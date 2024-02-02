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Суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России относительно геноцида, начнут рассмотрение по существу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ относительно геноцида.

В частности, Международный суд ООН признает, что он имеет юрисдикцию рассматривать запрос Украины о том, что она не нарушала своих обязательств по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, и что этот запрос приемлем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Міжнародний суд ООН розглядає справу України проти РФ щодо геноциду, 2 лютого 2024 року, Гаага

Суд пришел к выводу, что он имеет юрисдикцию на основании статьи IX Конвенции о геноциде рассматривать представление (b) в пункте 178 Меморандума Украины, согласно которому Украина просит Суд "вынести решение и заявить, что нет достоверных доказательств того, что Украина несет ответственность за совершение геноцида с нарушением Конвенции о геноциде в Донецкой и Луганской областях Украины", и что это утверждение приемлемо.

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Однако Суд считает, что у него нет юрисдикции рассматривать представление в пункте 178 Меморандума Украины, согласно которому Украина просит Суд "вынести решение и объявить, что применение РФ силы в Украине и против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, нарушает статьи I и IV Конвенции о геноциде (c) и "вынести решение и заявить, что признание Российской Федерацией независимости так называемой "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" 21 февраля 2022 года нарушает статьи I и IV Конвенции о геноциде" (d).

Делегація України в Міжнародному суді ООН, справа України проти РФ щодо геноциду, 2 лютого 2024 року, Гаага

При этом приказ о временных мерах от 16 марта 2022 г остается действующим. Тогда Международный суд ООН объявил решение по запросу о введении временных мер по делу "Украина против России" относительно геноцида. Речь идет об обвинении в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Согласно решению суда, Россия должна немедленно приостановить все военные действия в Украине и остановить какие-либо военные или нерегулярные вооруженные формирования, находящиеся под ее контролем или влиянием.

Росія проігнорувала засідання Міжнародного суду ООН, справа України проти РФ щодо геноциду, 2 лютого 2024 року, Гаага

Президент Международного суда ООН Джоан Донохью объявила об отклонениях 5 из 6 возражений, которые заявила Российская Федерация, и о частичном отклонении шестого возражения, пишет Европейская правда.

Суд, впрочем, по требованию РФ отказался рассматривать украинские исковые требования по незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" и начала войны на основе ложных обвинений в геноциде, потому что те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.

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На рассмотрение по существу переходит только утверждение Украины о том, что Россия безосновательно обвинила Украину в несуществующем геноциде, что непосредственно может нарушать Конвенцию о геноциде. Это, вероятно, заставит украинскую юридическую команду также скорректировать исковую позицию, потому что основные требования основывались на пунктах, которые суд не будет рассматривать.

Это решение не является решением по существу, однако открывает дорогу для дальнейшего рассмотрения.

Иск Украины против России относительно преступления геноцида

Как сообщалось, в иске против РФ в Международный суд ООН Украина требует привлечь агрессора к ответственности за искажение понятия "геноцида".

26 февраля 2022 года Украина подала в секретариат Международного суда ООН в Гааге заявление о возбуждении дела против России относительно "спора… о толковании, применении и исполнении Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

С октября 2022 г. РФ выдвинула предварительные возражения относительно юрисдикции Суда и приемлемости заявления Украины.
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Топ комментарии
+8
Справа не в юрисдикції чи не юрисдикції суду ООН. Справа в тому,що кацапня х#й клала на міжнародне право. А ООН втреться та буде мовчати, тому що на рахунок надійде черговий внесок від лаптємордих.
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02.02.2024 21:13
+4
Якщо в двох словах - перевіряти Україну, як та дамбіла бомбас у "суда" можливість є, а от щоб підтвердити статус злочинця, який в реалі знищує людей за їх національністю - "вдома нікого нема".
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02.02.2024 21:19
+4
І шо? Чим закінчиться?
Ми вже бачили навіть суд у Гаазі про збиття МН17.
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02.02.2024 21:24
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Правила форума Совет форумчан
Справа не в юрисдикції чи не юрисдикції суду ООН. Справа в тому,що кацапня х#й клала на міжнародне право. А ООН втреться та буде мовчати, тому що на рахунок надійде черговий внесок від лаптємордих.
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02.02.2024 21:13 Ответить
Юристи будуть мати що їсти
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02.02.2024 21:25 Ответить
Юристи, що готували позов, кваліфікацією співставимі із Зе.
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02.02.2024 21:15 Ответить
Якщо в двох словах - перевіряти Україну, як та дамбіла бомбас у "суда" можливість є, а от щоб підтвердити статус злочинця, який в реалі знищує людей за їх національністю - "вдома нікого нема".
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02.02.2024 21:19 Ответить
І шо? Чим закінчиться?
Ми вже бачили навіть суд у Гаазі про збиття МН17.
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02.02.2024 21:24 Ответить
31 січня був той самий суд ООН.
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02.02.2024 21:29 Ответить
Відповідно до рішення суду, Росія має негайно призупинити всі військові дії в Україні та зупинити будь-які військові чи нерегулярні збройні формування під її контролем чи впливом.
Ага ..цілий суд піде до )(уйла,тупне ніжкою
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02.02.2024 21:27 Ответить
Вони ніяк не можуть юридично визнати Козломордію державою-терористом, попри ксі явні підтвердження
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02.02.2024 21:30 Ответить
Рішення будь якого суду має силу лише в випадку його негайного виконання. Суд ООН не має ніяких повноважень покарати будь якого злочинця. Теоретично суд ООн може лише запропонувати ООН позбавити країну членства в цій організації. І це все! Навіть накласти хоч якісь економічні санкції він не може. Не кажучи вже про кримінальне покарання. Ну і навіщо він здався якщо нічим від звичайної громадської організації не відрізняється, а всі рішення фіктивні і по суті є "рекомендаціями" які ніхто виконувати не збирається.
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02.02.2024 21:39 Ответить
Головне, щоб отой з КВН Стефанчук, не відправив безумну з катлєтою на слухання до ООН з питання України, як видатну фахічиню з ТСК, про зраду та злив вагнерівців ***** з ОПУ!
Бо буде горе, цілому Радбезу ООН … можуть і ООН розігнати,…а воно нам треба?
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02.02.2024 21:39 Ответить
Бла-Бла - Бла......
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02.02.2024 21:47 Ответить
Ні хрена не зрозуміло.
Виходить, що чужі проблеми суд не хвилює. Некомпетентність - ось головний показник.
Так з Пшонкой, так з Яником, так Азаровим, так Наумовим(Сербия), так з Зайцевой, Гандзюк, Гуменюк, Червінський, суддя Тандиром, нардепи Ніколаєнко (збив дівчину, за 15 хв камера фіксувала провищення), П'ятьма ментами що завели дівчину до відділку і згвалтували (троє уникнули суду пішовши до армії), Коболєв що в державній структурі хотів собі премію 140млн, і ще багато гівна.
Іранський військовий полк що двома ракетами збивав пасажирський літак.
Коли лідер тайком в іншій країні душі рахував за гроші.
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02.02.2024 22:10 Ответить
Схоже на те що ООН як і папа Римський всеціло на боці маскви, бо той папа римський (інститут папства) мріяв ООН побудувати не одне сторіччя.
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02.02.2024 22:14 Ответить
 
 