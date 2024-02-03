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Авиаудар РФ по Купянску: повреждены частные дома, многоэтажки, учебное заведение и детсад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром российские военные сбросили на Купянск на Харьковщине авиабомбы, по предварительным данным, ФАБ-500 и ФАБ-250.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"3 февраля около 6:00 враг совершил прицельный авиаудар по жилым секторам г. Купянск. Предварительно ФАБ-500 и ФАБ-250.
Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, хозяйственные постройки, учебное заведение, детский сад", - говорится в сообщении.
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№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія
Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович
Дата оприлюднення: 03 січня 2024
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у російському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча.
Він служив на авіабазі «Енгельс» (в/ч 06987) і безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивства мирних людей.