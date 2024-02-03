Атака "Шахедами" на Днепропетровщину: Есть несколько попаданий, начались пожары. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 3 февраля враг атаковал дронами-камикадзе Днепропетровщину. 5 шахедов уничтожили ЧВК "Схід". Впрочем, произошло и несколько попаданий.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, возникли два пожара. Без света в районе около 15000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов.
"В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - говорится в сообщении.
Обстрел Никопольщины
Лысак также информирует, что Никопольщину этой ночью агрессор обстрелял из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, линия электропередач.
По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.
Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля
Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов".
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