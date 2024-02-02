Болгария начала доставку 100 обещанных Украине бронетранспортеров. ФОТО

В Болгарии начали процесс доставки ста бронетранспортеров, обещанных Украине в ноябре прошлого года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БГНЕС".

По информации болгарского издания, сотня бронетранспортеров, которые Болгария бесплатно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламента), уже переправляются в Украину.

Болгарские бронетранспортеры для Украины.

Как сообщалось, Народное собрание Болгарии на очередном заседании, 22 ноября, ратифицировало соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о предоставлении Украине бронетехники и соответствующего вооружения и запасных частей. На прошлой неделе министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что над отправкой машин работают три министерства.

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