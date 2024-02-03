Медик батальона "Карпатська Січ" Диана Савита Вагнер погибла на фронте: она была родом из Германии и подала документы на украинское гражданство. ФОТО

Диана Савита Вагнер (позывной Snake), служившая боевым медиком штурмовой сотни в батальоне "Карпатская Сечь", погибла на фронте.

Об этом сообщил в фейсбуке ее побратим Руслан Андрийко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вагнер Савита Диана, Wagner Savita Diana, "Snake" - немка, которая мечтала стать украинкой. 21.06.1987 г.р. - вечность. Боевой медик третьей штурмовой сотни. Первая небесная женщина - военнослужащий Батальона Карпатская Сечь им. Олега Куцына", – говорится в сообщении.

По его словам, Диана переехала в Украину еще до начала полномасштабной войны. Горячо влюбилась в украинскую культуру и традиции, изучала украинский язык, подала документы на получение украинского гражданства.

"В нашем батальоне Диана смело воевала с начала Изюмской кампании, более 2 лет. Мы познакомились в подвале Вернопольской школы, пропитанном плесенью, порохом, пылью, сигаретным дымом, потом и кровью черной пехоты. Вся в окопной грязи после боевого дежурства.Усталая, но улыбающаяся, ее глаза сияли от счастья. Меня всегда интересовало, какая мотивация у иностранцев воевать за наше государство. И мы пообщались несмотря на мой корявый английский язык. Диана была чужой в Германии, где из-за коммунистической пропаганды и политики мультикультурализма нормальный немец чувствует себя изгнанником в собственной стране, в собственном доме... Наш батальон стал для нее семьей, возможно даже первой... После победы Диана мечтала строить свою жизнь и будущее в суверенной Украине без русского мира и еврокоммунизма. Это и была ее мотивация в этой войне", - говорит Андрийко.





Также отмечается, что Снейк была храбрым и профессиональным боевым медиком. Всегда на передовой, всегда первая под вражеским обстрелом без колебаний отправлялась спасать раненых. Благодаря профессионализму и героизму Дианы Вагнер спасены жизни десятков бойцов.

"Диана Вагнер обрела вечную жизнь на поле боя, спасая раненых колумбийских воинов украинской армии. Спасибо тебе, наше солнышко, за заботу, героизм, спасенные жизни бойцов. Ты навсегда в памяти украинской нации. Мы не сдадимся!" - добавляет он.