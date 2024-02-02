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Болгария начала доставку 100 обещанных Украине бронетранспортеров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Болгарии начали процесс доставки ста бронетранспортеров, обещанных Украине в ноябре прошлого года
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БГНЕС".
По информации болгарского издания, сотня бронетранспортеров, которые Болгария бесплатно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламента), уже переправляются в Украину.
Болгарские бронетранспортеры для Украины.
Как сообщалось, Народное собрание Болгарии на очередном заседании, 22 ноября, ратифицировало соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о предоставлении Украине бронетехники и соответствующего вооружения и запасных частей. На прошлой неделе министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что над отправкой машин работают три министерства.
Топ комментарии
+20 чудини xelbyb
показать весь комментарий02.02.2024 22:24
+17 Neftekachka Beznadega
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+10 Grigoriy1959
показать весь комментарий02.02.2024 22:26
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. Думаю зараз тим більше це не буде проблемою.
отак підійдіть до кожної вирви і запитайте туда в дирочку - байден, де ракети?
коротше главком вирішить ліпше
Це, де-факто, уже лише склад запчастин.
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
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за кожну залізяку звичяно дякуємо...