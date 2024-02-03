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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 387 940 человек (+880 за сутки), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 387 940 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 387 940 (+880) человек,
- танков - 6341 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 9300 (+26) ед,
- РСЗО - 979 (+1) ед,
- средства ПВО - 663 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),
- крылатые ракеты – 1847 (+0),
- корабли /катера - 24 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед,
- специальная техника -1473 (+3)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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89! одиниць техніки та 880! чумардосів.
Арта 27!, броня 23, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Арта перевалила за 9300!, ББМ за 11800!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
Артилерія не втратила свою актуальність, а ось підхід роботи по площинам давно в минулому