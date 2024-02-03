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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 387 940 человек (+880 за сутки), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 387 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 387 940 (+880) человек,
  • танков - 6341 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 9300 (+26) ед,
  • РСЗО - 979 (+1) ед,
  • средства ПВО - 663 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),
  • крылатые ракеты – 1847 (+0),
  • корабли /катера - 24 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед,
  • специальная техника -1473 (+3)

Втрати армії РФ

Смотрите: Во время удара по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму ликвидирован российский генерал-лейтенант Татаренко, - росСМИ. ФОТО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+20
Минув 3632 день москальсько-української війни.
89! одиниць техніки та 880! чумардосів.
Арта 27!, броня 23, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Арта перевалила за 9300!, ББМ за 11800!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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03.02.2024 08:42
+13
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03.02.2024 08:46
+5
всего 12к осталось до очередного юбилея
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03.02.2024 08:45
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Правила форума Совет форумчан
Минув 3632 день москальсько-української війни.
89! одиниць техніки та 880! чумардосів.
Арта 27!, броня 23, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Арта перевалила за 9300!, ББМ за 11800!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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03.02.2024 08:42 Ответить
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03.02.2024 08:46 Ответить
ввх-буде з чим на вибори йти.
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03.02.2024 09:13 Ответить
Танки, цікава (на сьогодні) цифра - 777 з початку зими
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03.02.2024 10:22 Ответить
всего 12к осталось до очередного юбилея
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03.02.2024 08:45 Ответить
до другої сумної річниці... 21 день...
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03.02.2024 11:27 Ответить
Тільки не смійтеся
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03.02.2024 09:07 Ответить
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03.02.2024 09:09 Ответить
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03.02.2024 09:11 Ответить
У ЗСУ ще є 500 000 броні, 100500 Хаймарсів, три зірки смерті і 50 авіаносців😁
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03.02.2024 15:41 Ответить
На війні 90% втрат від вогню артилерії. А якби Україна снарядів мала на порядок більше, то й втрат у кацапів було б удесятеро більше.
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03.02.2024 09:34 Ответить
Канони 1 і 2-ої світових, арта ("боги війни") по окопах в яких сотнями сидить піхота ("цариця полів") - і тут Будьонов з "шашками наголо" проти танків і броньовиків, а позаду нього тачанки, на той випадок якщо будьоновіці почнуть відмовлятися ******* крошити у вінігрет "Тигри" і "Пантери" - ну прям як "Patriot пощелкаем как орехи", а інакше "кадирка" чи то зробить, чи то прочисте дірку.
Артилерія не втратила свою актуальність, а ось підхід роботи по площинам давно в минулому
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03.02.2024 10:15 Ответить
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03.02.2024 10:57 Ответить
А куди ділось три пепелаци про які вчора Ігнат розказував ? На аеродромі "Бельбек" було уражено щонайменше три літаки РФ, - Ігнат Джерело: https://censor.net/ua/n3471251
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03.02.2024 11:03 Ответить
Бо це лише в уяві Ігната. Супутникові знімки не дають підтвердження знищення літаків. Але генеральчика-зрадника таки зашкварено.
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03.02.2024 11:54 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.02.2024 12:28 Ответить
5-тий телеканал іронізує "Кількість мертвих російських окупантів швидко прямує до 400 тисяч"
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03.02.2024 12:37 Ответить
 
 