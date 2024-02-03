Идентифицированы двое детей, погибших в результате удара РФ по Покровскому району 6 января. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Полицейские идентифицировали двоих детей, погибших в Покровском районе Донецкой области в результате российских обстрелов 6 января.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Донецкой области
Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, изъятых на местах ракетного удара России в Покровске и селе Ровно.
Так, удалось установить еще двух погибших:
- в Ровно – 7-летнего мальчика;
- в Покровске – 14-летнего парня.
"Напомним, жертвами вражеской атаки тогда стали 11 людей, из них 5 детей. На сегодняшний день полицейские идентифицировали 9 убитых.
Остается установить еще 2 погибших детей – мальчиков 9 и 16 лет. Идентификация продолжается", – добавили в полиции.
Обстрел Покровска 6 января
Так, 6 января оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.
Полиция идентифицировала 7 погибших в Покровске и с. Ровно Донецкой области: четырех погибших в с. Ровно – трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет, 59-летнюю бабушку; троих - в Покровске - 34-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 37 и 39 лет.
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Дивне мовчання, про ЗЛОЧИН прутіна, омбутсмена від привладних та шмигаля верещучки стефанішиної….
Мабуть, їм головні спеціалісти Секретаріату КМУ ще пишуть, ТЕЗИ їх «особистих виступів» …. Особистого уміння, Бог не дав їм це робити інтелектуальн!
Посадою «непередбачено», згідно Регламенту КМУ!!!
А то вони таке несуть як ніби то їх це не стосується. Хоча.... правда. їх це не стосується. більше того, вони навіть ржуть над цим, як зараз модно казати - "я впевнений"(це шоб не посадили?)
Просто Шольц послухає цих совків і скаже - Так у ніх же просто братскіє разборкі с братьямі, зачєм ім ракєти та?
і до речі правий буде, логічно. А ще покатається Шольц по Києву і скаже: А де тут у вас можна двірником найнятись, всі дороги в джипах, у мене в Тотенбурзі такого нема, може треба шоб путін напав і зразу всі дороги будуть забиті джипами. цинічні клоуни.