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Медик батальона "Карпатська Січ" Диана Савита Вагнер погибла на фронте: она была родом из Германии и подала документы на украинское гражданство. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Диана Савита Вагнер (позывной Snake), служившая боевым медиком штурмовой сотни в батальоне "Карпатская Сечь", погибла на фронте.

Об этом сообщил в фейсбуке ее побратим Руслан Андрийко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вагнер Савита Диана, Wagner Savita Diana, "Snake" - немка, которая мечтала стать украинкой. 21.06.1987 г.р. - вечность. Боевой медик третьей штурмовой сотни. Первая небесная женщина - военнослужащий Батальона Карпатская Сечь им. Олега Куцына", – говорится в сообщении.

По его словам, Диана переехала в Украину еще до начала полномасштабной войны. Горячо влюбилась в украинскую культуру и традиции, изучала украинский язык, подала документы на получение украинского гражданства.

"В нашем батальоне Диана смело воевала с начала Изюмской кампании, более 2 лет. Мы познакомились в подвале Вернопольской школы, пропитанном плесенью, порохом, пылью, сигаретным дымом, потом и кровью черной пехоты. Вся в окопной грязи после боевого дежурства.Усталая, но улыбающаяся, ее глаза сияли от счастья. Меня всегда интересовало, какая мотивация у иностранцев воевать за наше государство. И мы пообщались несмотря на мой корявый английский язык. Диана была чужой в Германии, где из-за коммунистической пропаганды и политики мультикультурализма нормальный немец чувствует себя изгнанником в собственной стране, в собственном доме... Наш батальон стал для нее семьей, возможно даже первой... После победы Диана мечтала строить свою жизнь и будущее в суверенной Украине без русского мира и еврокоммунизма. Это и была ее мотивация в этой войне", - говорит Андрийко.

Діана Савіта Вагнер загибла медикиня
Діана Савіта Вагнер загибла медикиня

Также отмечается, что Снейк была храбрым и профессиональным боевым медиком. Всегда на передовой, всегда первая под вражеским обстрелом без колебаний отправлялась спасать раненых. Благодаря профессионализму и героизму Дианы Вагнер спасены жизни десятков бойцов.

"Диана Вагнер обрела вечную жизнь на поле боя, спасая раненых колумбийских воинов украинской армии. Спасибо тебе, наше солнышко, за заботу, героизм, спасенные жизни бойцов. Ты навсегда в памяти украинской нации. Мы не сдадимся!" - добавляет он.
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Топ комментарии
+118
Невзорову з дружиною блазень дав громадянство оптом,хоча воно їм і нах.. було непотрібні !!
Вічна Пам'ять тобі дівчинка Україночка !!!!
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03.02.2024 11:20
+113
Велика подяка, та вічна пам'ять Діані Савіті Вагнер.
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03.02.2024 11:20
+87
Герої не вмирають........
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03.02.2024 11:14
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Не зрозуміло про яких "колумбійців" у йдеться?
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04.02.2024 01:53 Ответить
Які воюють за Україну
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04.02.2024 07:30 Ответить
Світла Вам память Шановна Захисниця. Плачу.
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04.02.2024 05:23 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам!
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04.02.2024 07:14 Ответить
Господи прийми душу захисниці воіна Діани! Боляче сприймати смерть наших захисників. Це все ціна боротьби за існування нації. Кривава страшна ціна. СЛАВА всім героям які поклали життя за нас. ВІЧНАЯ СЛАВА!!!
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04.02.2024 10:27 Ответить
У боях за Україну на сході загинув молодий сержант ДПСУ Павло Шевчук із Житомира. За тиждень до смерті він разом із побратимами відбив ворожий штурм на Мар'їнському напрямку, тоді мужні дії прикордонника відзначив президент.Це просто дитина, щоб жити і жити.Через це покидька путлера Адольфовича.Смрадна падлюка.
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04.02.2024 12:06 Ответить
Це найдивовижніша і найсумніша історія цієї війни. Таких людей як Діана дуже мало, але вони уособлюють найкращі якості європейця.
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04.02.2024 16:06 Ответить
Це похвально що вона була така ідеаліста. Але різонуло "через комуністичну пропаганду та політику мультикультуралізму нормальний німець почувається вигнанцем у власній країні, власному домі".

Сьогодні бачила групу молодих людей які здіймали праві руки вгору і кричали що Берлін (перекладу на пристойну мову) на їх думку неправильно себе поводить.

Згадалися злочини нацистів для яких нормально було відправити людей, яких вони вважали унтерменшами в пічку або пішки на декілька сотень кілометрів з одного підприємства приватні на інше. А хто слабий тих закрити в бараках і спалити з вогнеметів.

Також згадалися ******* нацисти з АФД, які мріють вбивати всіх хто на їх думку не німець (навіть громадян Німеччини).....
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04.02.2024 17:20 Ответить
И что теперь? Нужно дилдо в дупе каждого немца держать что бы не было крамольных мыслей?
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04.02.2024 19:39 Ответить
Не знаю. Я про те, що як легко теза про німців, які на думку вказану в статті не можуть почуватися в себе в країні як вдома може дуже легко і швидко перетворитися на те, що було в Німеччині 1933-45.
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04.02.2024 19:52 Ответить
Якщо це дійсно індивідуальна думка а не правда і реальність кожного дня, то не перетвориться. А якщо правда то те вже буде проблемою тих кто ціх німців в лайно макав останні 70 років, а не німців.
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04.02.2024 21:16 Ответить
ось про це має боліти душа, а не про те звільнять Залужного чи ні, й.в.м. Сонечко!! Дівчинка молода така!! Твоя душа у Царстві Небесному!! Боляче!
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05.02.2024 01:50 Ответить
Довбана ця орда, століття вбиває справжніх білих Європейців як Діаночка
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05.02.2024 04:11 Ответить
Ой данунахуй! Каждому своё,каждой твари - по харе,нехай дианочка с гитлером пообщается.
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05.02.2024 23:06 Ответить
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