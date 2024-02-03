Авиаудар РФ по Купянску: повреждены частные дома, многоэтажки, учебное заведение и детсад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром российские военные сбросили на Купянск на Харьковщине авиабомбы, по предварительным данным, ФАБ-500 и ФАБ-250.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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"3 февраля около 6:00 враг совершил прицельный авиаудар по жилым секторам г. Купянск. Предварительно ФАБ-500 и ФАБ-250.

Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, хозяйственные постройки, учебное заведение, детский сад", - говорится в сообщении.

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