноциде. Это, вероятно, заставит украинскую юридическую команду также скорректировать исковую позицию, потому что основные требования основывались на пунктах, которые суд не будет рассматривать.

Это решение не является решением по существу, однако открывает дорогу для дальнейшего рассмотрения.

Иск Украины против России относительно преступления геноцида

Как сообщалось, в иске против РФ в Международный суд ООН Украина требует привлечь агрессора к ответственности за искажение понятия "геноцида".

26 февраля 2022 года Украина подала в секретариат Международного суда ООН в Гааге заявление о возбуждении дела против России относительно "спора… о толковании, применении и исполнении Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

С октября 2022 г. РФ выдвинула предварительные возражения относительно юрисдикции Суда и приемлемости заявления Украины.