На Купянском направлении идут тяжелые бои, проведено перераспределение сил и средств ВСУ, - Сырский
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, ведущие оборону на Купянском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных сил.
По словам Сырского, оперативная обстановка на Купянском направлении остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.
Александр Сырский заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника на основе результатов ведения разведки.
"С целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, было отдано необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств", - говорится в сообщении.
Как определил генерал-полковник Александр Сырский, главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих.
Слава Украине!
Пожалуйста, подождите...
Не дай Боже, буде совковий унтер ПРИШІБЄЄВ на керівній посаді: рота-батальйон-бригада-ОК-Головний командувач…. За СРАТЬєха, із ставки з усим рнбоу, то взагалі, шрот… Оманські інвестори їх пильнують, тому і гадять…
СлаваУкраіні!!
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Зеленский об обороне Бахмута: Отдавали туда все, что к нам приходило
Президент Владимир Зеленский высоко оценил оборону Бахмута и заявил, что на Бахмутское направление направляли всю новейшую технику, которую получала Украина.
Прошло 9 месяцев. Ну и как результат у компетентного полководца? Не подскажите какую кличку ему дали солдаты и офицеры?
И вы так и не ответили - ну и как результаты у великого полководца и какую кличку ему дали солдаты и офицеры?
з вікна викениця, а інші повісяця... ненавидіте ... боєтесь
Бачили очі, що купували, тепер жеріть скотиняки, та не обляпайтесь😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
нагадує "полупіздок"...
Проте весь в Карінтії...
Ну приїхав ти щось там порєшать. Але нахіба ці понти?
м'ясний-бездарний-генерал - підстілка єрмака....
завжди шукайте сук поряд себе...
@Svtlanavanina1
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19 ч
У вііськових нині найпопулярніший сувенір - Залужний і Марʼяна Зранку підняли настрій ):
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если за более чем 30 лет независимости страна не смогла избавиться от бездарного командного совкового наследия, ожидать какие либо серьезные успехи на поле боя, напрасно