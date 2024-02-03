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На Купянском направлении идут тяжелые бои, проведено перераспределение сил и средств ВСУ, - Сырский

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, ведущие оборону на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных сил. 

По словам Сырского, оперативная обстановка на Купянском направлении остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.

Александр Сырский заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника на основе результатов ведения разведки.

"С целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, было отдано необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств", - говорится в сообщении.

Читайте: Сырский отказался от должности главнокомандующего ВСУ, - The Times

Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку

Читайте также: На Купянском направлении сосредоточено более 40 тысяч рашистов, - Сухопутные войска

Как определил генерал-полковник Александр Сырский, главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих.
Слава Украине!
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Топ комментарии
+19
Так у нас унтер-пришибєєв на посаді Верховного!
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03.02.2024 12:36
+13
Броня без плит, висить хєр знамо як, тому ще не підогнаний. Рожки не споряджені. Навіть пістолетний порожній.
Проте весь в Карінтії...
Ну приїхав ти щось там порєшать. Але нахіба ці понти?
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03.02.2024 12:49
+10
Якось по-дебільному зроблена фотосесія. Чуваки навколо сирка - без броніків і без розгрузок, а цей аж з троьома магазинами до калаша + ще якась куєта на ньому. Він що з боєм проривався у цей штаб? Чи знову гримери нанесли занадто дохєра "гриму"?
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03.02.2024 13:10
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Кожен керівник на ФРОНТІ, повинен ВІДПОВІДАТИ тій посаді, на яку призначений, бо буде горе, військовослужбовцю!
Не дай Боже, буде совковий унтер ПРИШІБЄЄВ на керівній посаді: рота-батальйон-бригада-ОК-Головний командувач…. За СРАТЬєха, із ставки з усим рнбоу, то взагалі, шрот… Оманські інвестори їх пильнують, тому і гадять…
СлаваУкраіні!!
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03.02.2024 12:33 Ответить
Так у нас унтер-пришибєєв на посаді Верховного!
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03.02.2024 12:36 Ответить
Сирський дуже компетентний і досвічений полковод!!! до чого тут ваш допис?
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03.02.2024 12:47 Ответить
Він керував захистом Києва, звільненням Харківської обл., а це два найбільших успіхи ВСУ, за всю війну!!! Сирський завжди на найтяжчих ділянках фронту, де мясник не він, а КАЦАПИ!!!
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03.02.2024 13:12 Ответить
Послухати тебе, так у нас лише сирський воює, а решта бойових генералів так, збоку причепилися, залужний взагалі "заважає" zеленодупому здавати Україну
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03.02.2024 13:42 Ответить
я нічого такого не казав, це всіе твої слова...
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03.02.2024 15:11 Ответить
дебальцево?
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04.02.2024 08:41 Ответить
05.2023 Сырский: Мы приближаемся к взятию Бахмута в тактическое окружение

06.2023 «Бахмут в полуокружении, этим нельзя не воспользоваться». Генерал ВСУ Сырский -об украинском наступлении

08.2023 Сырский уверен: Бахмут будет освобожден

Зеленский об обороне Бахмута: Отдавали туда все, что к нам приходило
Президент Владимир Зеленский высоко оценил оборону Бахмута и заявил, что на Бахмутское направление направляли всю новейшую технику, которую получала Украина.

Прошло 9 месяцев. Ну и как результат у компетентного полководца? Не подскажите какую кличку ему дали солдаты и офицеры?
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03.02.2024 14:17 Ответить
почнемо з того що: 9 місяців тому, такі я ви, кричали що Бахмут це "перемога", бо втрати ворога 1 до 10!!! І це всіх влаштовувало, тепер, як провалено літню наступальну операцію, всі почали згадувати Бахмут, хоча Сирський не приймає рішення захищати Бахмут чи ні, це вирішують ті хто визначає загальну стратегію!!! Що ж до перелічених заяв Сирського, що ви очикували? Вам скажи правду так половина з вікна викениця, а інші повісяця))), тим паче що не факт що він саме це казав, а не перекручено слова, чи вихопленно з контексту.
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03.02.2024 15:23 Ответить
Начнем с того, что я не кричал. Я приводил слова Кривоноса про то, что с Бахмута нужно уходить. И слова военных с Залужным, что там нужно создавать эшелонированную оборону и копать укрепления. И врать не нужно - это прямой текст, именно его и Зеленского слова из интервью и заяв, можете сами перепроверить. И то, что это именно Сырский убедил Зеленского вопреки мнению Залужного, писали уже не раз. Тот-же Саймон Шустер. Поэтому кушайте и не обляпайтесь. Смачного.

