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Днепропетровщина (2924) обстрел (20424) дроны (2193)

Атака "Шахедами" на Днепропетровщину: Есть несколько попаданий, начались пожары. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 3 февраля враг атаковал дронами-камикадзе Днепропетровщину. 5 шахедов уничтожили ЧВК "Схід". Впрочем, произошло и несколько попаданий.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возникли два пожара. Без света в районе около 15000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов.

"В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - говорится в сообщении.

Обстрел Никопольщины

Лысак также информирует, что Никопольщину этой ночью агрессор обстрелял из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, линия электропередач.

По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля

Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов".
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На фотках нищета - мир не видел... Особенно голимый "еврозабор" - складывается впечатление, шо смотришь на цвынтар.
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03.02.2024 09:33 Ответить
Висрався суржиком ? Легше стало ? Там, взагалі-то, українці живуть.
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03.02.2024 11:12 Ответить
Я про себе й кажу, про жебрака, представника нацii, котра в 73% проголосувала за злидарство.
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03.02.2024 11:32 Ответить
Меня нипадецки улыбнуло, мол, там (в злидарствi), взагалі-то, українці живуть, - знамо перец, шо не инопланетяне.
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03.02.2024 11:35 Ответить
Згоден. Був би непоганий цвинтар для твоєї могили.
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04.02.2024 00:25 Ответить
"Цвьінтар" тобі вже ввижається? Це добре,дуже добре
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04.02.2024 15:35 Ответить
Куди приходить Кацапсин, там випалена земля, якщо вони скидають півтонні бомби на свої населені пункти, до речі, звідки ЗСУ не беруть, що вони про чужі міста та населення!!
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04.02.2024 13:14 Ответить
 
 