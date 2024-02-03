Рашисты ударили ФАБами-500 по гражданской инфраструктуре в Купянске.. ФОТО

Сегодня, 3 февраля, около 6:00 оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре г. Купянск на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно, рашисты ударили по гражданской инфраструктуре ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Информация о пострадавших в Купянске не поступала.

"Поврежден девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: под огнем 15 населенных пунктов, враг бил из артиллерии и наносил авиаудары





Идет ликвидация последствий.