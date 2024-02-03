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Ракетный удар РФ по Полтавщине: повреждено заполненное зернохранилище, часть урожая уничтожена. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Накануне войска РФ ударили по Полтавщине, повреждено заполненное зернохранилище.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Своими действиями враг постоянно угрожает продовольственной безопасности Украины. Вчера в результате очередной атаки на Полтавщине было повреждено заполненное зернохранилище. Часть хранившегося урожая утрачена", - говорится в сообщении.
Специалисты ОВА помогут владельцам правильно оформить документы на возмещение ущерба.
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+22 Анатолий К 65c6a92d
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+21 Vladyslav Novikov
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показать весь комментарий03.02.2024 13:08
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Пожалуйста, подождите...
У крайньому разі на корм худобі згодиться .
ок, зараз йому напишу шо він лох, бо на Цензорі Шаріков сказали.
ти ж сказав шо рашка забрала ТЯЗ, ну так - ти брешеш. бо не забрала, а віддали.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Це так пишуть, а на справді все відбулось ще раніше. Розпад совка був не спонтанний, а так же як і віна ***** проти України була заздалегідь спланована. Кремлівські падли знали, що борги совка були дуже великими і вЯлікій мАгучій совок не може їх обслуговувати + накладені санкції за Афганістан + ціна нафти 8 доларів за барель + ціна газу копійчана + магазини пусті і населення голодне і треба було шось робити. От і розвалили його. Таким чином відтермінувавши сплату боргів. Потім єльцин почав грати в демократію, а ***** пообіцяв віддати борги совка при умові якщо йому дозволять торгувати нафтою та газом за світовими цінами. Чим ***** і скористався, а потім обнаглів і маємо тепер те шо маємо.
ше може чорнозем розосередь, трильйон дерев вже висадив\розосередив?
"дядя, ви впали головою на клаву і натиснули болд, підніміть голову..." - яке є просто тиць -пи*диць Виходить треба сидіти і ждати попадання ракети чи дрону в зерносховище і урожай 2024 знову туда звозити? Є переше правило поведінки на війні - РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ, ЕВАКУАЦІЯ
Окупанти б'ють по енергооб'єктах в прифронтових регіонах, - Міненерго https://censor.net/ua/n3471485
Може блллл вже треба ова займатись обороною?
Реб, мобільні групи???