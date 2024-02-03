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Рашисты ударили ФАБами-500 по гражданской инфраструктуре в Купянске.. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 3 февраля, около 6:00 оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре г. Купянск на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно, рашисты ударили по гражданской инфраструктуре ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Информация о пострадавших в Купянске не поступала.
"Поврежден девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Идет ликвидация последствий.
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