И вы так и не ответили - ну и как результаты у великого полководца и какую кличку ему дали солдаты и офицеры?
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03.02.2024 16:06 Ответить
я не знаю як ви там у себе на росіі його називаєте, але те що ви його так ненавидіте ознака того що ви його боєтесь до всирачки!!!
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03.02.2024 20:58 Ответить
Не знаю как вы у Подоляка его себе называете, только ваш высер бесполезен. И жалок. Сильно тупой. Так вы себе своих копеек не заработаете.
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03.02.2024 23:40 Ответить
Ооо!!! не жалкий прям з Англії пише, звідти краще ведніше))) тільки чомусь ви всі, ненависники Сирського на кацапській пишете, дивно… чи не так?
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04.02.2024 00:57 Ответить
вЕдніше .. вЕдніше ... ботяра. Ты бы "солов'їну" выучил и переводчик поменял чтобы так тупо не позориться. Заодно пройди курсы компьютерной грамотности.
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04.02.2024 01:10 Ответить
такого відвертого дебіла і не кожна мамма Римма об землю виплюне:
з вікна викениця, а інші повісяця... ненавидіте ... боєтесь
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04.02.2024 01:18 Ответить
Кацапня вже під українців косить почала, мовою застрочил
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04.02.2024 01:28 Ответить
з мови зняв, а твої перла влучні мов стріли цибулі Робін Гуда.
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04.02.2024 01:31 Ответить
Поц-грамотєй)))
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04.02.2024 01:26 Ответить
А хто-хто ж його вибрав, бігли голосувати за "нєлоха" чи не ті самі 73 % представників мудрого наріду, які по результатах голосування виявились таки не те що нєлохамі, а лошарами🤔🧐😁

Бачили очі, що купували, тепер жеріть скотиняки, та не обляпайтесь😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.02.2024 12:47 Ответить
мені подобається слово "перерозподіл"
нагадує "полупіздок"...
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03.02.2024 12:48 Ответить
це той шо "стюарт літтл" ?
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03.02.2024 13:24 Ответить
Броня без плит, висить хєр знамо як, тому ще не підогнаний. Рожки не споряджені. Навіть пістолетний порожній.
Проте весь в Карінтії...
Ну приїхав ти щось там порєшать. Але нахіба ці понти?
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03.02.2024 12:49 Ответить
Це його фетиш - диви як очкі прижмурює, коли за рожок торкається
м'ясний-бездарний-генерал - підстілка єрмака....
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03.02.2024 18:37 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.02.2024 13:05 Ответить
Нерозумію--для чого трендіти про військові тажмниці?
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03.02.2024 13:06 Ответить
Якось по-дебільному зроблена фотосесія. Чуваки навколо сирка - без броніків і без розгрузок, а цей аж з троьома магазинами до калаша + ще якась куєта на ньому. Він що з боєм проривався у цей штаб? Чи знову гримери нанесли занадто дохєра "гриму"?
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03.02.2024 13:10 Ответить
Нє, це на випадок героїчного прориву з цього штабу Але підмічено вдало
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03.02.2024 16:22 Ответить
ну і де ті снаряди і міни, що розікрали на них 1,8 МЛРДи ? чому не питаєш у наріка? була б краща ситуація
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03.02.2024 13:21 Ответить
тобто сирський - ось тобі загадка і відгаданка..
завжди шукайте сук поряд себе...
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03.02.2024 13:24 Ответить
Сирському треба речником бути ,а не командуючим(А його ще хтось на місце Залужного рекомендує(Питання: коли звільнили Куп'янщину,він,наприклад,дав команду створити ешеловану лінію оборони тут?Ну,про всяк випадок.
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03.02.2024 13:26 Ответить
Світлана Іванішина

@Svtlanavanina1

·

19 ч

У вііськових нині найпопулярніший сувенір - Залужний і Марʼяна Зранку підняли настрій ):
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03.02.2024 13:35 Ответить
Чергове м,ясне ху@ло піарять. Навіщо українцям така кара. Мабуть це за ті вибори прокацапського препіЗЕдєнта.
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03.02.2024 14:17 Ответить
"закончил московськое военное командное училище"
----
если за более чем 30 лет независимости страна не смогла избавиться от бездарного командного совкового наследия, ожидать какие либо серьезные успехи на поле боя, напрасно
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03.02.2024 14:48 Ответить
Может Сирскую в топ модели а не на фронт...
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03.02.2024 14:55 Ответить
Кацапи знають, куди бити - в зону відповідальності етнічного кацапа сирського: свій до свого по своє. Харківську область звільнив, тепер віддає назад. Чи є в нього розуміння ведення ******** війни? Нє-а - проти м'ясних штурмів м'ясні котли. Це Залужний вчиться по ходу діла, сирський за підручниками гєрасімава воює. Тому і програє. Це саме той головком, який потрібен зєрмачні
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03.02.2024 16:19 Ответить
 
 