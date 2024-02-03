Последствия ударов РФ по гражданской инфраструктуре Сумщины: поврежден детсад и здание предприятия. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки зафиксировано 34 обстрела 25 населенных пунктов Сумской области с территории РФ. В общей сложности насчитано 125 ударов.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"Враг вел огонь из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, вертолетов и БПЛА по гражданской инфраструктуре.

В результате нанесенных ударов поврежден детский сад, одно частное домовладение, хозяйственное здание частного предприятия", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне за сутки выпустили по Херсонщине 218 снарядов, 7 человек получили ранения

Как отмечается, обошлось без жертв среди гражданского населения.







Читайте: Россияне 23 раза за сутки обстреляли Сумщину. Зафиксировано 107 взрывов





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на Сумщине, - Госпогранслужба



