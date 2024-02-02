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Болгария (621) БТР (289)

Болгария начала доставку 100 обещанных Украине бронетранспортеров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Болгарии начали процесс доставки ста бронетранспортеров, обещанных Украине в ноябре прошлого года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БГНЕС".

По информации болгарского издания, сотня бронетранспортеров, которые Болгария бесплатно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламента), уже переправляются в Украину.

Болгарський БТР

Болгарские бронетранспортеры для Украины.

Как сообщалось, Народное собрание Болгарии на очередном заседании, 22 ноября, ратифицировало соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о предоставлении Украине бронетехники и соответствующего вооружения и запасных частей. На прошлой неделе министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что над отправкой машин работают три министерства.

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Топ комментарии
+20
Болгарам подяка.. а в США гниють Бредлі..
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02.02.2024 22:24
+17
Украина на данный момент, не производит никакие БТР вообще. Да, эти не новые. Но и для них найдутся задачи, не в первой линии атаки естественно.
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02.02.2024 22:34
+10
З миротворчих операцій.
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02.02.2024 22:26
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Заработала !
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02.02.2024 22:23 Ответить
не насосала а подарили(с)
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02.02.2024 22:34 Ответить
Зайшли болгарам курси....по кантрическомусэкксу?
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02.02.2024 22:34 Ответить
Пасибо болгарам... очередной гвоздь в жопу рашистам...
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03.02.2024 00:53 Ответить
Вона працює!
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03.02.2024 10:30 Ответить
Болгарам подяка.. а в США гниють Бредлі..
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02.02.2024 22:24 Ответить
Так і ці гнилі. На фото добре видно
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02.02.2024 22:26 Ответить
Украина на данный момент, не производит никакие БТР вообще. Да, эти не новые. Но и для них найдутся задачи, не в первой линии атаки естественно.
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02.02.2024 22:34 Ответить
60-ПБ у нас модернізували ще до повномасштабного
. Думаю зараз тим більше це не буде проблемою.
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02.02.2024 22:58 Ответить
БТР-60, разрабатывался в 56-59г.г.
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03.02.2024 01:45 Ответить
і тут байден не додав?
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02.02.2024 22:45 Ответить
посони, іноді і правда з вас ****** можна...
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02.02.2024 22:47 Ответить
а в де кого розбомлений асфальт,
отак підійдіть до кожної вирви і запитайте туда в дирочку - байден, де ракети?
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02.02.2024 22:49 Ответить
Зашибись.
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02.02.2024 22:24 Ответить
Подяка!..... І респект!
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02.02.2024 22:25 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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02.02.2024 22:25 Ответить
Що за оригінальний колір?
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02.02.2024 22:25 Ответить
З миротворчих операцій.
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02.02.2024 22:26 Ответить
Дякую за інформацію!
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02.02.2024 22:28 Ответить
Пляжний варіант.
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02.02.2024 22:27 Ответить
для Криму..по Буданову
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02.02.2024 22:30 Ответить
по бУданову - мівіну потрібно розкидати на броні......
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02.02.2024 22:37 Ответить
вони не військові, а міліцейські - їх закупили для болгарської ДСНС спасати людей при повенях в горах - так ніразу і не скористалися
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02.02.2024 23:10 Ответить
Чекаємо фермерів на румунських кордонах.
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02.02.2024 22:26 Ответить
Ух ти ....маскування у вигляді ржавілості...добре що колеса хоть є
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02.02.2024 22:29 Ответить
Заспокойся! Іржу зчистить можна І перебрать нутрощі - теж "На крайняк" - таке поняття на війні є - "бойовий канібалізм" Коли з одної частково ушкодженої одиниці техніки беруть вцілілі вузли та агрегати і ставлять на іншу - теж частково ушкоджену Тобто з двох одиниць техніки збирають одну Ми не в тому положенні, щоб "харчами перебирать"!
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03.02.2024 05:46 Ответить
Вони хоч боєздатні ?
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02.02.2024 22:31 Ответить
Можливо вивозити поранених солдатів , а можливо як і приманка ...
коротше главком вирішить ліпше
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02.02.2024 22:31 Ответить
Місто Тусон, розташоване в штаті Аризона, стало домом для найбільшого у світі сховища списаних військових літаків на території військової повітряної бази Davis-Monthan Air Force. Понад 4400 одиниць літаків і вертольотів,сумарна вартість авіаційного майна становить понад 35 мільярдів доларів. Винищувачі, бомбардувальники, а також літаки президентів США.


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02.02.2024 22:37 Ответить
А тепер шукаєте не дуже і секретну інформацію про процес відновлення цієї техніки задля повернення в стрій. Скільки це займає часу, грошей, поту і сліз механіків.
Це, де-факто, уже лише склад запчастин.
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02.02.2024 23:36 Ответить
Да, это точно, по этой же причине австралийцы не предоставили Украине свои списанные вертолеты MRH-90 ******, 40 штук, так как в Украине нет для них ремонтной базы, нет обученного обслуживаемого и ремонтного персонала, нет ещё обученных пилотов, складов запчастей.. На это всё уйдет не менее года. И ещё у этих вертолетов частенько возникали всякие проблемы.
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02.02.2024 23:55 Ответить
Каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, только за первый год большой войны приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Довіра.

https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
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02.02.2024 22:39 Ответить
Слуги народа 63 из 234 депутата купили авто - 26,9%
Европейская солидарность 7 из 27 купили авто - 25,9%
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02.02.2024 23:00 Ответить
паламали під горою альйошу і людьми стали.
за кожну залізяку звичяно дякуємо...
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02.02.2024 22:42 Ответить
Колеса гарнi,а машина так собi
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02.02.2024 23:27 Ответить
Ну, этих БТР-ов хватит надолго..
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02.02.2024 23:41 Ответить
,, катиться катиться голубой вагон,,. На запчасти!
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03.02.2024 08:08 Ответить
Велика подяка Болгарії. 100 БТРів більше ніж нічого від тріпачів.
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03.02.2024 11:45 Ответить
Нещодавно був ролик як наші в тилу росіяк трофеї брали з кинутої їх техніки ..Здивувало, що прибули туди ..на пікапі..Виходить, в ЗСУ, навіть для рейдів бтт бракує.Щира подяка болгарам за БТРи!
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03.02.2024 12:55 Ответить
 
 