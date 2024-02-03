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Рашисты ударили ФАБами-500 по гражданской инфраструктуре в Купянске.. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 3 февраля, около 6:00 оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре г. Купянск на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно, рашисты ударили по гражданской инфраструктуре ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Информация о пострадавших в Купянске не поступала.

"Поврежден девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура", - говорится в сообщении.

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Удар ФАБом по Куп'янську
Вирва у Куп'янську після удару ФАБ

Идет ликвидация последствий.
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Могли б трохи почекати з публікацією.Для чого кацапам допомагати????
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03.02.2024 09:59 Ответить
Точно(незабаром москалі скорегуються(((
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03.02.2024 10:00 Ответить
А наш ще недавно казав, що кацапи також люди і нападати на Україну не будуть. А вони кидають найсмертельніші бомби на мирні міста, на жінок і дітей. То той політик помилявся, чи діяв на користь ворога?
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03.02.2024 10:05 Ответить
А какая разница!(с)
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03.02.2024 10:12 Ответить
Воєнний злочинець прутін, привів сруськай мір, разом з окупантами, в Україну!! Впродовж 10 років просто убиває Українців і тримає їх, в таборах ГУЛАГУ2!!!
Меркель, Саркозі, Берлусконі, разом з усіма московськими агентами ФСБ в Західному Світі, цьому активно СПРИЯЛИ!!
Гроші з ГазПрьому, не смердять для них!!
Тримаймося браття та допомагаймо Захисникам України!
Слава Україні !! Ми переможемо!
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03.02.2024 10:14 Ответить
треба Західне дальнобійне пзрк підтягувати ..Дальність підльоту тоді буде ризкова для авіації ..Поки вони гаубицю типу Дора не придумали
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03.02.2024 11:15 Ответить
 
 