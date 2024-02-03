Общие боевые потери РФ с начала войны – около 387 940 человек (+880 за сутки), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 387 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 387 940 (+880) человек,

танков - 6341 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед,

артиллерийских систем - 9300 (+26) ед,

РСЗО - 979 (+1) ед,

средства ПВО - 663 (+0) ед,

самолетов - 332 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),

крылатые ракеты – 1847 (+0),

корабли /катера - 24 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед,

специальная техника -1473 (+3)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.